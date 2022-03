Jetzt erst recht: Wochen der Büchereien im Landkreis Ebersberg

Von: Sabine Heine

Einen magischen Perspektivwechsel zaubert Gaston am Auftaktabend am 11. März. © Privat

Das Motto spricht Bände: „Neues wagen - Jetzt erst recht“! Die Bibliotheken im Landkreis Ebersberg gehen mit trotzigen Worten in die „Wochen der Büchereien“

Landkreis – Mutig sein und nach vorne schauen! Warum sollte das nicht auch für alles rund ums Lesen gelten? Kreisbildungswerk und Büchereien im Landkreis gehen optimistisch und etwas trotzig in die nächste Woche der Büchereien: „Neues wagen – Jetzt erst recht“ lautet das etwas widerspenstige Motto vom 11. März bis 10. April.

Am Freitag, 11. März, starten mit einer magischen Auftaktveranstaltung in der Grafinger Stadtbücherei nach einer zweijährigen Corona-Pause wieder die „Wochen der Büchereien“ im Landkreis. Schirmherr ist Landrat Robert Niedergesäß.

Landrat: Büchereien machen Mut, was Neues zu wagen

Es sei den Büchereien gelungen, so Niedergesäß in seinem Grußwort, trotz aller notwendigen Hygieneauflagen und Einschränkungen, das Angebot der Büchereien in der Cornazeit aufrechtzuerhalten, um so ihren Kunden den Zugang zu Information, Wissen und Unterhaltung zu ermöglichen. Obwohl man noch nicht in einer unbeschwerten Phase angekommen sei, stellten die Büchereien mit dem vielfältigen, abwechslungsreichen und motivierenden Programm ihre große Tatkraft und Zuversicht unter Beweis und machten Mut „Neues zu wagen“, so der Schirmherr.

Unter diesem Motto und dem Zusatz „jetzt erst recht“ präsentieren das Kreisbildungswerk Ebersberg und die Stadtbüchereien Ebersberg und Grafing, die Gemeindebüchereien Kirchseeon, Markt Schwaben, Oberpframmern, Poing, Vaterstetten und Zorneding und die Pfarrbücherei Vaterstetten ein reichhaltiges Programm aus Lesungen mit bekannten Autorinnen und Autoren, abenteuerlichen Reiseberichten, einer Familien-Märchen-Wanderung und verschiedenen Workshops zum Thema Mut.

Zum Auftakt magische Spielereien

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung am Freitag, 11. März lädt der Zauber- und Verwandlungskünstler Gaston Florin zu einem magischen Perspektivwechsel in die Stadtbücherei Grafing, Grenzstr. 5. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Weitere Informationen zur diesjährigen Woche der Büchereien finden sich im Veranstaltungsflyer, der in den Büchereien und Rathäusern ausliegt oder auf der Homepage des Kreisbildungswerk Ebersberg unter www.kbw-ebersberg.de.

