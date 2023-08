„Health for Future“: Mediziner aus dem Landkreis Ebersberg gründen Ortsgruppe

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Health for Future Ebersberg: Bei der Gründungsveranstaltung dabei waren (v.li.): Julia Hartmann, Neurologin; Yukiko Nave, Gynäkologin; Ulrike Burggraf, Hals-Nasen-Ohren-Ärztin; Stefani Lordick-Block, Allgemeinmedizinerin; Marc Block, Kardiologe und Internist; Andrea Görisch, Internistin; Käte Moder, Krankenschwester; Ulrich Huntgeburth, Allgemeinmediziner; Karin Bachmeier, Physiotherapeutin; Christian Schulz, Anästhesist; Lampros Kampouridis, Kinder- und Jugendmediziner. © Health for Future Ebersberg

Mediziner aus dem Landkreis Ebersberg haben die Ortsgruppe „Health for Future“ gegründet.

Landkreis – Die Gesundheit des Planeten und des Menschen hängen zusammen – diese Botschaft will ein rundes Dutzend Mediziner aus dem Landkreis Ebersberg künftig verstärkt unters Volk bringen. „Was gut fürs Klima ist, ist auch gut für die Gesundheit“, lautet die Kernbotschaft von „Health for Future“, einer 2019 gegründeten Klimaschutz-Bewegung unter Medizin-Fachleuten, in Anlehnung an die Jugend-Klimaaktivisten von „Fridays for Future“.

Nun gibt es eine Health-for-Future-Ortsgruppe Ebersberg. Organisiert hat die Gründungsveranstaltung am 1. August in Ebersberg der Kardiologe und Hausarzt Marc Block, ehemaliger Grünen-Stadtrat aus Ebersberg mit Praxis in Zorneding. Block ist gleichzeitig Vorstand des Ärzteverbandes im Landkreis. „Die Klimakatastrophe ist real“, warnt er in einer Pressemitteilung.

Notaufnahme im Sommer überfüllt

Die weltweiten Folgen träfen auch Deutschland, „Klima-assoziierte Extremwetterlagen schlagen mit Milliarden Euro Schaden zu Buche. Im Jahr 2022 gab es in Deutschland rund 8000 hitzebedingte Todesfälle, es starben im Ahrtal bei Starkregen 136 Menschen“, führen die Mediziner an. „Auch im Landkreis Ebersberg verdorren Felder und alle leiden unter wochenlanger Hitze. Die Notaufnahme der Klinik ist im Sommer überfüllt, es gibt einen Versorgungsengpass auf den Stationen, viele Arztpraxen stehen angesichts zahlreicher unter der Hitze leidenden Patientinnen und Patienten unter Dauerstress.“

Die Health-for-Future-Initiative rät Fachleuten aus dem Gesundheitswesen, sich konkret zu engagieren – im Patientenkontakt, im Arbeitsumfeld und in Berufsverbänden. Es gelte etwa, sich für das Thema Klimawandel als Lerninhalt in allen Gesundheitsberufen einzusetzen oder Arztpraxen und Krankenhäuser auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu unterstützen.

Weniger Fleisch essen und Fahrrad statt Auto

Bei der Gründung der Ebersberger Ortsgruppe seien Beschäftigte aus aus Arztpraxen, Krankenhaus, Apotheken, Gesundheitsamt, Physiotherapie und Ergotherapie eingeladen gewesen. Die Teilnehmer bekamen etwa zu hören, das die Weltgesundheitsorganisation WHO die Klimakatastrophe als „eine der größten globalen Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit“ bezeichnet habe. Frühzeitige Todesfälle ließen sich etwa durch sauberere Luft, eine vorwiegend pflanzen- und getreidebasierte Ernährung und mehr Bewegung verhindern. Sprich: Weniger Fleisch essen und Fahrrad statt Auto fahren – so ließe sich die Schnittmenge zwischen Klima- und Gesundheitsschutz auf den Punkt bringen.

Dass es mitunter nicht leicht ist, das Leben klimafreundlich auszurichten, weiß Ebersbergs Health-for-Future-Initiator Marc Block selbst. Er sei in den vergangenen Jahren ab und an geflogen, etwa um vor einigen Jahren seine Tochter im Auslandsjahr in Südamerika zu besuchen, oder im Frühjahr für eine Studienreise nach Israel. „Man überlegt sich das jetzt schon tausendmal, bevor man so etwas macht, sagt er. Ganz könne er beruflich nicht aufs Auto verzichten, versuche aber so oft wie möglich für kurze Strecken das Rad zu nehmen. Mit seiner Frau und für weitere den Zug. Im Urlaub spielten mittlerweile das Wandern die Hauptrolle.

Als Ex-Grünen-Stadtrat betont der Ärzte-Sprecher, was seine Aktivität bei Health for Future angeht: „Es geht nicht um Parteipolitik, sondern um die Sache!“ Interessierte aus Gesundheitsberufen seien eingeladen, E-Mail-Kontakt unter ebersberg@healthforfuture.de aufzunehmen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.