47 Jahre auf Jobsuche: Chefin der Arbeitsagentur geht in Ruhestand

Von: Michael Seeholzer

Staffelübergabe: Inge Boockmann (Mitte) übergibt die Leitung der Arbeitsagentur Ebersberg an Mechthild Stroot (links). Sie wird verabschiedet von (hinten v.li.) Nikolaus Windisch, Vorsitzender der Geschäftsführung; Katja Kürmaier (Geschäftsführerin operativ) und Bereichsleiter Andreas Bräutigam. Kontakt zu sehr unterschiedlichen Menschen machte meine Arbeit immer zu etwas Besonderem. © Agentur für Arbeit Freising

Inge Boockmann, Chefin der Arbeitsagentur Ebersberg, geht nach fast fünf Jahrzehnten in Ruhestand.

Ebersberg – 47 Jahre lang denselben Arbeitgeber? Das wird wohl kaum einer ihrer Klienten geschafft haben. Es sei denn, Inge Boockmann hätte schon als junge Auszubildende am ersten Tag ihrer Laufbahn jemand in einen Beruf vermittelt, den derjenige dann ein Leben lang ausgeführt hätte. Boockmann selbst war 47 Jahre beim Arbeitsamt beschäftigt, davon viele Jahre als Leiterin der Agentur Ebersberg. Sie machte dabei manchen Wandel ihrer Behörde mit. Aber irgendwann ist Schluss. Nach fast fünf Jahrzehnten bei der Agentur für Arbeit verabschiedete sich die Leiterin der Ebersberger Geschäftsstelle jetzt in den Ruhestand – und blickt auf einen Berufsweg zurück, der sie eigener Auskunft nach sehr erfüllt hat.

Ihre Laufbahn hatte im September 1975 als Auszubildende im Münchner „Arbeitsamt“ begonnen. Wem solche Zeiträume nichts sagen, dem sei ein Beispiel zur Erinnerung genannt: 1975 war das Jahr, in dem der Vietnamkrieg endete. Dem erfolgreichen Ausbildungsabschluss folgte eine Aufstiegsfortbildung zur Arbeitsvermittlerin, später war Boockmann dann als Teamleiterin in den Agenturen für Arbeit München und Ebersberg tätig. Ab 2006 leitete sie schließlich die Agentur für Arbeit Ebersberg. „Langweilig ist es mir in meinem Job in all den Jahren nie geworden“, so Boockmann. Sie erlebte den Abschied von Karteikarte und Schreibmaschine und die Einführung von Computern genauso mit, wie die Veränderung der Behörde vom Amt zur Agentur und zum Dienstleister insgesamt.

Ebersberg: Seit Jahren niedrige Arbeitslosenquote

An die kleinen Anfänge der damaligen Behörde mit einer Amtsstube in der Lehrer-Schwab-Gasse 1 in Ebersberg für zwei Angestellte erinnert heute nichts mehr. Das zweiköpfige Team waren hauptsächlich dafür zuständig, das Arbeitslosengeld auszuzahlen. Heute ist die Agentur mit etwa 30 Beschäftigten ein Mitspieler auf dem regionalen Arbeitsmarkt. Die Agentur ist in einem repräsentativen Gebäude neben der Zulassungsstelle und gegenüber des ehemaligen Sparkassengebäudes untergebracht, das derzeit als Impf- und Testzentrum dient.

Der Landkreis Ebersberg gehört seit vielen Jahren zu den Regionen mit der niedrigsten Arbeitslosenquote in der Bundesrepublik. Das freilich ist nicht allein das Verdienst der Arbeitsagentur. Aber das lässt ihr auch Spielraum für eine Kür. So nahm Boockmann etwa als Referentin an Veranstaltungen teil, wie beim jüngsten Wirtschaftsdialog zum Thema Mitarbeiterfindung und Mitarbeiterbindung. Die Agentur zeigte mit Boockmann auch Flagge bei den Regionalmessen – und das trotz dauerhafter Arbeitslosenquoten um die zwei Prozent.

Leichter Zuwachs bei Arbeitslosigkeit: Aktuell 2,2 Prozent

Die bedeuten eigentlich Vollbeschäftigung. Das freilich hat auch Nachteile, die der Agentur einen neuen Arbeitsansatz einbrachten und die Boockmann auf einer Berufsinformationsmesse des Mittelschulverbundes in Kirchseeon einmal so beschrieb: Die Handwerksbetriebe könnten sich ihre Auszubildenden nicht mehr unter einer Vielzahl von Bewerbern aussuchen. Der ohnehin nie groß gewesene Mangel an Arbeit war längst schon und manifest einem Mangel an dringend benötigten Arbeitskräften gewichen. Im Landkreis liegt die Quote der Beschäftigungslosen aktuell bei 2,2 Prozent und damit genauso niedrig wie vor einem Jahr. Ein leichter Zuwachs wird damit begründet, dass Flüchtlinge aus der Ukraine in die Statistik mit eingeflossen seien. Die Vermittlung dieses Personenkreises bildet seit Juni 2022 eine neue Aufgabe für die Arbeitsagentur.

„Kontakt zu sehr unterschiedlichen Menschen machte meine Arbeit immer zu etwas Besonderem“, resümiert Boockmann in der Rückschau. „Ich habe mich gerne als Bindeglied zwischen den gesetzlichen Vorgaben und der praktischen Hilfe für Arbeitslose, Ratsuchende und die Betriebe der Region gesehen.“ Es sei stets ihr Ziel gewesen, den Kundinnen und Kunden die bestmögliche Hilfestellung zu geben und individuelle Lösungen zu erwirken, um ihnen so eine Stütze zu sein.

Bookmann: „Es war mir eine Ehre“

Natürlich bewältigt eine Behördenleiterin so eine Aufgabe nicht alleine. Hier schätzte Boockmann eigener Auskunft nach besonders, dass sie auf die tatkräftige Unterstützung ihres Teams sowie vor allem auch auf die des Ebersberger Netzwerks aus Politik und Wirtschaft zählen konnte: „Es war mir eine Ehre, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen für die Menschen und Betriebe im Landkreis zu arbeiten“, betonte Boockmann bei ihrem Abschied. Im Rahmen einer kleinen Feier bedankten sich Nikolaus Windisch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Freising, und Katja Kürmaier, Geschäftsführerin operativ, bei der Geschäftsstellenleiterin, für ihren langjährigen, engagierten Einsatz in der Arbeitsagentur. Am 1. September hat nun Mechthild Stroot die Leitung der Ebersberger Agentur für Arbeit übernommen. Mit ihr konnte eine erfahrene Nachfolgerin für die Geschäftsstelle gewonnen werden: Stroot war zuletzt als Teamleiterin der Eingangszone in der Agentur für Arbeit München tätig, teilte die Arbeitsagentur Freising mit, zu der auch die Ebersberger Stelle organisatorisch gehört.

