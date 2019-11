Kulturfeuer Ebersberg 2020 lockt mit tollem Programm

Das Konzept hat sich bewährt: Auch beim Kulturfeuer 2020 in Ebersberg setzt Veranstalter altes kino auf Publikumslieblinge und Geselligkeit.

Ebersberg – Sich einfach treffen, ein Bier trinken, ratschen... einfach eine gute Zeit haben: Beim Kulturfeuer 2020 wird das wieder möglich sein. Das Team des alten kinos um Markus Bachmeier, Kreissparkasse und Stadt Ebersberg haben für Juli kommenden Jahres wieder ein Kulturfestival auf die Beine gestellt, das seinesgleichen sucht in der Region. Kabarett, Musik, Theater und Akrobatik sorgen zwölf Tage lang im Alten Speicher für beste Unterhaltung. Der Vorverkauf startet am Montag.

„Es gibt wenig Änderungen zum bewährten Konzept“, kündigte Markus Bachmeier am Donnerstag an. „Warum auch? Das Ebersberger Kulturfeuer war dreimal erfolgreich. Da brauchen wir höchstens mal hier und da an den Stellschrauben zu drehen.“

Movimento ist auch wieder dabei

Klar, Bachmeier und sein Team haben wieder Top-Künstler eingeladen, bei denen man schon vorher weiß, dass der Saal voll wird. Auch die Akrobatikgruppe Movimento von Stefan Eberherr wird mit 180 Darstellern wieder viermal zu sehen sein.

Hans Klaffl singt mit dem Publikum

Spannend wird neben dem Bewährten der Auftritt von Hans Klaffl, der diesmal in einer ganz anderen Rolle auf der Bühne steht. Klaffl wagt das Experiment einer „Mitsingernacht“. Egal, ob man singen kann oder nicht, mit Klaffl gemeinsam wird es schon gehen. Es wird eine Band geben und an die Wand projizierte Songtexte – Künstler ist das Publikum selbst unter Anleitung des ehemaligen Musiklehrers Klaffl. Gesungen werden Popsongs, Volkslieder und auch was Bairisches – ein großes Vergnügen für alle, die hingehen.

Spaß im Klosterbauhof

Während im Alten Speicher die Vorstellungen der Künstler laufen, ist im Klosterbauhof Geselligkeit und Gemütlichkeit angesagt. Bar und Bühne werden wieder wetterfest gemacht. Musik läuft hier live, aber im Hintergrund. „Das genaue Programm im Hof steht noch nicht fest“, sagt Markus Bachmeier. Aber er kündigt schon mal einen lustigen Fotoautomaten an und natürlich die obligatorische Feuerschale, die vielleicht dafür sorge, „dass alle dunklen Wolken über dem Klosterbauhof ganz schnell verschwinden“.

Der Vorverkauf startet am Montag, 25. November.

Das gesamte Programm finden Sie hier.