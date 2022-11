„Töten nicht als primäres Ziel“: Jungjäger stellen sich bei Hubertusfeier vor

Heiliger Hubertus

Klare Worte zur Aufgabe des Jägers bei der Zusammenkunft der Ebersberger Kreisgruppe des Bayerischen Jagdverbandes in Netterndorf.

Landkreis – „Töten gehört zur Jagd, ist aber nicht deren primäres Ziel.“ Das sagte Karem Gomaa, Vorsitzender der Kreisgruppe Ebersberg im Bayerischen Jagdverband, bei der traditionellen Hubertusfeier in Netterndorf. „Der Jäger jagt nicht, um zu töten, sondern er tötet, um gejagt zu haben. Jagd ist daher wesentlich mehr als nur Beute zu machen: Sie beinhaltet auch die Hege, Schutz vor Tierseuchen, Vermeidung von Wildschäden, Förderung bedrohter Tierarten und liefert quasi nebenbei das hochwertige Lebensmittel Wildbret“, so Gomaa weiter.

Er erinnerte an den Heiligen Hubertus, den Schutzpatron der Jäger, der der Legende nach im siebten Jahrhundert in den Ardennen lebte zügellos jagte, um sich vom Kummer über den Tod seiner geliebten Frau abzulenken. Während eines seiner überaus zahlreichen Pirschgänge erschien ihm ein prächtiger Hirsch mit einem Kreuz zwischen den Geweihstangen. Dies war Anlass dafür, dass er in sich ging und ein neues Leben begonnen hat; er wurde Einsiedler, später Priester und sogar Bischof.

Langfristige Bestände statt Ausrottung

Jäger-Chef Gomaa fragte seine Genossinnen und Genossen: „Müssten deshalb wir Jäger nicht der Jagd abschwören, so wie dies Hubertus getan hat? Nein! Diese Überlieferung soll uns dazu ermahnen, die Jagd mit Augenmaß und nachhaltig – wir Jäger nennen das waidgerecht – zu betreiben.“ Die Wildtiere seien Teil der Schöpfung und nähmen einen wichtigen Platz im Ökosystem ein.

Wildtiere sollten nicht dezimiert oder gar ausgerottet werden, sondern stabile, dem Lebensraum entsprechende Wildbestände sollten langfristig auch für die künftigen Generationen erlebbar bleiben“, sagte Gomaa. Dies sei ein schwieriges Unterfangen in der heutigen Zeit, wo der natürliche Lebensraum des Wildes durch den Menschen immer mehr eingeengt werde. Hier sehe sich gerade der Jäger als Anwalt des Wildes und trete Strömungen entgegen, die Wildtiere nur als Schädlinge betrachten.

Pfarrer betont Achtung der Schöpfung

Der Glonner Pfarrer Siegfried Schöpf zelebrierte in der voll besetzten Kirche die Hubertusmesse, die musikalisch umrahmt wurde von den Ebersberger Jagdhornbläsern unter Leitung von Hornmeister Otto Bernhard. In seiner Predigt bezog sich auch der Geistliche auf die Hubertuslegende und stellte die Achtung vor der Schöpfung in den Mittelpunkt seiner Worte.

