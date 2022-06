Spritpreis-Check im Landkreis Ebersberg: Nicht überall greift der Tankrabatt am 1. Tag

Von: Josef Ametsbichler

Manfred W. aus Forstinning ist durch den Forst nach Ebersberg zum Tanken gefahren. © Josef Ametsbichler

Seit dem heutigen 1. Juni greift die Steuersenkung bei Benzin und Diesel. Das macht sich auch im Landkreis Ebersberg bemerkbar - aber längst nicht überall.

Landkreis – Manfred W., 60 Jahre alt, steht an der OMV-Tankstelle im Ebersberger Gewerbepark, schaut sich um und sagt: „Das hätte ich nicht gedacht.“ Der Forstinninger steht mit seinem Kia am späten Mittwochvormittag allein zwischen den vielen Zapfsäulen – dabei ist er extra die Strecke durch den Forst zum Tanken gefahren. „23 Cent billiger als bei uns in der Gegend!“, sagt er über den Preis für Superbenzin, den ihm seine Smartphone-App ausgespuckt hat.

Tankrabatt in Ebersberg: Erst ist die Tankstelle leer, dann plötzlich voll

Trotzdem werden 90 Euro für den Tank fällig. „Ich bin Vielfahrer, da macht das schon bisserl was aus“, sagt W., der seinen Nachnamen lieber nicht verrät, über den Tankrabatt. „Es wird eh alles teurer, da muss man schauen, wie man durchkommt.“ Das scheinen sich doch noch andere Autofahrer zu denken: Binnen weniger Minuten, bevor der Forstinninger weiterfährt, sind plötzlich alle Zapfsäulen belegt.

Mal mehr, mal weniger Rabatt: Billiger ist das Tanken fast überall im Landkreis Ebersberg geworden, das zeigen die Preise von willkürlich ausgewählten Tankstellen im EZ-Check. Doch ihre erhoffte Durchschlagskraft hat die Steuersenkung nicht entfaltet - jedenfalls nicht am ersten Tag. © Grafik: ike/merkur.de

Schlangen in Grafing, aber nicht nur wegen des Tankrabatts

So läuft es auch in Grafing, wo die SIT-Tankstelle ohnehin als kaum geheimer Geheimtipp gilt. Immer wieder dehnt sich die Warteschlange sparwilliger Autofahrer bis auf die vorbeiführende Straße aus. Neben dem Tankrabatt liegt das aber auch daran, dass eine der vier Zapfsäulen ausgerechnet jetzt ausgefallen ist. Einen Platz an einer funktionierenden hat Flo Stefer (30) aus Aßling ergattert. „Wenn du Super Plus tanken musst, ist es eh fast wurscht“, sagt er und tappt seinem 360-PS-VW aufs Dach.

Flo Stefer aus Aßling brauchte einen Zwischen-Tankstopp, um es bis Grafing zu schaffen. © Josef Ametsbichler

Autofahren kostet halt Geld. 83,02 Euro für 45,39 Liter Super Plus legt er hin, als der Tank voll ist. Plus 25 Euro zuvor an einer anderen Tankstelle, erzählt er. Sonst hätte er es wohl nicht mehr bis Grafing geschafft. Eine Frau aus dem Raum Wasserburg, die nach ihm in der Warteschlange steht, sagt: „Ich bin Rentnerin, also fahre ich nicht so oft.“ „Aber natürlich freut sich jeder, wenn das Tanken billiger wird.“

In Aßling bleiben die Preise zunächst oben

Etwas missmutig, dass das an der Raiffeisen-Tankstelle in Aßling noch nicht der Fall ist, ist an jenem ersten Tankrabatt-Vormittag ein Ford-Pickup-Truck-Fahrer aus Baldham. „Man sieht noch nicht viel davon“, sagt der Mann mit Blick auf die Anzeige an der Zapfsäule. Die bleibt bei 128,96 Euro für 64 Liter Diesel stehen. „Eigentlich ist es mir auch wurscht“, sagt der Mann und fährt davon. Ein Blick auf die Tankpreise der Tankstellen in der Umgebung zeigt, dass sich am ersten Tankrabatt-Tag ein Preisvergleich für ihn gelohnt hätte.

