Prozess um Kinderpornos: Verteidiger nutzt mögliche Tippfehler aus - Milde Strafe trotz Beweisen

Material „sehr sehr gruselig“

Ein falsch gesetzter Bindestrich und ein möglicher Zahlendreher in einer Uhrzeitangabe reichten, dass ein 44-Jähriger einem Urteil wegen Verbreitung von Kinderpornografie entkam.

Ebersberg - Wegen des Besitzes zahlreicher kinder- und jugendpornografischer Bilder und Videos brummte Richterin Vera Hörauf dem selbstständigen Systemadministrator eine Geldstrafe in Höhe von 120 Tagessätzen à 100 Euro auf. Macht in der Summe 12 000 Euro.

Prozess um Kinderpornografie: Kanzlei hat sich auf das Thema spezialisiert

Dass es bei einer Geldstrafe blieb, hatte der Mann wohl vor allem seinem Verteidiger zu verdanken, der aus Essen nach Ebersberg angereist war. „Sie fühlen sich wohl mit einer Kanzlei, die solche Verfahren (...) schwerpunktmäßig verteidigt“ – mit diesem Satz wirbt seine Kanzlei online um Mandanten, gegen die wegen Kinderpornografie ermittelt wird.

Dem Essener Anwalt gelang es, genug Zweifel daran zu säen, dass sein Mandant Bilder und Videos auf das soziale Netzwerk „Tumblr“ hochgeladen habe, damit andere sich das Material ansehen konnten.

Weil Anwalt genug Zweifel säte: Keine Haft für Angeklagten in Kinderporno-Prozess

Ansatzpunkt war, dass bei dem übermittelten Benutzernamen des Mannes ein darin enthaltener Bindestrich ein Zeichen weiter links stand als der Kripo zunächst übermittelt. Auch die IP-Adresse des Mannes, die einen Internetanschluss eindeutig identifiziert, sei zum falschen Zeitpunkt gespeichert worden – um 20:00:59 Uhr, nicht um 02:00:59 Uhr – auch wenn die Richterin in beiden Fehlern Tippfehler für möglich hielt, reichte das zumindest beim Vorwurf der Verbreitung des Materials für ein „Im Zweifel für den Angeklagten“.

Dabei war dieser „Tumblr“-Fund überhaupt erst der Anlass für eine Wohnungsdurchsuchung der Kriminalpolizei bei dem Mann. Auf seinem Laptop, Computer und einem USB-Stick wurde ein Gutachter fündig, sicherte Bilder und Videos in niedriger dreistelliger Zahl, die Mädchen vom Erstklässler- bis zum Teenageralter teils in aufreizenden Posen, teils masturbierend und teils beim Geschlechtsverkehr mit erwachsenen Männern zeigen.

Prozess um Kinderpornografie: Richterin findet Material „sehr, sehr gruselig“

Außerdem sagte der Gutachter angesichts der Spurenlage: „Es muss über diesen Rechner auf Hunderte weitere kinderpornografischer Dateien zugegriffen worden sein. Für verwertbar befand die Richterin aber nur, was noch da war – und weil der Verteidiger an der Zählung des Gutachters zweifelte, ja sogar die „Besorgnis der Befangenheit“ äußerte, gingen die beiden gemeinsam mit Staatsanwalt und Richterin in Kleinarbeit die abstoßenden Bilder durch.

Sein letztes Wort vor dem Urteil nutzte der nicht vorbestrafte Angeklagte für das Versprechen, er halte sich von derartigen Plattformen mittlerweile fern. „Sehr, sehr gruselig“, nannte Richterin Hörauf das Bild- und Videomaterial. „Das nächste Mal ist eine Freiheitsstrafe fällig.“

