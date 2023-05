Kreisklinik Ebersberg führt digitale Patientenakte ein

Ines Camilo-Ribeiro, Leitung der unfallchirurgischen Station 5a, zeigt einen der sogenannten Spot-Monitore (links) und einen Visitenwagen, die in der Kreisklinik Ebersberg eingesetzt werden, um Daten für die Digitale Patientenakte digital und schnell erfassen und verarbeiten zu können. © Kreisklinik

Die Kreisklinik Ebersberg hat die digitale Patientenakte eingeführt. Sie erhofft sich davon auch, dass Pflegern und Ärzten mehr Zeit für Patienten bleibt.

Ebersberg – Welche Allergien hat die Patientin? Wie lange ist die Operation des Patienten her? Fragen wie diese sind für Pflegekräfte und Ärzte wichtig. In sogenannten Patientenakten wurden solche Informationen lange Zeit auf Papier gesammelt. In der Kreisklinik Ebersberg gehört das der Vergangenheit an, sie setzt auf digitale Patientenakten, wie sie jetzt mitteilte.

„Wenn Technik Arbeitsschritte erleichtern oder ganz übernehmen kann, ist das für Mitarbeiter positiv“, sagt Stefan Huber, Geschäftsführer der Kreisklinik. „Wir sind überzeugt, dass auch unsere Patienten profitieren, wenn unsere Mitarbeiter weniger Zeit für die Dokumentation und mehr Zeit für sie haben.“

Zustand des Patienten wird auf Knopfdruck angezeigt

Auf Station kommen neben Laptops und Tablets auch Geräte zum Einsatz, die messen und Daten in die Patientenakte übertragen. Peter Huber, Pflegedirektor der Kreisklinik, erklärt: „Vitalparameter wie Blutdruck oder die Körpertemperatur werden beim Messen automatisch in die Kurve übertragen. Der pflegerische Zustand des Patienten kann auf Knopfdruck angezeigt und Pflegeberichte für die Überleitung, zum Beispiel ins Pflegeheim, automatisch generiert werden.“ Mit anderen Worten: Weniger schreiben, blättern, suchen und kopieren.

Dokomentationsqualität soll erheblich verbessert werden

Pflegedirektor Huber sieht ein zusätzliches Plus in mehr Einheitlichkeit. „Durch die digitale Patientenakte wird die Dokumentationsqualität erheblich verbessert. Daten und Ergebnisse aus dem Pflegeassessment, geplante Pflegemaßnahmen, Veränderungen des Gesundheitszustands und ärztliche Anordnungen können nun viel strukturierter und systematischer dokumentiert werden.“ Gleichzeitig gibt die digitale Patientenakte mehr Spielraum. Von verschiedenen Endgeräten könne gleichzeitig und ortsunabhängig auf die Daten zugegriffen werden. „Das schafft Flexibilität in der Arbeitsablaufgestaltung. Es muss keiner mehr auf die Nutzung der Patientenkurven warten“, so der Pflegedirektor.

Das sieht auch Peter Lemberger, Ärztlicher Direktor der Kreisklinik, für Ärztinnen und Ärzte so: „Wir können jederzeit dokumentieren und haben sofort Zugriff auf alle wichtigen Informationen, um Entscheidungen treffen zu können.“

Wichtige Informationen sind in einer Klinik aber auch sensible Informationen. Ein Aspekt, den die IT-Abteilung der Kreisklinik von Anfang an im Blick hatte. „Digitale Patientendaten sind besonders schützenswerte Personendaten, deren Schutz wir durch vielfältige Maßnahmen sicherstellen. Unseren Ärzten und Pflegekräften stellen wir IT-Spitzentechnik zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung“, sagt Hubert Friedl, IT-Berater der Kreisklinik.

