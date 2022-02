Kreissparkasse: Vorstand Waßmann (58) geht in Ruhestand

Von: Michael Acker

Peter Waßmann, Vorstand der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg, geht Ende September 2022 in Ruhestand. © KSPK

Peter Waßmann (58), Vorstand der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg geht zum 30. September in Ruhestand. Für ihn kommt Ulrich Sengle, derzeit Vorstandsmitglied der Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen.

Landkreis - Ulrich Sengle übernehme zum 1. Oktober die Funktion als Marktfolgevorstand mit Verantwortung für das Kreditgeschäft, Organisation/IT und den Marktservice, so Kerstin Böhm, Sprecherin der Kreissparkasse am Donnerstag. auf Anfrage.

Sengle erklärte, dass ihn die Aufgabe in Bayerns zweitgrößter Sparkasse sehr reize. „Es ist aber keine Entscheidung gegen Erding.“ Für den Banker ist der Wechsel ein großer Schritt auf der Karriereleiter. Die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg „ist fünf Mal so groß wie unsere“, sagte der Erdinger Vorstandsvorsitzende Joachim Sommer unserer Zeitung. Er bedauere Sengles Abschied. Dass er in den Münchner Vorstand wechselt sei eine Wertschätzung für ihn und seine Leistung, „aber auch für unser Haus“, so Sommer.

Peter Waßmann seit 2000 im Vorstand

Peter Waßmann rückte im Jahr 2000 in den Vorstand der damals noch eigenständigen Kreissparkasse Ebersberg. Zusammen mit seinem Kollegen Andreas Frühschütz managte er von Ebersberger Seite die Fusion mit München und Starnberg. Frühschütz ist heute Vorstandsvorsitzender des Hauses, das zum Jahreswechsel wegen gestiegener Gebühren in die Schlagzeilen geraten war.

