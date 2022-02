Abgesoffener Kindergarten: Zumindest der Schimmel ist weg

Von: Robert Langer

Der Kindergarten St. Benedikt ging im vergangenen Jahr baden, Grund war ein defekter Schlauch an einem Waschbecken. Bürgermeister Ulrich Proske (li.) und Einrichtungsleiter Adrian Bonnetsmüller auf der Baustelle. © Stefan Rossmann

Schweren Schaden hat ein defekter Schlauch im Oktober vergangenen Jahres im erst ein paar Jahre alten Ebersberger Kindergarten St. Benedikt angerichtet. Das Gebäude muss kernsaniert werden, die Kinder sind in Zorneding untergekommen.

Ebersberg – Ein Paar vergessene Gummistiefel stehen an der Wand im ersten Stock des Kindergartens St. Benedikt in Ebersberg. Ansonsten kein fröhliches Geschrei von Mädchen und Buben. Arbeiter gehen hin und her. Im Erdgeschoss sind die Wände mit Folien verhangen. Die Fußböden sind rausgerissen. Abgetragen auch die Wände, alles zurück auf den Rohbau, auf den nackten grauen Beton. Versorgungsleitungen sind noch zu sehen und an einigen wenigen Stellen Hinweise auf die bisherige Nutzung, Bilder für oder von Kindern.

Über 6000 Liter Wasser flossen durch die Räume

Durch einen Wasserschaden war der katholische Kindergarten in der Kreisstadt, erst vor ein paar Jahren eröffnet, im Oktober vergangenen Jahres schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Wohl aus einem defekten Schlauch an einem Waschbecken im Kinderbad seien rund acht bis neun Liter Wasser pro Minute ausgelaufen, rechnet Ebersbergs Bürgermeister Ulrich Proske (parteifrei) vor. Innerhalb von zwölf Stunden mehr als 6000 Liter, so Einrichtungsleiter Adrian Bonnetsmüller.

Rundgang: Vom ersten Stock geht es über die offene runde Innentreppe ins Erdgeschoss und in den Keller. Oben sind die Schäden gering, vor allem Flecken am Boden. Weiter unter ist es heftiger. Am Morgen hatte das Personal den Schaden entdeckt. „Als der Frühdienst kam, hat schon alles geschwommen“, sagt Bonnetsmüller. Das Wasser stand mehrere Zentimeter hoch. Die Spuren sind jetzt auch noch an den Türstöcken zu sehen.

Ehemaliger Kindergarten in Zorneding als Zwischenlösung

Die 93 Kinder aus vier Gruppen kamen zunächst ins örtliche Pfarrheim. Intensiv wurde nach einer Alternative gesucht. Bürgermeister Ulrich Proske freut sich über Hilfsbereitschaft seiner Amtskollegen. Angebote gab es unter anderem aus Kirchseeon und Aßling. Als beste Lösung zeigt sich dann der ehemalige AWO-Kindergarten in Zorneding, der leer stand, weil er eigentlich komplett saniert werden sollte. Die dortigen Kinder waren schon an einen neuen Standort umgezogen. „Wir haben noch ein bisschen renoviert im Haus und im Garten“, sagt Bonnetsmüller. Und schon konnte es los gehen.

Seitdem gibt es eine provisorische Lösung, bei der auch die Eltern mitziehen. Im Frühdienst ab 7 Uhr wird ein umgestalteter Trainingsraum an der gegenüberliegenden Ebersberger Realschule angeboten. Da haben sowohl die Schule als auch der örtliche TSV, der den Raum sonst nutzt, mitgeholfen.

Alles zurück auf Rohbau: Wegen der Feuchtigkeit mussten die Räume zum Teil entkernt werden. © Stefan Rossmann

Um 8 Uhr und 8.30 Uhr fahren dann Busse mit den Mädchen und Buben von Ebersberg nach Zorneding, natürlich mit Betreuung. „Am Anfang war es für die Kinder ein großes Abenteuer“, sagt Bonnetsmüller. Inzwischen nutzen die Kleinen die Zeit oft, um noch ein bisschen zu schlafen. Zurück geht es dann ebenso gestaffelt mit dem Bus am Nachmittag. Eltern können ihre Kinder weiterhin bringen oder abholen. „Wir konnten unsere Öffnungszeiten fast so halten wie früher“, freut sich Bonnetsmüller. Und Katherina Lindemeier, pädagogische Leiterin im Kita-Regionalverbund Ebersberg, lobt: „Die Stadt hat sich sehr engagiert.“ Derweil wird im Kindergarten St. Benedikt intensiv an der Renovierung gearbeitet. „Wir wollen den gleichen hohen Standard erreichen wie zuvor“, sagt Lindemeier. Inzwischen sei alles trocken, freut sich Einrichtungsleiter Bonnetsmüller. Es gebe keinen Schimmel. Für demnächst sei eine Luftmessung geplant. Im Erdgeschoss ist fast alles ausgeräumt, ebenso im Keller. Im weitgehend trocken geblieben ersten Stock sind unter anderem noch Möbel abgestellt. „Das pädagogischen Material ist in Zorneding, der Rest in einer Spedition zwischengelagert“, sagt Bonnetsmüller.

Manche Räume, die trocken geblieben sind, dienen dem Kindergarten derzeit als Möbellager. © Stefan Rossmann

Wie hoch die Kosten für die Renovierung sind, ist noch offen. Unklar bleibt vorerst auch, wie lange die Arbeiten dauern werden. Das hängt auch davon ab, wie die Ausschreibungen laufen und ob die Handwerker und das benötigte Material zur Verfügung stehen. „Ich würde mich freuen, wenn Corona vorbei ist, und wir können öffnen“, sagt Bonnetsmüller.

