Jugendlicher (14) stiehlt Softdrink - dann schlägt er um sich

Von: Michael Acker

Teilen

Die Polizei hat einen 14-jährigen Jugendlichen geschnappt. Gegen ihn wird wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. © Symbolfoto/Daniel Karmann

Die Polizei hat im Ebersberger Einkaufszentrum einen 14-jährigen Ladendieb geschnappt. Zuvor war es zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen.

Ebersberg - Der 14-Jährige aus dem Bereich München versuchte am Donnerstag, 30. März, gegen 13.45 Uhr in der REWE-Filiale in der Altstadtpassage in Ebersberg, einen Softdrink zu entwenden, indem er den Kassenbereich verließ, ohne zu bezahlen. Das teilte die Polizei am Freitag, 31. März, mit.

Jugendlicher greift Markt-Mitarbeiter an

Die Tat wurde von einem aufmerksamen Mitarbeiter beobachtet, der den Jugendlichen daraufhin zur Rede stellte. Dieser reagierte äußert aggressiv und versuchte zu flüchten. Hierbei kam es zu einer Rangelei zwischen beiden, in deren Verlauf der Jugendliche den Mitarbeiter mehrfach am Arm kratzte und verletzte.

Auseinandersetzung auf der Rolltreppe

Anschließend flüchtete der Jugendliche, wurde aber von einem bis jetzt unbekannten Zeugen auf der Rolltreppe in Richtung Aus-/Eingang gestellt. Auch hier kam es laut Zeugen zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Jugendliche sein Mobiltelefon verlor. Wenig später kehrte er jedoch zurück, wohl um sein Handy zu holen, und griff erneut den Mitarbeiter, sowie den unbekannten Zeugen an. Er flüchtete dann endgültig vom Tatort.

Wenig später konnte der Jugendliche durch die Beamten der PI Ebersberg im Bereich des Bahnhofs gestellt werden. Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter

Zeugen, insbesondere der Unbekannte mit dem der Jugendliche eine Auseinandersetzung auf der Rolltreppe hatte, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Ebersberg, unter der 08092/8268-0, zu melden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.