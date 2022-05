Riesenandrang in Ebersberg: Zweiradenthusiasten auf Entzug

Von: Michael Seeholzer

Teilen

Sonnenbrillen-Wetter lockte am Vatertag Massen in den Ebersberger Klosterbauhof, wo Motorradfreunde ein Wiedersehen feierten. © Stefan Rossmann

Im Ebersberger Klosterbauhof treffen sich am Vatertag viele alte Freunde wieder. Die Klassiker- und Youngtimerfreunde hatten zum großen Stelldichein eingeladen.

Ebersberg – „Man muss sie schon ein bisschen einteilen“, sagt Hermann Löckert von den Klassiker- und Youngtimerfreunden Ebersberg. Er steht kurz hinter dem Tor, innen im alten Klosterbauhof der Stadt und arbeitet heute als „Platzanweiser“. Um 10 Uhr soll das Motorradtreffen am Vatertag beginnen, aber eine halbe Stunde vorher ist schon die Hälfte aller Stellplätze belegt. Die Zweiradenthusiasten haben nach zwei Jahren Corona-Pause erkennbare Entzugserscheinungen.

Manche haben sich 30 Jahre nicht gesehen

Heuer kündigten sehr viele Motorradfahrer per E-Mail ihr Kommen an, berichtet Löckert. „Schön, die Leute zu treffen, die man drei Jahre nicht mehr gesehen hat.“ Manche allerdings treffen hier sogar Freunde von früher, die sie 30 Jahren nicht mehr gesehen haben, wie etwa ein paar Mitglieder der „Iron Wheels“ aus dem Raum Bad Aibling.

Youngtimer der Oldtimer? Das ist dieses Mal völlig egal, Hauptsache wieder zusammenkommen. © Stefan Rossmann

Youngtimer oder Oldtimer? Das ist dieses Mal völlig egal, Hauptsache wieder zusammenkommen. Die ältesten Fahrer präsentieren am Vatertag oftmals auch die ältesten Maschinen. Die Zweiräder sind bisweilen in einem besseren „gesundheitlichen“ Zustand als ihre betagten Piloten selbst, wiederum anderen Motorradfahrern sieht man ihr Alter wirklich nicht an, weil der Aufenthalt im Freien bei jedem Wind und Wetter der Gesundheit offensichtlich weit weniger abträglich ist, als von klimaanlagenverwöhnten Autofahrern gerne angenommen wird.

Im Trio rollen eine Indian Scout, Baujahr 1940, eine Harley WLA (etwa 40er Jahre) und eine weitere Indian (Baujahr 1922) in den Klosterbauhof. Die Fahrer kommen dem Anlass (Vatertag) entsprechend in der kurzen Lederhose: „Schreib das auf!“ Dass es bei einem Sturz dabei böse Verletzungen geben könnte, spielt keine Rolle, weil der Schmerz über den Schaden am antiken Motorrad wahrscheinlich sowieso viel größer wäre, als ein lädiertes Knie weh tut.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Zu sehen sind an diesem Tag viele Motorräder vor allem japanischer Provenienz, die aus einer Zeit stammen, in der die Zylinder immer zahlreicher wurden, ebenso die Pferdestärken, ohne dass dabei das Fahrwerk nur ansatzweise Schritt hätte halten können. Unter den Motorradfreunden haben diese Boliden aber nach wie vor einen legendären Ruf. Interessant ist auch, dass der professionelle Restaurationszustand eines Zweirades allgemeine Anerkennung findet unter den Besuchern und zwar ganz unabhängig davon, ob es sich um eine NSU Quickly mit 50 Kubikzentimeter handelt oder eine Laverda 750. So eine italienische Schönheit steht gleich am Eingang zum Klosterbauhof und ihr Besitzer erzählt stolz, dass die Wiederherstellung der alten Dame ihn drei Jahre lang von seinem zweiten Hobby, dem Fischen abgehalten hat. „Das war jeden Menge Arbeit.“

Alte NSU-Fans erklären der interessierten Fangemeinde nebenan zur gleichen Zeit, dass die Quickly mit einem Verbrauch von gerade einmal zwei Litern Sprit auf 100 Kilometer mithin die sparsamste Art ist, motorisiert unterwegs zu sein – auch heute noch. Gegen Mittag schließlich und nach einer kleinen Stärkung, für die der Veranstalter sorgte, wenden sich die ersten Motorradfahrer wieder der Straße zu, schließlich lädt das strahlend schöne Wetter zu einer Ausfahrt ein.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.