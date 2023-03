Flüchtlinge Bus um Bus

Voll bis obenhin: Am Donnerstag kamen noch einmal 49 Flüchtlinge in die Zornedinger Unterkunft.

Der Landkreis Ebersberg stockt die Flüchtlingsunterkunft in Pöring auf und ist weiter am Limit. Auch Ukrainer kommen und werden in Zorneding untergebracht.

Landkreis – Der Platz ist weiter knapp. Der Landkreis sucht derzeit intensiv nach zusätzlichen Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge. Doch die sind schwer zu finden. Zunächst könnte die Unterkunft in Pöring (Gemeinde Zorneding) durch Umstrukturierung auf ihre maximale Belegung aufgestockt werden. Das wäre dann Platz für 120 Menschen. Die Prüfung läuft noch.

Prüfung für Pöring läuft noch

Die Zeit drängt. Der jüngste Bus mit Flüchtlingen kam am gestrigen Donnerstag, 9. März. Es sind rund 50 Personen aus der Ukraine. Diese werden in der Unterkunft in Zorneding am Bahnhof untergebracht. Das ist die Einrichtung, die im September 2021 ausbrannte und inzwischen saniert wurde. Mit dieser Belegung dürfte der Puffer des Landkreises an freien Plätzen jedoch fast aufgebraucht sein. Wann der nächste Bus kommt, ist laut Landratsamt noch nicht bekannt.

80 staatliche Unterkünfte im Landkreis

Und so ist der aktuelle Stand: Im Landkreis Ebersberg gibt es derzeit 80 staatliche Unterkünfte unterschiedlicher Größe. Insgesamt sind im Landkreis 1251 Personen staatlich untergebracht. Bei 1110 Personen erfolgt dies überwiegend im Rahmen des Asylverfahrens. 141 Personen sind aus der Ukraine. Von den 1251 Personen sind laut Landratsamt 431 Personen sogenannte Fehlbeleger, dazu zählen alle Ukrainer. Bei den Übrigen geht es unter anderem um Menschen, deren Asylverfahren positiv abgeschlossen ist, die jedoch keine Wohnung finden. Diese „Fehlbeleger“ müssen dennoch untergebracht werden. Das Problem: Finden sie keine Wohnung, gelten sie als obdachlos und fallen in die Zuständigkeit der jeweiligen Gemeinde, die meist mangels Wohnraum auch nicht helfen könnte.

Ukrainer werden nicht genau gezählt

Zu der Anzahl privat wohnender Menschen aus der Ukraine gibt es im Landratsamt keine verlässlichen Angaben. Die Daten sind dort nicht in ihrer Gesamtheit erfasst, so die Behörde. Bei den Geflüchteten aus der Ukraine gibt es zwei Schienen: Zum einen Personen, die privat kommen und auch privat wohnen, zum anderen Personen, die beispielsweise zunächst in Aufnahmeeinrichtungen leben und dann auf die Landkreise verteilt werden. Abgesehen von der Ukraine, kommen die meisten Flüchtlinge derzeit aus Afghanistan, der Türkei und Nigeria.

Verdichtung ist eine Alternative

Zur Erweiterung von Kapazitäten sei die „Verdichtung“ in bestehenden Einrichtungen grundsätzlich eine Möglichkeit, so das Landratsamt. „Dabei müssen allerdings die Richtlinien für die Unterbringung sowie die Vorgaben des Baurechts berücksichtigt werden“, betont die Kreisbehörde.

Für Zelte gibt es keine Grundstücke

Eine Alternative wäre, für Flüchtlinge Zelte aufzustellen. Aktuell würden jedoch keine Grundstücke angeboten, so das Landratsamt. Da es keine Grundstücke gebe, gebe es momentan auch keine Zeitschienen für ein derartiges Projekt.

Der Einsatz von Security vor Ort diene der Konfliktvermeidung. Ebenso geschehe das im Rahmen der sozialen Betreuung. Bei Neuanmietungen werde die Nachbarschaft über persönliche Gespräche und/oder Flyer informiert. Auch die allgemeine Berichterstattung in den örtlichen Medien diene der Information der Bevölkerung.

Turnhallen sind weiter tabu

Könnte denn das Landratsamt nicht einfach weiter Zuweisungen von Flüchtlingen ablehnen? Die Antwort von Pressesprecherin Evelyn Schwaiger: „Das ist bisher noch nicht geschehen.“ Vorgesehen ist eine solche Verweigerungsmöglichkeit laut Bayerischem Innenministerium nicht.

Auf Nachfrage betonte das Landratsamt übrigens erneut: Die Turnhallen sind weiterhin tabu.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt's auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.