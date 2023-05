Ausgebüxt: Ebersberger Kälber auf Abwegen

Von: Michael Acker

Zwei Jungrinder sind bei Ebersberg ausgebüxt. Eines konnte inzwischen wieder eingefangen werden. © Arnulf Hettrich/imago

Sie sollten vom Stall auf die Sommerweide, doch der „Umzug“ passte nicht allen: Zwei Kälber sind bei Ebersberg ausgebüxt. Eines wird noch gesucht.

Ebersberg – Gleich mehrere Notrufe sind am Dienstagabend, 30. Mai, bei der Polizeiinspektion Ebersberg eingegangen, wie diese am Mittwoch, 31. Mai, berichtet. Der Grund: Im Bereich der Bundesstraße 304 befand sich auf Höhe Oberndorf ein frei laufendes Kalb, das beim Transport vom Stall auf die Sommerweide ausgebüxt war.

Ebersberger Polizei: Tier lässt sich nicht einfangen

Die Ebersberger Polizeibeamten fanden das Tier. „Dieses war allerdings ob der gewonnenen Freiheit nicht bereit, sich einfangen zu lassen“, so ein Sprecher der Dienststelle am Tag danach. Da sich das Tier im Bereich zwischen der viel befahrenen Bundesstraße und der Bahnstrecke Ebersberg-Wasserburg aufhielt und zeitweise unvorhergesehene Ausbruchsversuche unternahm, musste es von einem Fachmann mit einem Betäubungsgewehr ruhiggestellt werden. Im Anschluss wurde es vom Halter, einem Ebersberger Landwirt, in Obhut genommen und zurück in seinen Stall verbracht.

Jungrind an der Schafweide gesichtet

Damit allerdings nicht genug: Kurz bevor Kalb Nummer eins wieder den Heimweg antrat, ging eine Meldung über ein weiteres frei laufendes Jungrind im Bereich der Schafweide ein. Wie sich zeigte, handelte es sich dabei um einen Stallgenossen des ersten Ausbrechers. Aufgrund der einbrechenden Dunkelheit konnte das Tier nicht mehr lokalisiert werden.

Wer im genannten Bereich ein schwarzes Kalb mit gelber Ohrmarke sieht, wird um Verständigung der Polizeiinspektion Ebersberg unter der Telefonnummer (0 80 92) 82 68 0 gebeten.