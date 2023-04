Jazz für alle: Ebersberger Festival geht in die fünfte Runde

Von: Sabine Heine

Sie alle machen mit bei EBE-Jazz23 (v.l): Kilian Lössl (Jugendzentrum Ebersberg), Verena Ditterich (Kunstverein Ebersberg), Michael Liese (jazz.grafing), Josef Ametsbichler (Musiker, Bigband), Michael Baier (Sponsor Sparkasse), Festivalchef Frank Haschler, Joachim Jann (jazz.grafing), Bernhards Ladstetter (jazz.grafing), Wolfgang Ostermaier (Musikschule) und Markus Backmeier (altes kino). © Stefan Rossmann

Vom 13. bis 22. Oktober steigt zum fünften Mal das Festival EBE-Jazz in Ebersberg und Grafing - mit einem Programm für jedes Alter.

Ebersberg/Grafing – Ob Kind, jugendlich oder erwachsen: Die nunmehr fünfte Auflage des Festivals EBE-Jazz, heuer mit dem Anhang 23, bietet Jazz für alle. Die Interessengemeinschaft EBE-Jazz sowie der Kunstverein Ebersberg und erstmals auch das Ebersberger Jugendzentrum präsentieren ein EBE-Jazz23-Programm, das alle Altersstufen anspricht und fernab ist vom Image des Jazz als verkopfte, hoch intellektuelle Musikrichtung. Jazz macht Spaß – Das spürt man bei jedem Beitrag der Initiatoren am Mittwoch bei der Programmvorstellung.

Weltberühmte Spitzenmusiker und lokale Größen

Erwartungsgemäß haben Festivalchef Frank Haschler, der künstlerische Leiter Stefan Zenker und alle anderen Mitstreiter ein starkes Programm zusammengestellt, das zwischen lokal und international pendelt. Zwei lokale Bigbands sind dabei, die EBE-Jazz-Bigband um Josef Ametsbichler und die Musikschul-Bigband Markt Schwabens Finest. Die Musikschule ist auch bei anderen Veranstaltungen beteiligt. Preisgekrönte Nachwuchsjazzer werden zu hören und zwei top Jazzfilme zu sehen sein. Natürlich sind auch internationale Stargäste zu erleben wie Paolo Fresu mit seinem Projekt „Heroes“, eine Hommage an David Bowie. Claus Raible bringt „The International Bop Orchestra“ mit. Absoluter Höhepunkt wird der Auftritt des „Gitarrengotts“ John Scofield sein. Im Ebersberger Jugendzentrum gibt es Hip Hop und Techno – nicht nur für Junge.

Daneben hat Frank Haschler weitere gute Nachrichten im Gepäck: „Viele Veranstaltungen werden kostenlos sein.“ Darunter zum Beispiel die Vernissage mit dem EBE-Jazz-Foto-Projekt, die Jam-Sessions im Café Mala, die Musikveranstaltungen in der Alten Brennerei wie Kehlkopfgesang mit Tovchoo, und „In 80 Rhythmen um die Welt“ mit Magnus Dauner. Hauptsponsor ist wieder die Kreissparkasse. Der Vorverkauf startet etwa in zwei Wochen, die Internetseite soll am heutigen Donnerstag online gehen.

Hier einige der Veranstaltungen

13. Oktober, Stadthalle Grafing, Auftakt mit der EBE-Jazz-Bigband.



14. Oktober, Workshop Jazz-Impro-Bascis. Paolo Fresu.



15. Oktober, Markt Schwabens Finest.



16. Oktober: „Round Midnight“, Film.



17. Oktober, Konzert-Lesung zu Dexter Gordon.



18. Oktober, Film „La Clave“



19. Oktober, Bebop mit Claus Raible und 10tet.



20. Oktober, Preisträger Bundesjazzverband und Jonas Timm mit Band.



21. Oktober: Techno Drums. John Scofield.



22. Oktober, Jazz for Kids.



Alle Informationen unter www.ebe-jazz.de

Alle Informationen unter www.ebe-jazz.de