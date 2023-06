Kreisklinik Ebersberg hat einen neuen Chefarzt

Johannes Schwarz ist neuer Chefarzt der Akutgeriatrie der Kreisklinik. © ; Michael Colella

Der Neurologe, Geriater und Parkinsonexperte Prof. Dr. Johannes Schwarz hat seine Tätigkeit als Chefarzt in der Kreisklinik Ebersberg begonnen.

Ebersberg – Am Donnerstag, 15. Juni, beginnt der Neurologe, Geriater und ausgewiesene Parkinsonexperte Prof. Dr. Johannes Schwarz seine Tätigkeit als Chefarzt in der Kreisklinik Ebersberg. Er ist Neurologe mit internationalem Renommee, dessen spezielles Fachgebiet in der Behandlung und Erforschung neurodegenerativer Erkrankungen, insbesondere des Morbus Parkinson, liegt. Das teilte die Kreisklinik mit.

„Wir freuen uns, mit Prof. Schwarz einen so engagierten und fachlich versierten Chefarzt im Team der Kreisklinik Ebersberg begrüßen zu können“, sagt Geschäftsführer Stefan Huber.

Herausforderungen einer alternden Gesellschaft

Für den Landkreis Ebersberg sei die Akutgeriatrie, die er leiten wird, wichtig, um den Herausforderungen einer alternden Gesellschaft weiterhin gerecht zu werden und erstklassige Versorgung nahe am Wohnort bieten zu können. „Prof. Schwarz und sein Team sind ein wichtiger Bestandteil, um das Haus auf die anstehende Reform der Krankenhauslandschaft und darüber hinaus vorzubereiten“, so Huber.

Der Schwerpunkt der bisherigen interdisziplinären akutgeriatrischen Funktionseinheit, Senioren unmittelbar nach Erkrankungen oder Unfällen, schnell zu mobilisieren und ihren Genesungsprozess so zu unterstützen, damit sie wieder ihre vorherige Lebensqualität erreichen können, wird in der Abteilung unter der Leitung von Schwarz weiterentwickelt. Sein Fachwissen wird aber auch die bereits intensive interdisziplinäre Zusammenarbeit medizinischer Abteilungen weiter stärken. Patienten anderer Abteilungen, die zusätzlich neurologische Versorgung benötigen, können von ihm und seinem Team kompetent mitbetreut werden. Neu hinzukommen wird unter Schwarz unter anderem der Schwerpunkt Parkinsontherapien.

Lehrtätigkeit in Ulm und München

Der 62-Jährige war zuletzt Leiter des Neurozentrums des Innklinikums Altötting-Mühldorf und des Schwerpunktes für Neurodegeneration/Bewegungsstörungen am Zentrum für Geriatrie in Haag. Zuvor war er Stellvertretender Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurologie der Universität Leipzig. Als Oberarzt der Neurologie der Universität Ulm hatte er bereits Ende der 1990er Jahre eine der ersten Parkinson-Ambulanzen in Deutschland aufgebaut. Morbus Parkinson ist eine der Erkrankungen, die ihn von Anfang an in verschiedenen Forschungsprojekten – unter anderem in München, Ulm, Leipzig, Seoul/Südkorea, Montpellier/Frankreich und Pasadena/USA – beschäftigt haben. Damit eng verbunden waren auch Lehrtätigkeiten, unter anderem in Ulm und München.

Johannes Schwarz ist verheiratet und Vater von fünf Kindern. Er lebt im Landkreis Mühldorf.

