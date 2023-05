Kinderpornos: Groß-Razzia der Kripo erfolgreich

Von: Michael Acker

Teilen

Tatort Internet: Immer häufiger werden kinderpornografische Dateien verschickt. Aber: Die Chancen, erwischt zu werden, steigen. © Julian Stratenschulte/dpa

Erfolg der Polizei im Kampf gegen Kinderpornografie: Die Kripo Erding hat bei einer Groß-Razzia über 200 Datenträger sichergestellt.

Landkreis – Die Kriminalpolizei Erding hat in den frühen Morgenstunden des Donnerstags mehrere Wohnungen in ihrem Zuständigkeitsbereich durchsucht, darunter auch im Landkreis Ebersberg. Ziel der Beamten war die Beschlagnahme von Datenträgern mit mutmaßlich kinderpornografischem Inhalt. Das teilte die Kripo am Freitag, 5. Mai, mit.

Über 70 Polizeibeamte im Einsatz - zum Teil mit Spürhunden

Die Wohnungsdurchsuchungen erfolgten demnach aufgrund richterlicher Beschlüsse, die unter Federführung der Kriminalpolizei Erding vollzogen wurden. Unterstützt wurden die Maßnahmen durch Kräfte der Bereitschaftspolizei München sowie des Einsatzzuges der Zentralen Ergänzungsdienste (ZED) Erding. Im Einsatz befanden sich mehr als 70 Beamtinnen und Beamte sowie eine Vertreterin der sachleitenden Staatsanwaltschaft Landshut. Zudem wurden auch Datenträgerspürhunde der Polizei erfolgreich eingesetzt, die darauf trainiert sind, versteckte elektronische Speichermedien aufzufinden.

Grafing und Zorneding betroffen

Die Durchsuchungen erfolgten bei Tatverdächtigen im Alter zwischen 16 und 60 Jahren. Sie stammen aus den Landkreisen Erding (Erding, Langenpreising und Ottenhofen), Freising (Freising, Kirchdorf a. d. Amper, Langenbach, Mauern, Neufahrn und Fahrenzhausen) sowie Ebersberg (Grafing und Zorneding). Diese stehen im Verdacht, kinderpornografische Dateien in Form von Videos und Bildern auf ihren Mobiltelefonen, Computern sowie anderen Datenträgern gespeichert, empfangen oder versendet zu haben. In einigen Fällen waren die Beschuldigten geständig. „Zu vorläufigen Festnahmen kam es nicht“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord in Ingolstadt.

Im Rahmen der Durchsuchungsaktion wurden in 19 Wohnungen über 200 Datenträger sichergestellt, auf denen ersten Sichtungen zufolge verbotenes Bild- und Filmmaterial sowie belastende Chatprotokolle zu finden sind.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Erding dauern an.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.

Die Verbreitung von Kinderpornografie ist weltweit strafbar. Trotzdem kommt es immer wieder dazu, dass Darstellungen des sexuellen Kindesmissbrauchs in den digitalen Medien in größeren Umlauf gelangen. Vielfach werden derartige Inhalte unbedacht über WhatsApp, Messenger oder soziale Netzwerke verbreitet – und dabei Straftaten begangen sowie Opfer zusätzlich traumatisiert.