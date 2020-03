Live-Ticker: Kommunalwahl 2020 in Ebersberg - Landrat Robert Niedergesäß wiedergewählt

Bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Ebersberg werden Landrat, Bürgermeister, Gemeinderäte und Kreistag gewählt. Alle wichtigen News, Ergebnisse und Statements nur hier bei uns im Live-Ticker.

Viele Ämter werden im Landkreis Ebersberg im Rahmen der Kommunalwahl 2020 in Bayern neu besetzt.

im Rahmen der Kommunalwahl 2020 in Bayern neu besetzt. Auch die Bürgermeister , die Gemeinderäte und der Kreistag werden neu gewählt. Alle Ergebnisse am Wahlabend aus dem Kreis Ebersberg finden Sie hier.

Hier lesen Sie alle News zur Kommunalwahl 2020 am Wahlsonntag (15. März).

+++ Ergebnisse Bürgermeisterwahlen +++

21:47, Egmating: In Egmating müssen die Wähler in zwei Wochen noch einmal ran: Es gibt eine Stichwahl, zwischen Inge Heiler (ABE) und amtierenden Bürgermeister Ernst Eberherr (CSU).

21:45, Bruck: In Bruck gibt es einen klaren Sieger: Amtsinhaber Josef Schwäbl (CSU) konnte sein Amt sichern. Ergebnis: 65,8 Prozent. Angela Felzmann-Gaibinger (Offene Politik in Bruck) hat 34,2 Prozent bekommen.

21: 39, Ebersberg: Nach der Bürgermeisterwahl in Ebersberg: Uli Proske (SPD) ist in Feierlaune. Großer Verlierer des Wahlabends ist Josef Peis (Pro Ebersberg). Lesen Sie hier unseren Hintergrundbericht.

21:33, Glonn: Josef Oswald (CSU) ist wiedergewählter Bürgermeister von Glonn. Er ist auf 89,6 Prozent der Stimmen gekommen. Kontrahenten gab es keine.

21:23, Zorneding: Der alte Bürgermeister in Zorneding ist auch der neue: Auf den bisherigen Amtsinhaber Piet Mayr (CSU) entfielen 56,2 Prozent der Stimmen.

Seine Stellvertreterin Bianka Poschenrieder (SPD) erhielt 29,76 Prozent, Peter Pernsteiner (FDP) errang 10,53 Prozent und Ramona Baumgartner, parteilose Kandidatin der Linken, 3,57 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,15 Prozent.

21:18, Ebersberg: Nun liegen auch Zahlen der Landratswahl vor. Robert Niedergesäß (CSU) hat bisher 61,2 Prozent erhalten. Er ist schon jetzt klarer Sieger und wiedergewählter Landrat.

Waldtraud Gruber (Grüne) kommt auf 24,2, Omid Atai (SPD) 7,6 Prozent, Robert Böhnlein (Bayernpartei) hat es auf 5,1 Prozent geschafft. Schlusslicht ist Vincent Kalnin (Linke) mit 1,9 Prozent. 30 Stimmregionen müssen noch ausgezählt werden.

21:12, Ebersberg: Den Blick aufs Smartphone gerichtet. Alexander Gressierer (CSU) sucht nach dem neuesten Ergebnissstand. Er hat 30,8 Prozent der Stimmen bekommen.

+ Alexander Gressierer (CSU) in einem Restaurant in Ebersberg. © SRO

21:09, Steinhöring: Martina Lietsch (Freie Liste Steinhöring) freut sich über 59,9 Prozent der Stimmen. Hier feiert sie mit ihrem Sohn Vitus.

+ Martina Lietsch (Freie Liste Steinhöring) freut sich über 59,9 Prozent der Stimmen. © Martina Lietsch (Freie Liste Steinhöring) freut sich über 59,9 Prozent der Stimmen.

21:04, Grafing: „44 Prozent sind eine gute Ausgangslage für die Stichwahl“, meinte Angelika Obermayr nach einer spannenden Stimmenauszählung. Lesen Sie hier unseren Hintergrundbericht.

20:58, Forstinning: Klarheit gibt es nun auch in der nördlichen Gemeinde. Rupert Ostermair (CSU) bekommt 70,8 der Wählerstimmen.

20:48, Markt Schwaben: Stichwahl in Markt Schwaben: Michael Stolze (Unabhängig) kommt auf 38,9 Prozent, Frank Eichner (CSU) erhielt 26,4 Prozent. In zwei Wochen wird also erneut gewählt.

Sascha Hertel (ZMS) bekommt 17,8 Prozent, Raphael Brandes (Grüne) fährt 17 Prozent ein.

20:40, Anzing: Bürgermeister-Wechsel in Anzing: Kahtrin Alte (CSU) bekommt 66,6 Prozent. Sie wird somit nächste Bürgermeisterin. Einziger Kontrahent Tobias Finauer (Grüne) hat 33,3 Prozent erhalten.

20:26, Emmering: Erstmals kommt eine Bürgermeisterin ins Emmeringer Rathaus: Claudia Streu-Schütze (Freie Wählergemeinschaft) erhält 55,1.

20:24, Markt Schwaben: Neues Zwischenergebniss in Markt Schwaben. Michael Stolze (Unabhängig) kommt auf 38,9 Prozent. Frank Eichner (CSU) erhielt bisher 26,4 Prozent. Die beiden anderen Kandidaten liegen unter 20 Prozent.

20:14, Vaterstetten: Stichwahl in Vaterstetten. Bei der Bürgermeisterwahl in der Großgemeinde konnte keiner der fünf Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen. Auf Leonhard Spitzauer (CSU) entfielen 39,1 Prozent der Stimmen, auf Maria Wirnitzer (SPD) 27,8 Prozent.

David Göhler (Grüne) errang 14,8 Prozent, Roland Meier (Freie Wähler) 11,7 Prozent und Klaus Willenberg (FDP) 6,7 Prozent. Die Zahlen sind allerdings noch nicht bestätigt.

+ Stichwahl in Vaterstetten. © SE

20:10, Grafing: Ergebnisse für Grafing sind da: Angelika Obermaier (Grüne) erhält 44 Prozent, Christian Bauer (CSU) kommt auf 42,9.

20:08, Poing: Auch in Poing gibt es eine Stichwahl. Thomas Stark (CSU) mit 35,1 Prozent und Reinhard Tonollo (SPD) mit 33,1 Prozent der Stimmen treten gegeneinander an.

Günter Scherzl (FWG) bekommt 25,8 Prozent der Stimmen und Marc Salih (FDP) 6,1.

20:00, Aßling: Bürgermeister Hans Fent (Grüne) wurde wiedergewählt. Er bekommt 91,0 Prozent.

19:59, Hochenlinden: Rathauschef Ludwig Maurer (ÜWH) bleibt im Amt. Er bekommt 69 Prozent, Konkurrent Martin Huber (FDP) erhält 31 Prozent.

+ Rathauschef Ludwig Maurer (ÜWH) bleibt im Amt. © J.Dziemballa

19:58, Frauenneuharting: Eduard Koch (WGF) wird wiedergewählt, mit 85,8 Prozent der Stimmen. Er hatte keinen Gegenkandidaten.

19:55, Grafing: In Grafing gibt es eine Stichwahl: Angelika Obermaier (Grüne) und Christian Bauer (CSU) treten gegeneinander an. Endergebnisse kommen in Kürze.

19:53, Markt Schwaben: Großes Warten im Foyer des Rathauses, wo ein Stimmbezirk ausgezählt wird. Es fehlt noch das Lesegerät, dass für die Auszählung der Gemeinderatswahl benötigt wird.

19:50, Kirchseeon: Kirchseeon ist durch mit der Auszählung. Ergebnis: Stichwahl zwischen Jan Paeplow (CSU) mit 38,1 Prozent und Klaus Seidinger (UWG) mit 30,5 Prozent der Stimmen.

Andrea Oberhauser-Hainer (Grüne) hat 21,5 Prozent und Domenico Ciccia (SPD) 9,9 Prozent.

19:47, Markt Schwaben: 17 von 18 Bezirke sind ausgezählt. Es ist sicher: Michael Stolze und Frank Eichner treten zur Stichwahl am 29. März an.

Stolze hat zurzeit 38,3 Prozent auf dem Konto, Eichner 26,6, die beiden anderen Mitstreiter liegen deutlich unter 20 Prozent. Es fehlt noch ein Stimmkreis, der in der Grundschulturnhalle ausgezählt wird. Im Rathaus wartet man gespannt.

19:42, Kirchseeon: Zwischenstand: Jan Paeplow (CSU) 36,7 Prozent. Klaus Seidinger (UWG) 30,1 Prozent. Andrea Oberhauser-Hainer (Grüne) 22,9 Prozent der Stimmen und Domenico Ciccia (SPD) bekommt 10,3 Prozent. Nur noch wenige Stimmgebiete stehen aus!

19:41, Steinhöring: Neuheit im Steinhöringer Rathaus: Erstmals bekommt die Gemeinde eine Bürgermeisterin. Martina Lietsch (Freie Liste Steinhöring) erhält 59,9 der Stimmen.

19:36, Pliening: In Pliening gibt es einen klaren Sieger: Roland Frick (CSU). Er hat 58,2 Prozent der Stimmen bekommen. Markus Uffinger (Initiative für Pliening) kommt auf 21,9 Prozent und Eva Strauss (SPD) 19,9. Wahlbeteiligung 66,7 Prozent!

19:33, Oberpframmern: Neues aus Oberpframmern! Bürgermeister Andreas Lutz (CSU) bekommt 92,5 der Stimmen. Er wurde somit wiedergewählt. Er hat keinen Gegenkandidaten gehabt.

19:28 Ebersberg: Auch die Wahl in Ebersberg ist fertig ausgezählt: Uli Proske (SPD) ist Erster, 46,8 Prozent. Alexander Gressierer (CSU) mit 30,8 Prozent. Bernhard Spötzl (FDP) erreicht zwei Prozent. Josef Peis (Pro Ebersberg) erreicht 9,6 Prozent und Toni Ried 11 Prozent. Das heißt: Stichwahl!

19:23, Poing: Reinhard Tonollo (SPD) führt, 35,4 Prozent. Thomas Stark (CSU) folgt, 33,9 Prozent.

19:20, Moosach: Die Stimmzettel in Moosach sind ausgezählt. Erster ist Michael Eisenschmid (CSU), 48,7 Prozent. Norbert Probul (UWG) hat 33,2 der Stimmen erreicht. In zwei Wochen gibt es eine Stichwahl.

19:18, Pliening: In Pliening gibt es einen klaren Favoriten: Roland Frick (CSU). Er hat nach neun von zehn Stimmgebieten 58,1 Prozent der Stimmen.

18:50, Landkreis: Landratsamt und die Gemeinde Kirchseeon haben Probleme mit ihrem IT-System. Derzeit gibt es dort keine Informationen zu neuen Ergebnissen.

18:46, Poing: Reinhard Tonolle leicht vorne (35,7 Prozent), Thomas Stark an zweiter Stelle (35,5). Wahlbeteiligung 39,3 Prozent!

18:45, Pliening: Hier wurden bereits sechs Stimmbezirke ausgezählt. Roland Frick ist vorne, 58,2 Prozent. Markus Uffinger zweiter, 21,4 Prozent und Eva Strauss an dritter Stelle mit 20,4 Prozent.

18:39, Markt Schwaben: Zwischenergebnis nach zwei von 18 Gebieten: Michael Stolze (29 Prozent), Frank Eichner (25,3 Prozent), Raphael Brandes (25,1) und Sascha Hertel (20,6).

18:32, Steinhöring: Martina Lietsch in Führung. Nach der Auszählung von vier von sechs Stimmbezirken hat sie 52,1 Prozent der Stimmen.

18:28, Ebersberg: Proske führt! Ergebnis in der Kreisstadt nach sechs von 18 Schnellmeldungen: Proske 48,2 Prozent, Gressierer 29,5.

18:24, Markt Schwaben: Jetzt beginnt im Rathaus in Markt Schwaben die Auszählung der Landratswahl.

18:16, Markt Schwaben: Erstes Ergebnis aus dem Foyer im Rathaus. 159 Stimmen ausgezählt, zwei ungültig.

Eichner 44 Stimmen, Stolze 44, Hertel 42, Brandes 27. Andere Wahlkreise werden derzeit ausgezählt.

18:05 Uhr, Markt Schwaben: Im Rathaus in Markt Schwaben startet im Foyer die Auszählung eines Wahlbezirks.

18:03 Uhr, Markt Schwaben: Als erster Gast ist Raphael Brandes, Grünen-Kandidat, im Rathaus erschienen. Jetzt kann es schnell gehen, denn die Wahlbeteiligung ist eher schwach gewesen. Viele haben natürlich die Briefwahl gemacht.

18:00 Uhr, Poing: Und Schluss! Die Wahllokale haben nun geschlossen. Jetzt geht's ans Auszählen.

17:58 Uhr, Markt Schwaben: Fotografieren und Filmen verboten! Ein Schild im Wahllokal in Markt Schwaben.

17:55 Uhr, Ebersberg: In der Turnhalle in der Ebersberger Baldestraße wurden bereits Briefwahlunterlagen geöffnet.

17:51 Uhr, Markt Schwaben: Grünen-Bürgermeisterkandidat Raphael Brandes steht wie eh und je in seiner Küche und bekocht seine Gäste im Oberbräu. Um 18 Uhr will er aber mal eben ins Rathaus springen, um dort live mitzuerleben, ob er im Laufe des Tages noch zum Bürgermeister gewählt wird.

Offiziell findet keine Party der Grünen statt. Nicht ausgeschlossen, dass es in seinem Lokal dennoch eine kleine Zusammenkunft im Laufe des Abends geben wird. Ein paar Fans sind jedenfalls schon da.

Gegenüber, im Kreillers, wollten sich eigentlich die Schwabener CSU-Leute zur Wahlparty treffen. Der Termin wurde jedoch wegen Corona abgesagt.

17:38 Uhr, Anzing: Laut Wahlleiter Johannes Finauer werden erste Ergebnisse der BM-Wahl um 18:20 Uhr vorliegen. Das Ergebnis der BM-Wahl will er um 18.30 Uhr im Rathaus bekannt geben.

17:35 Uhr, Anzing: In Anzing gibt es eine Wahlbeteiligung von 62 Prozent, sagt Gemeindewahlleiter Johannes Finauer. Stand 17:00 Uhr.

Um kurz nach 18 Uhr werden die beiden Bürgermeisterkandidaten Tobi Finauer und Kathrin Alte im Rathaus erwartet. Dort ist aber keine große zentrale Veranstaltung geplant.

16:53 Uhr, Forstinning: Die Vorhänge der Wahlkabinen in Forstinning sind quietschorange.

+ Wahllokal in Forstinning, heute Nachmittag. © J.Dziemballa

16:50 Uhr, Ebersberg: So sieht das Wahllokal im Alten Speicher in Ebersberg aus.

16:40 Uhr, Grafing: Briefwähler-Rekord? Aus den einzelnen Wahllokalen kam unisono die Einschätzung, dass etwa die Hälfte aller Wähler sich diesmal der Briefwahl bediente, was einen neuen Rekord markieren dürfte. Das merkte man stark in den einzelnen Wahllokalen, in denen in den Kabinen streckenweise überhaupt niemand saß.

16:36 Uh r, Grafing: Ein ungewöhnlicher Kommunalwahl-Sonntag, berichtet EZ-Redakteur Michael Seeholzer aus Grafing. Das sonst eher übliche Warten vor den einzelnen Wahllokalen bleibt diesmal allem Anschein nach aus, weil der Briefwahlanteil sehr hoch ist.

Die bereitgestellten Desinfektionsmittel werden wohl mangels Nachfrage vielerorts übrig bleiben ebenso wie eimerweise Gummibären für die Kinder, weil die Wähler ihren Nachwuchs wegen der aktuellen Coronavirus-Situation vorsichtshalber nicht zum Urnengang mitnehmen.

+ Ein ungewöhnlicher Kommunalwahl-Sonntag, berichtet EZ-Redakteur Michael Seeholzer aus Grafing. © MPS

„Es gibt „Handschuhwähler“, berichtete Wahlhelfer Josef Rothmoser in Grafing. Trotzdem: „Eigentlich ist die Situation ganz entspannt, als wäre Corona kein Thema“, meinte Wahlhelferin Anna-Maria Pätzold. „Von 18 bis 70 gehen alle Altersgruppen wählen“, berichtete sie.

Thema war dafür der Umfang der großen Stimmzettel, der bei älteren Wählern schon mal Schwierigkeiten mit dem Zusammenfalten verursachte. „Ganz schön viel Papierkram“, sagte ein Wähler mit seinen Unterlagen unter dem Arm.

Sonntag, 15. März, 16:30 Uhr, Ebersberg: Das Team der Ebersberger Zeitung startet nun den Ticker zur Kommunalwahl 2020. Bis Mitternacht tickern wir die neuesten Informationen und Bilder rund um die Wahl.

Freitag, 6. März, 12 Uhr: In der Kreisstadt Ebersberg und den Gemeinden des Landkreises werden die Bürger am 15. März an die Wahlurne gerufen. Bei der Kommunalwahl 2020 in Ebersberg werden alle Arten von kommunalen Volksvertretern neu gewählt. Es werden Ämter sowohl auf Ebene der Städte und Gemeinden wie auch auf Ebene der Landkreise vergeben. Ab dem Wahlabend halten wir Sie über alle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Bayern auf dem Laufenden.

Wichtige Themen bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Ebersberg

Der Stimmzettel für die Wahl des Kreistags ist einen Meter hoch. In einer Wahlkabine ganz aufklappen geht nicht. Ist das ein Problem für die Wahl?

Auch spannend: Im Vaterstettener AfD-Wahlskandal um zweifelhafte Kandidaten-Anwerbung ermittelt nun die Staatsanwaltschaft. AfD-Gemeinderat Schmidt hat selbst Anzeige erstattet.

Landratswahl in Ebersberg - Landkreis hat sieben Bewerber

Robert Niedergesäß sitzt seit 2013 im Chefsessel des Ebersberger Landratsamts. Sein Vorgänger Gottlieb Fauth (CSU) wurde krank und konnte das Amt nicht länger ausführen. Die damalige Wahl war knapp, um ein Haar ist er an dem Landratskandidaten der Sozialdemokraten, Ernst Böhm, vorbeigezogen.

Am 15. März wird wieder gewählt. Dieses Mal hat Niedergesäß vier Konkurrenten: Omid Atai (SPD), Vincent Kalnin (Linke), Robert Böhnlein (Bayernpartei) und Waltraud Gruber (Grüne). Wir stellen alle Landratskandidaten vor.

Bürgermeisterwahl in Ebersberg - Neue Rathaus-Chefs gesucht

Bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern werden quer durch den Freistaat in den meisten Gemeinden die Bürgermeister neu gewählt. Auch bei der Kommunalwahl in Ebersberg haben die Wähler bei der Bürgermeisterwahl jeweils eine Stimme für ihren Favoriten. Falls keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang über 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann, wird der Bürgermeister in einer Stichwahl am 29. März endgültig gewählt. Dazu treten die zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen aus dem ersten Wahlgang an. Genauso verhält es sich auch, falls bei der Kommunalwahl 2020 in Ebersberg die Landratskandidaten nicht sofort eine absolute Mehrheit erhalten.

Gemeinderatswahl und Stadtratswahl in Ebersberg - Überall wird gewählt

Die kommunalen Vertretungen auf der kleinsten Ebene werden durch die Gemeinderatswahl bzw. Stadtratswahl bestimmt. Wie viele Mandate vergeben werden, hängt von der jeweiligen Gemeinde ab. Die Wähler haben bei dieser Wahl mehrere Stimmen, die sie kumulieren oder panaschieren können. Für ein einfacheres Verständnis haben wir Ihnen das Wichtigste zu den Stimmzetteln bei der Kommunalwahl in Bayern zusammengefasst. Das gleiche Prinzip gilt auch für die Kreuze bei der Kreistagswahl. Eine Übersicht aller Bürgermeisterkandidaten im Landkreis finden Sie hier.

Was sind die wichtigsten Themen im Landkreis Ebersberg für die anstehenden Kommunalwahlen?

Kreistagswahl in Ebersberg - Kommunalwahl 2020 entscheidet über 60 Sitze

Der Ebersberg Kreistag besteht aus dem Landrat sowie 60 gewählten Kreisrätinnen und Kreisräten. Bei der kommenden Kommunalwahl in Bayern werden auch im Landkreis Ebersberg alle Sitze neu gewählt. Die Kreisräte sind ehrenamtlich tätig und haben die Aufgabe, die Kreisverwaltung zu überwachen.