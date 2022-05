Corona-positiv, aber ohne Symptome - Klinikchef über Patienten: „Hat sich brutal gewandelt“

Von: Josef Ametsbichler

Die Kreisklinik Ebersberg. © Stefan Rossmann

Die Kreisklinik Ebersberg bewegt sich langsam Richtung Normalität. Noch immer gibt es viele Patienten mit Corona - die nun aber aus anderen Gründen im Krankenhaus sind.

Ebersberg – Zerzaust, aber aufrecht: So ist die Kreisklinik Ebersberg bislang durch den Stresstest Corona-Pandemie gekommen, geht es frei formuliert nach der Einschätzung von Klinik-Geschäftsführer Stefan Huber. Die Virussituation hat sich entspannt. Von – Stand Dienstag – 26 Corona-positiv getesteten Patienten sei nur einer wegen Symptomen der mit dem Virus verbundenen Atemwegserkrankung Covid-19 in der Klinik, sagt Huber. Die anderen kommen wegen anderer Beschwerden und müssen dann isoliert werden.

Seit rund zwei Monaten ist Covid-19 meist nicht mehr Anlass der Einlieferung ins Krankenhaus

Seit sechs bis acht Wochen sei es so, dass viele symptomfreie Patienten beim routinemäßigen PCR-Abstrich vom positiven Ergebnis überrascht würden. „Das hat sich brutal gewandelt“, sagt Huber. Zuvor seien die Corona-Verläufe bei der großen Mehrheit der Positiven auch der Anlass der Aufnahme in der Klinik gewesen. Omikron sei Dank – und der Impfung. „Ich bin überzeugt, dass sie immer noch vor schwierigen Verläufen schützt“, sagt der Klinikchef.

Stefan Huber, Geschäftsführer der Kreisklinik. © Stefan Roßmann

Kreisklinik Ebersberg: Operationen nähern sich Vor-Corona-Niveau an

Für sein Haus bedeutet diese sich entspannende Covid-Lage vorsichtige Rückkehr zur Routine, wenn auch abgesehen von den weiter nötigen Isolationsmaßnahmen für Coronafälle. Zwar sei einer von acht OP-Sälen (ambulante eingerechnet) noch geschlossen; „wir nähern uns dem aber an“, sagt der Klinik-Geschäftsführer über das Vor-Corona-Niveau bei den Operationszahlen. Die Patienten jedenfalls haben keine Scheu mehr, sich mit ihren Anliegen in die Behandlung der Ebersberger Stationen zu begeben, beobachtet Huber.

Das Problem liege eher beim Personal – es gebe derzeit noch viele coronabedingte Ausfälle, etwa weil sich Mitarbeiter selbst ansteckten oder ihre Kinder betreuen müssten, wenn diese sich daheim in Isolation befänden. Dazu schwebt immer noch die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht über der Kreisklinik – drei Mitarbeiter hätten bereits gekündigt, knapp 80 seien weiterhin in Wartestellung. „Wer sich bisher nicht hat impfen lassen, tut es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr“, vermutet Huber. Er halte die Maßnahme angesichts der gekippten generellen Impfpflicht für „schwer zu vermitteln“.

Dank und ein Tag Sonderurlaub für die Mitarbeiter: Kreisklinik stehe „wesentlich besser“ da als andere Krankenhäuser

Unterm Strich stehe die Klinik „wesentlich besser“ da als vergleichbare Häuser in der Region. Auch für 2021 werde man ein positives Bilanzergebnis ausweisen, kündigt der Geschäftsführer an – trotz einer Mehrbelastung von zwei Millionen Euro jährlich wegen der 2019 eingeführten Großraum-Zulage für die Mitarbeiter. Ihnen sei schließlich auch zu verdanken, dass die Klinik in der Krise leistungsfähig geblieben sei; dank – bei dünner Personaldecke – stabiler und zuverlässiger Mitarbeiter. „Die haben wir Gott sei Dank“, sagt der Chef. Die Belastung habe beim Personal Spuren hinterlassen – einen Tag Sonderurlaub habe das Haus ihnen gewähren können. „Eigentlich hätten sie zwei Monate Sonderurlaub verdient“, lobt Huber.

Bei dem guten Ergebnis sei auch ein wenig Glück im Spiel gewesen – staatliche Corona-Ausgleichszahlungen für 2020 und 2021 seien dank eines starken 2019 als Berechnungsgrundlage höher ausgefallen als in anderen Häusern. „Das kann man nicht planen“, so Huber. Er wünscht sich für sein Haus künftig genau das: Wieder mehr Planungssicherheit. Corona habe „1000 Dinge verändert“. Für eine Rückschau sei es noch zu früh.

