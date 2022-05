Landkreis beim Wohnungsbau abgeschlagen

Von: Robert Langer

Bau von Mehrfamilienhäusern in einem Neubaugebiet (Symbolbild) © Julian Stratenschulte / dpa

Nicht überall ist der Landkreis Ebersberg positive Spitze in ganz Deutschland oder im enger begrenzten Münchner Umfeld. Denn beim Wohnungsbau hinkt er beträchtlich hinterher. Im sozialen Segment ist Ebersberg dennoch führend in der Region

Landkreis - Das geht aus den jetzt vorgelegten Daten des Planungsverbandes Äußerer Wirtschaftsraum München hervor. Dort heißt es: Das Wohnungsangebot in der Region sei stetig angewachsen. Die meisten Neuerrichtungen je 1000 Einwohner hat es im Jahr 2020 im Landkreis Landsberg am Lech mit 5,1 Einheiten je 1000 Einwohner gegeben, gefolgt von der Landeshauptstadt München mit 5,0. Die wenigsten Neubauten gab es hingegen in den Landkreisen Ebersberg mit 3,6 Einheiten und Fürstenfeldbruck (3,8). In 2020 wurden in der gesamten Region München 13 550 Wohnungen neu errichtet, bedeutet einen Wert von 4,6 je 1000 Einwohner.

„Das überrascht mich jetzt nicht“, so die Reaktion von Landrat Robert Niedergesäß auf EZ-Nachfrage. Bei den Zahlen gehe es ja um den allgemeinen Wohnungsbau, also alle Wohnungen, die gebaut werden. Das liege auch an der Grundstücksverfügbarkeit, der Baulandausweisung in den Gemeinden und der privaten Bautätigkeit.

Im sozialen Teilbereich ist der Landkreis beim Thema Wohnungen hingegen ganz oben anzusiedeln. Bei den vorgelegten Zahlen geht es nämlich nicht um den Bau von bezahlbaren beziehungsweise geförderten Wohnungen. Hier liegt der Landkreis Ebersberg unter anderem mit der Wohnungsgenossenschaft Ebersberg und der Wohnbaugesellschaft Ebersberg mit 0,6 Wohnungen je 1000 Einwohner sogar mit Abstand an erster Stelle, so der Landrat mit Verweis auf die aktuellen Daten.

Innerhalb des Landkreises unterscheiden sich die Zahlen deutlich. Bei Wohnungsfertigstellungen im Jahr 2020 pro 1000 Einwohner rangiert die Gemeinde Pliening mit einem Wert von 14,3 ganz oben. Mit weitem Abstand folgen Vaterstetten (7,9), Hohenlinden (6,5), Bruck (6,1) und Moosach (5,3). Der Wert für die Region München liegt bei 4,6, für Gesamt-Bayern bei 4,3. Absolut gerechnet wurden in Pliening im Jahr 2020 82 Wohnungen fertiggestellt, in Vaterstetten 195, in Grafing 60. Die Zahl für den gesamten Landkreis Ebersberg für 2020 beträgt 525 Wohnungsfertigstellungen.

Grundsätzlich wurden laut den Daten in der Region München seit 2017 wieder etwas mehr Wohnungen gebaut als in den Vorjahren. Laut Planungsverband ist in den vergangen zehn Jahren in der Region die Zahl der Wohnungen von rund 1,34 Millionen in 2010 auf 1,48 Millionen in 2020 gestiegen.

