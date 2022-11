Pendelverkehr 2021: Vor allem eine Stadt absolute Ausnahme

Von: Raffael Scherer

Teilen

Die Großgemeinde Vaterstetten verzeichnet mit Abstand die meisten Auspendler. © Pendleratlas

Pendleratlas 2021 zeigt: Im Landkreis wird viel mehr aus- als eingependelt. Doch in einer Kommune ist es genau anders herum.

Landkreis – Trotz des Booms bei Homeoffice-Möglichkeiten wird im Landkreis weiterhin fleißig gependelt. Das zeigt nun der erste Pendleratlas der statistischen Ämter für das Corona-Jahr 2021. Während die Kreisstadt Ebersberg als einzige Kommune im Landkreis mehr Ein- als Auspendelnde verzeichnet, zieht es besonders viele weg aus den Gemeinden Vaterstetten, Grafing und Markt Schwaben. Wir haben den Pendlertourismus einmal genau unter die Lupe genommen.

Besonders hoch sind die Werte dank der Einwohnerzahlen in den größeren Kommunen. Dabei bildet die Kreisstadt die einzige Ausnahme: Während gerade einmal 4388 Menschen aus Ebersberg hinauspendeln, kommen dort täglich ganze 6378 Menschen in der Stadt mit über 12 200 Einwohnern an – ein Plus von 1990. Zudem bewegen sich 2290 innerhalb der Kreisstadt.

Vaterstetten und Poing

Alle anderen großen wie kleinen Kommunen verzeichnen dagegen ein Minus beim Pendelsaldo. Etwa in Vaterstetten mit seinen über 24 000 Einwohnern: Während immerhin 6467 Menschen täglich einpendeln, verlassen 10 534 Bürger die Gemeinde, eine Differenz von über 4000. Immerhin 2691 Vaterstettner pendeln zudem innerorts.

Im Landkreisnorden nach Poing fahren täglich 6073 Menschen, 7683 fahren dabei hinaus. Insgesamt verlassen dementsprechend täglich 1610 mehr Menschen die Gemeinde als einreisen. Bei den rund 16 800 Einwohnern bewegen sich innerorts 1944 Poinger hin und her.

Markt Schwaben und Kirchseeon

Auch in der Nachbargemeinde weiter östlich, im 13 800-köpfigen Markt Schwaben erreichen 5434 Pendler täglich den Ort. Raus aus Markt Schwaben zieht es dagegen 6506 Personen. Innerorts fahren 1725. Ein Pendlersaldo von etwas unter minus 1000. Dank einer Bevölkerung von knapp 14 000 Einwohnern sind die Zahlen auch in Grafing dementsprechend hoch: 2624 pendeln jeden Tag dort hin und sogar mehr als doppelt so viele, 5781 pendeln raus aus der Stadt. Macht eine stolze Differenz von ganzen 3157.

In die Marktgemeinde Kirchseeon, Einwohnerzahl über 11 200, pendeln täglich 2076 Menschen. Auch dort schrumpft die Marktgemeinde um 2893 sehr, 4969 Menschen pendeln von dort aus weg. 1139 bewegen sich dabei innerorts.

Zorneding, Pliening und Glonn

In die knapp 10 000-köpfigen Gemeinde Zorneding verschlägt es täglich 1485. 4388 Menschen, also fast vier Mal so viel, pendeln währenddessen aus. 840 verlassen beim Pendeln die Gemeinde nicht.

Nach Pliening mit seinen rund 6200 Einwohnern pendeln im Durchschnitt 1210 Menschen. Die Gemeinde verlassen hingegen 2904. 496 Menschen pendelten zudem innerhalb der Gemeinde von A nach B. Das Pendelsaldo zeigt dabei, dass 1694 Menschen täglich verschwinden. Im Süden, in der Marktgemeinde Glonn mit etwa 5300 Einwohnern, heißt man 1360 Einreisende willkommen, Ausreisende sind es 1962. Mit 602 ist die Differenz dabei eher gering.

Anzing, Fortstinning und Steinhöring

In den kleineren Kommunen mit unter 5000 Einwohnern ein ähnliches Bild: In Aßling (Einwohner: ca. 4600) fahren täglich 684 in die Gemeinde, ganze 2024 verschlägt es von dort weg. In Anzing sind es, bei einer Einwohnerzahl von etwa 4500, täglich genau 1260 Anreisende. 1962 Pendler verlassen währenddessen die Gemeinde. Mit einer Differenz von 702 ist Anzing ebenfalls leerer.

Ein wenig weiter östlich ist es in Forstinning nicht ganz so schlimm: In die knapp 4000 Einwohner zählende Gemeinde pendeln täglich 1684 Menschen. 1870 verlassen währenddessen die Gemeinde. Daher ergibt sich tagsüber nur eine leichte Differenz von 186. Auch in Steinhöring (4000 Einwohner) verzeichnen die statistischen Ämter 912 Einpendler, dagegen ganze 1795 Auspendelnde. Eine Differenz von 883. Aus Hohenlinden, Einwohner etwa 3300, raus fahren 1573 Menschen, herein nur 947, also ein Saldo von minus 626.

Oberpframmern und weitere Kommunen

Die Oberpframmerner zieht es ebenfalls hinaus. Aus der Gemeinde (etwa 2450 Einwohner) fahren 1081, dort hin zieht es 586. Ähnlich verhält es sich in der Nachbargemeinde: Rund 1500 Einwohner zählt Moosach. Mit 240 Ein- und 684 Ausreisenden herrscht dort ein Pendelsaldo von minus 444.

Besonders wenige Pendler zieht es dabei in die kleineren Gemeinden im Landkreissüden: Bruck mit der niedrigsten Einpendelquote im Landkreis (68), Emmering (119), Egmating (196), Frauenneuharting (201) und das im Vergleich noch am höchsten besuchte Baiern (284), bleiben alle weit unter der 500-Marke. Dementsprechend viele pendeln gleichzeitig hinaus aus den Gemeinden. Schlusslicht Bruck verlassen täglich 572, Emmering 680. Aus Baiern verabschieden sich gar 738, aus Frauenneu-harting 746 und aus Egmating 1114 Menschen täglich.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.