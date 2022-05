Inklusive Salat-Verpflegung: Polizei Ebersberg „verhaftet“ Schildkröte - und startet Aufruf

Von: Josef Ametsbichler

Diese Schildkröte ist von der Polizei Ebersberg in Gewahrsam genommen worden. © Polizeiinspektion Ebersberg.

Eine Schildkröte fand sich am Sonntag in Polizeigewahrsam wieder. Wie einem Straftäter erging es ihr in Ebersberg aber nicht. Nun wird der Besitzer gesucht.

Ebersberg - Offenbar verfügt die Polizeiinspektion Ebersberg über einen Notfall-Grünzeugvorrat - oder über einen guten Draht zur gegenüberliegenden Gärtnerei.

Wer erkennt sie wieder? Die in Ebersberg entlaufene Schildkröte, Unterseite. © Polizeiinspektion Ebersberg

So oder so konnten die Beamten die Verköstigung eines seltenen Fundtiers stemmen: Zwei aufmerksame Bürger hatten laut Mitteilung vom Montagmorgen bereits am Sonntag eine freilaufende Schildkröte in der Ebersberger Abt-Williram-Straße entdeckt.

Fund-Schildkröte bekommt Salat-Versorgung in der Polizeiinspektion

Diese brachten sie in der Folge zur Polizeiinspektion in der Kreisstadt. Die diensthabenden Beamten dort nahmen das offenbar seinem Besitzer entwischte Tier vorübergehend in Gewahrsam - und kümmerten sich bestens. „Die Landschildkröte wurde mit reichlich Salat versorgt“, berichten die Beamten. Im Anschluss sei das Tier an die Profis von der Münchner Reptilienauffangstation an der Kaulbachstraße übergeben worden.

Besitzer dringend gesucht: Polizei bittet um Hinweise

Nun sucht die Polizei nach dem Besitzer des herrenlosen Tiers: „Vermisst jemand diese Schildkröte oder kann Angaben zu deren Besitzer oder Besitzerin machen? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ebersberg unter der Telefonnummer 08092-82680.“

