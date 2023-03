Zwei Jahre Gefängnis: 56-Jähriger missbraucht zwei Mädchen

Von: Helena Grillenberger

Weil er eine Jugendliche und ein Kind sexuell missbraucht hatte, fand sich ein 56-Jähriger vor dem Ebersberger Amtsgericht wieder. © Stefan Rossmann

Ein Vilsbiburger wurde am Dienstag, 28. März, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Mindestens sechsmal hatte er die Töchter seiner jeweiligen Partnerin missbraucht.

Ebersberg – „Ihr Verhalten kann durch nichts entschuldigt und nicht nachvollziehbar erklärt werden“, richtete Richter Frank Gellhaus am Dienstag in seiner Urteilsbegründung das Wort an den Angeklagten. Der 56-jährige Vilsbiburger (Landkreis Landshut) musste sich wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen und Kindern vor dem Amtsgericht Ebersberg verantworten.

So hatte er sich über einen Zeitraum von zwei Jahren mindestens zwei Mal der 16 oder 17 Jahre alten Tochter seiner damaligen Freundin beim gemeinsamen Fernsehen in deren Zuhause in Ebersberg genähert. Angefangen beim Streicheln ihres Oberschenkels, fasste er ihr anschließend zwischen die Beine, in die Hose und unters T-Shirt. Die Jugendliche hatte versucht, sich den Berührungen zu entziehen, was ihr beide Male aber erst gelang, als ihre Mutter zum Essen rief.

Kind kam zum Kuscheln ins Bett

Während seiner Ehe mit einer anderen Frau, missbrauchte er auch deren Tochter: Das damals zwischen neun und 13 Jahre alte Kind kroch morgens gelegentlich zum Kuscheln ins Bett der Erwachsenen. Sobald die Mutter den Raum verließ, um Kaffee zu kochen, zog der Angeklagte seine Hose aus und ließ sich von dem Kind befriedigen, wobei er auch die Hand des Mädchens festhielt, sodass es sich der Situation nicht entziehen konnte. An mindestens vier Vorfälle konnte sich das Kind erinnern.

Vor Gericht wurden die Aussagen der beiden Mädchen verlesen: Eines von ihnen hatte geweint und der Vernehmungsrichterin erklärt, den Angeklagten einmal gemeinsam mit ihrer Mutter auf den Vorfall angesprochen zu haben. Er habe es nicht abgestritten, viel mehr erklärt, „das sei ihm nicht so bewusst gewesen“. Das zweite Mädchen erinnerte sich, dass der Vilsbiburger sich einmal bei ihr entschuldigt habe – und dann von ihrer Freundin gesprochen habe, die sich für solche Themen ja schon interessieren würde.

Er versuchte, sich umzubringen

Verlesen wurden auch Zeilen aus einem Abschiedsbrief, den der 56-Jährige an seine Mutter geschrieben hatte. Er hatte versucht sich umzubringen, als die Taten ans Licht kamen – seine eigene Tochter habe ihn gefunden und den Notruf gewählt.

Vor Gericht gab der Angeklagte alles zu. Er behauptete jedoch: „Ich habe keinen pädophilen Neigungen.“ Er sei mit den Kindern einfach zu oft allein gewesen und habe unter Liebesentzug seiner jeweiligen Partnerin gelitten. Es seien spontane Handlungen gewesen, „und das Kind hat sich bei uns ins Bett gelegt“.

Richter: „Verwerflich und nicht nachvollziehbar“

„Neigungen sind nicht strafbar“, erklärte Richter Gellhaus dem Angeklagten daraufhin. „Die Handlungen beschäftigen die Gerichte.“ Der Angeklagte blieb jedoch bei seiner Aussage, nicht pädophil zu sein.

Es sei eine schwache Ausrede, kommentierte der Richter, fehlende Zuneigung der Partnerin auf diese Weise kompensieren zu wollen. „Das ist verwerflich und fürs Gericht nicht nachvollziehbar.“ Er verurteilte den 56-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten. Eine Bewährung ist nur bei einem Strafmaß von bis zu zwei Jahren möglich – „es wäre aber nicht zu rechtfertigen gewesen, wenn Sie heute mit einer Bewährungsstrafe den Gerichtssaal verlassen hätten“, so der Richter.

