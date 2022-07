Mediziner beklagt: Landkreis fehlt ausreichend Hitze- und Hochwasserschutz

Von: Raffael Scherer

Die Hitze hat den Landkreis Ebersberg voll im Griff. Dieses Foto entstand am Berger Weiher in der Gemeinde Steinhöring, der zunehmend austrocknet. © Dziemballa

Hermannsdorfer Anästhesist sorgt sich um die Sicherheit der vulnerablen Gruppen. Mit Musteraktionsplänen sollen Kommunen und Landkreis jetzt handeln.

Landkreis – Temperaturen weit über 30 Grad und eine Hitzewelle nach der anderen! Christian Schulz, Anästhesist aus Hermannsdorf (Marktgemeinde Glonn) fordert zusammen mit der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG) Landkreis und Kommunen auf, sich auf die zunehmenden Extremwetterereignisse besser vorzubereiten.

Wegen des Klimawandels werde es zukünftig immer mehr Hitzeperioden geben, welche gerade bei den vulnerablen Gruppen zu immer mehr Todesfällen führen würden, erklärt Schulz. Dabei verweist er auf die Ergebnisse der Recherchen der ZEIT und des Deutschen Ärzteblattes im Bezug auf Hitzetode. Er beklagt: „Ebersberg ist einfach gar nicht dagegen aufgestellt“. Er sieht dabei die Kommunen in der Pflicht. Gleichzeitig habe es im Juni in Westdeutschland bereits eine Hitzewelle „so früh wie noch nie“ gegeben. Es sei also höchste Zeit zu handeln und zu erkennen, „dass wir bereits bei 1,2 Grad globaler Erhöhung sehen, dass die Anpassungsfähigkeit der Menschen bereits an die Grenzen kommt. Eine Überschreitung des 1,5-Grad-Ziels ist medizinisch nicht zu verantworten.“

Landratsamt bestätigt: Hitzeaktionspläne gibt es nicht

Christian Schulz bemängelt den Hitzeschutz im Landkreis. © privat

Das Ebersberger Landratsamt bestätigt: „Einen Hitzeaktionsplan für den gesamten Landkreis gibt es nicht.“ Jedoch würde im Rahmen des Klimafolgenanpassungskonzepts, das erst kürzlich mit einem Maßnahmenworkshop fortgeführt wurde, die ein oder andere Vorkehrung zum Hitzeschutz geplant werden.

Dass damit umfassende Schadensbegrenzung betrieben werden könne, bezweifelt Schulz: „Das wird erst klar, wenn herausgearbeitet ist, ob das integrierte Hitzeaktionspläne werden unter Einbeziehung der Gesundheitsakteure wie etwa Praxen, Pflegeheime, Krankenhaus, Rettungsdienste, und der Zivilgesellschaft, die auf besonders vulnerable Gruppen achtet, die sonst unbeobachtet bleiben.“

Immer mehr Hochwasser: bisheriger Schutz nicht ausreichend

Mit Schadensprävention wegen Hitzewellen gehen laut der KLUG neue Pläne zum Hochwasserschutz mit einher. Das Landratsamt erklärt hierzu, dass im Rahmen der Bauleitplanung entsprechend auf ausreichenden Schutz geachtet werde: „Verschiedene Gemeinden haben bereits Hochwasserrückhaltebecken errichtet beziehungsweise andere Maßnahmen zur Reduzierung der Hochwassergefahr umgesetzt, zum Beispiel Kumpfmühlweiher in Ebersberg, Postanger in Markt Schwaben, kleinräumige Maßnahmen, insbesondere Renaturierungen in Grafing“. Zudem sind laut Landratsamt in mehreren Gemeinden weitere Maßnahmen in Planung, wie etwa Hochwasserrückhaltebecken in Moosach, Markt Schwaben, Grafing und Glonn.

Schulz Antwort: „Das ist zu wenig.“ Man könne die vorhandenen Daten und Bezugszeiträume, wie etwa die Jahrhunderthochwasser zwischen 1920 und 2020, nicht als repräsentative Daten für die kommenden Hochwasser verwenden, da extreme Wetterereignisse häufiger und stärker werden und daher schlichtweg die historischen Bezüge fehlen.

Musterpläne für Hitzeaktionen bereits vorhanden

Im Gegenzug verweist er auf bereits bestehende Muster-Hitzeaktionspläne, wie sie die KLUG etwa bereits für Berlin erstellt hat (Musterhitzeschutzpläne des „Hitzschutz Berlin“*) und welche jede Kommune in Ebersberg adaptieren könne. „Wir machen beides: Wir sagen, dass wir ein Problem haben, aber wir helfen auch bei der Erarbeitung von Lösungen mit.“ Landrat Robert Niedergesäß habe er deswegen schon mehrmals kontaktiert. Dabei sei es laut Schulz auch schon zum Austausch gekommen, „aber es wurde dabei nicht tiefer gegangen.“

Schulz hofft nun, mit der immer weiter steigenden Zahl an Hitzewellen, „dass wir dazu beitragen können, dass auf lokaler Ebene Rettungsdienste, Altenheime, Krankenhäuser und gesellschaftliche Akteure fit gemacht werden, damit es Menschen gibt, die auch nach den alten Menschen schauen, wenn es über 35 Grad hat.“

