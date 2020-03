Stichwahl im Landkreis Ebersberg: Live-Ticker +++Nach Brilmayer-Brief: CSU entschuldigt sich+++

Am 29. März ist Stichwahl in mehreren Kommunen. Ab 18 Uhr wird ausgezählt. Alle Ergebnisse, News und Reaktionen lesen Sie hier live im Ticker.

Kommunalwahl 2020 im Landkreis Ebersberg: In der Stichwahl am Sonntag (29. März) bestimmen die Wähler final mehrere Bürgermeister.

am bestimmen die Wähler final mehrere Bürgermeister. Hier lesen Sie alle Ergebnisse, News und Reaktionen in der Wahlnacht, sobald verfügbar. Die Corona-Krise stellt die Wahlleiter vor besondere Herausforderungen. Deshalb ist unklar, wie schnell wir mit Ergebnissen rechnen können.

und in der Wahlnacht, sobald verfügbar. Die Corona-Krise stellt die Wahlleiter vor besondere Herausforderungen. Deshalb ist unklar, wie schnell wir mit Ergebnissen rechnen können. Alle Ergebnisse zur Kommunalwahl in Bayern finden Sie in unserer interaktiven Ergebnis-Karte.

Panne bei Wahlbriefen für Poing: Falsche Adresse

12:50, Poing: Der Gemeinde Poing ist bei der Versendung der Unterlagen zur Bürgermeister-Stichwahl ein Fehler unterlaufen. Der betrifft nicht alle Wähler, und auch nicht die Wahl an sich. Hier lesen Sie mehr.

Nach Brilmayer-Brief: CSU entschuldigt sich für „anderen Eindruck“

12:46, Ebersberg: Der Wirbel um die Wahlkampf-Briefe, die Ebersbergs Bürgermeister Walter Brilmayer (CSU) verschickt hatte, hält an. Nach Vorwürfen aus den Reihen der SPD, die vor allem die Beschaffung der Adressen zum Inhalt hatten, und einer Flut von Leserbriefen weist der CSU-Ortsverband alle Vorwürfe von sich.

Eine SPD-Juristin wirft Bürgermeister Walter Brilmayer (CSU) vor, gegen den Datenschutz verstoßen zu haben.

„Brilmayer hat daneben gegriffen“, findet EZ-Redaktionsleiter Michael Acker. Hier sein Kommentar.

Wer wird Bürgermeister? Hochspannung in Egmating

12:42, Egmating: Wer macht das Rennen in der Stichwahl um den Bürgermeisterposten? Für den amtierenden Rathauschef in Egmating, Ernst Eberherr (CSU), könnte es eng werden. Hier geht's zum Hintergrundbericht.

Wahlempfehlung in Grafing: Böhm für Bauer

12:40, Grafing: Der Grafinger SPD-Stadtrat Ernst Böhm hat sich über das soziale Netzwerk zur kommenden Stichwahl um das Bürgermeisteramt in der Stadt geäußert – und zwar auf der Facebook-Seite des örtlichen CSU-Ortsverbandes. Dort lässt Böhm mitteilen, dass er in der Stichwahl den CSU-Kandidaten Christian Bauer wählen wird. Bauer lag mit seinem Wahlergebnis knapp hinter der amtierenden Bürgermeisterin Angelika Obermayr (Grüne).

Der Grafinger SPD-Ortsverein hat sich deshalb in einer Mitteilung an die Öffentlichkeit gewandt und darauf hingewiesen, dass Böhms Aussage nicht die Meinung des Ortsverbandes repräsentiere. Böhm könne zwar als langjähriger SPD-Stadtrat die CSU „offensiv“ unterstützen. Das führe aber „Missverständnissen bei den Wählern“.

Die Grafinger SPD weise darauf hin, dass sie keine der Personen, die am kommenden Sonntag zur Stichwahl für das Bürgermeisteramt stehen, ausdrücklich unterstützt. „Wir wollen die bestmögliche Politik für Grafing und werden den zukünftigen Bürgermeister oder die zukünftige Bürgermeisterin an Taten messen und nicht an den im Vorfeld abgegebenen Versprechen“, teilt Beisitzerin Caroline Thewalt im Namen des Ortsvereins mit.

Herzlich Willkommen zum Ticker

26. März 2020, 12:37 Uhr, Ebersberg: Herzlich willkommen zum Stichwahl-Ticker der Ebersberger Zeitung. Wir versorgen Sie mit den neuesten Entwicklungen der Kommunalwahl!

Kommunalwahl 2020: Stichwahlen im Landkreis Ebersberg - Bürgermeisterwahlen

Ebersberg: Uli Proske (SPD) ist beim ersten Urnengang auf 46,8 Prozent gekommen. Alexander Gressierer (CSU) auf 30,8 Prozent.

Egmating: Es gibt eine Stichwahl, zwischen Inge Heiler (ABE) und amtierenden Bürgermeister Ernst Eberherr (CSU).

Markt Schwaben: Michael Stolze (Unabhängig) ist auf 38,9 Prozent gekommen, Frank Eichner (CSU) hatte 26,4 Prozent erhalten.

Vaterstetten: Auf Leonhard Spitzauer (CSU) sind 39,1 Prozent der Stimmen, auf Maria Wirnitzer (SPD) 27,8 Prozent entfallen.

Poing: Thomas Stark (CSU) hatte 35,1 Prozent und Reinhard Tonollo (SPD) 33,1 Prozent der Stimmen.

Grafing: Angelika Obermaier (Grüne) und Christian Bauer (CSU) treten gegeneinander an.

Kirchseeon: Stichwahl zwischen Jan Paeplow (CSU) mit 38,1 Prozent und Klaus Seidinger (UWG) mit 30,5 Prozent der Stimmen.

Moosach: Erster war am 15. März Michael Eisenschmid (CSU), 48,7 Prozent. Norbert Probul (UWG) hatte 33,2 der Stimmen erreicht.

Kommunalwahl 2020 im Landkreis Ebersberg - diese Ergebnisse stehen fest

Kommunalwahl 2020 in Bayern: Stichwahl und Infos

In der Stichwahl zwei Wochen nach dem ersten Wahlgang der bayerischen Kommunalwahl entscheiden die Wähler final zwischen zwei Kandidaten. Sie ist dann nötig, wenn ein Kandidat (Bürgermeister) nicht mehr als die Hälfte der Stimmen für sich entscheiden konnte. Alle Informationen zur Stichwahl in Bayern gibt‘s hier.