Umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen: Klimaaktivisten stehen in Ebersberg vor Gericht

Von: Michael Acker

Zwei Höhenretter der Polizei auf dem Weg zu einer Aktivistin, die sich über der A 94 abgeseilt hatte. © DZ

Vier Klimaaktivisten stehen Anfang Mai vor dem Jugendgericht Ebersberg. Sie hatten sich von einer Autobahnbrücke abgeseilt und den Verkehr blockiert.

Landkreis – Mit ihrer waghalsigen Aktion hatten Klimaaktivisten im September 2021 für Aufsehen gesorgt. Sie hatten sich an der A 94 bei Poing von Brücken abgeseilt und den Verkehr zum Erliegen gebracht. Jetzt stehen vier Aktivisten in Ebersberg vor Gericht. Dieses hat für den Prozess umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen, wie Sprecher Frank Gellhaus mitteilte.

Angeklagt sind drei Frauen und ein Mann

Die Verhandlung findet am Mittwoch, 3. Mai, 8.30 Uhr im Sitzungssaal II statt. Angeklagt sind drei Frauen und ein Mann, die am Vormittag des 7. September auf einer Brücke über die Bundesautobahn A 94 im Gemeindegebiet Poing eine Protestaktion im Zusammenhang mit der IAA durchgeführt haben sollen.

Zwei Angeklagten wird zur Last gelegt, sich mit einem großen Stoffbanner von der Brücke abgeseilt zu haben, während die beiden anderen Angeklagten auf der Brücke verblieben sein sollen, um u.a die beiden „Abseiler“ zu sichern. Die Autobahn war aus diesem Grund kurze Zeit später von der Polizei gesperrt worden, sodass für den Verkehr eine Weiterfahrt in Fahrtrichtung München nicht mehr möglich war. Das sollen die Angeklagten mit ihrem Verhalten auch beabsichtigt haben.

Anklage: Nötigung in 192 Fällen

In der Folge stauten sich die Fahrzeuge über eine Länge von rund 800 Metern bis zur nächsten Autobahnausfahrt Markt Schwaben, wobei mutmaßlich 192 Personen an der Weiterfahrt gehindert waren.

Den Angeklagten wird daher Nötigung in 192 Fällen in Mittäterschaft zur Last gelegt. Die Hauptverhandlung findet vor dem Jugendgericht statt, weil eine der Angeklagten zum Tatzeitpunkt Heranwachsende war.

Die Feuerwehr Anzing war bei der Protestaktion alarmiert worden und hatte die Einsatzstelle mittels Sprungpolster von unten abgesichert. Im Einsatz waren auch Höhenretter der Polizei, die sich um die abgeseilten Aktivstinnen kümmerten. Laut Feuerwehr hatte es rund 30 Minuten gedauert, bis die Frauen über das Brückengeländer zurückgezogen worden waren. Sie wollten nach eigenen Angaben den Ablauf der IAA stören, um für eine klimagerechte Mobilitätswende demonstrieren, hieß es damals.

