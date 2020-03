Kommunalwahl 2020 in Ebersberg: Alle Ergebnisse aus dem Landkreis

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Ebersberg: Landrat, Bürgermeister, Gemeinderäte und Kreistag im Überblick.

Die Kommunalwahl 2020 in Bayern findet am 15. März statt.

Es werden verschiedene kommunale Gremien neu gewählt.

An dieser Stelle erhalten Sie alle Ergebnisse der Kommunalwahl im Landkreis Ebersberg, für die Resultate aus ganz Bayern konsultieren Sie unseren Ergebnis-Artikel zur Kommunalwahl 2020.

+++ Ergebnisse Bürgermeisterwahlen +++

+++ Ergebnisse Landratswahlen +++

+++ Ergebnisse Gemeinderatswahlen +++

Ebersberg - Die Wahlberechtigen sind bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern dazu aufgerufen, ihre politischen Vertreter neu zu wählen. Am 15. März erhalten die Wähler im Landkreis Ebersberg dafür mehrere Stimmzettel. Je nach Wohnort dürfen Wähler an der Landratswahl, Gemeinderatswahl, Stadtratswahl, Bürgermeisterwahl und Kreistagswahl teilnehmen. Falls es bei den Personenwahlen (Bürgermeister- und Landratswahlen) keinen Gewinner mit mehr als der Hälfte der Stimmen geben, finden außerdem zwei Wochen später, sprich am 29. März, noch Stichwahlen für diese Posten statt.

Kommunalwahl 2020 in Bayern: Alle Ergebnisse aus Ebersberg

Verpassen Sie am Wahlabend keine der Ergebnisse: Wir informieren Sie am Wahlabend in diesem Artikel über Ergebnisse in Ebersberg. Bis dahin können Sie sich auf unserer Themenseite für Ebersberg auf dem Laufenden halten. Ein Kommunalwahl-Live-Ticker für den Landkreis Ebersberg hält Sie über alle wichtigen Themen auf dem Laufenden. Der Bayerische Rundfunk berichtet übrigens live zu Kommunalwahl 2020, alle Programm-Termine und den Livestream finden Sie hier.

Im Folgenden wird für Sie genau aufgelistet, über welche Ämter die Wähler entscheiden und wann die verschiedenen Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Ebersberg zu erwarten sind.

Ergebnis der Stadtratswahl 2020 in Ebersberg

Vorrang bei der Auszählung der Stimmen haben:

Bürgermeisterwahl

Landratswahl

Erst danach werden die Gemeinderatswahl beziehungsweise Stadtratswahl ausgezählt. Besonders viel Zeit nimmt die Auszählung bei den folgenden Wahlen in Anspruch:

Gemeinderatswahl

Kreistagswahl

Stadtratswahl

Der höhere Zeitaufwand bei der Auszählung rührt daher, dass die Wähler eine Vielzahl von Stimmen kumulieren oder panaschieren können. Sie können damit aktiv die Reihenfolge der Kandidaten auf den Parteilisten beeinflussen. Das ist auch der Grund, warum erst in den Tagen nach der Kommunalwahl 2020 in Bayern konkrete Ergebnisse für die Stadtratswahlen, Gemeinderatswahlen und Kreistagswahlen vorliegen werden.

Ergebnis der Landratswahl in Ebersberg

Der amtierende Landrat ist der 48-jährige Robert Niedergesäß von der CSU. Seit 2013 ist er im Amt und stellt sich 2020 der Wiederwahl. Seine Herausforderer sind Omid Atai (26, SPD), Waltraud Gruber (61, Grüne), Vincent Kalnin (32, Die Linke) und Robert Böhnlein (49, Bayernpartei),

Hier stellen wir alle Kandidaten zur Landratswahl in Ebersberg vor.

Das Ergebnis der Landratswahl in Ebersberg können die Wähler voraussichtlich schon am Wahlabend erwarten. Die Stimmzettel der Landratswahl werden zu Beginn ausgezählt, bevor die komplizierteren Listen für Gemeinderäte und Kreistag an der Reihe sind. Gesetzt den Fall keiner der Bewerber erhält mehr als die Hälfte der Stimmen, kommt es zwei Wochen später zu einer Stichwahl unter den zwei Bewerbern mit der höchsten Stimmenanzahl.

Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Ebersberg

Bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern finden im gesamten Landkreis auch die Bürgermeisterwahlen statt. Die Bürgermeister sind die gesetzlichen Vertreter der Gemeinden. Sie werden im Gegensatz zu den Landräten auf Ebene der Gemeinden gewählt. Da nur ein Kreuz auf dem Stimmzettel gesetzt werden muss, dauert die Auszählung der Stimmen nicht so lange wie beispielsweise bei der Gemeinderatswahl. Mit Ergebnissen ist noch am Wahlabend zu rechnen. An dieser Stelle finden Sie detailliertere Informationen zur Bürgermeisterwahl.

Ergebnis der Kreistagswahl in Ebersberg

Im Landkreis Ebersberg werden bei der Kommunalwahl die 60 Mitglieder des Kreistags bestimmt. Aufgabe des Kreistags ist laut Gesetz, über die „wichtigen Angelegenheiten der Kreisverwaltung“ zu entscheiden und „die gesamte Kreisverwaltung zu überwachen“.

Da es sich bei der Kreistagswahl um eine Gremienwahl mit vielen Mitgliedern handelt, dauert die Auszählung der Wahlergebnisse einige Zeit. Ergebnisse werden deshalb voraussichtlich erst in den Tagen nach der Kommunalwahl in Bayern vorliegen.

