Ladesäulen-Pflicht treibt Landkreis um

Sicherheit auf Schulgelände ist ein Problem

Infrastruktur muss für die E-Autos hergestellt werden, lässt sich aber bei öffentlichen Gebäuden wie Schulen kaum wirtschaftlich betreiben.

Landkreis – Der Name des Bundesgesetzes aus dem Jahr 2021 kommt sperrig daher: Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG). Bei Neubau oder größerer Renovierung von Gebäuden mit einer bestimmten Zahl an Stellplätzen ist künftig Infrastruktur für Ladestationen für Elektrofahrzeuge vorzusehen. Auch für bestehende Gebäude gibt es Regelungen. Der Landkreis Ebersberg ist von dem Gesetz massiv betroffen, weil etwa Schulen und Verwaltungsgebäude in seinem Eigentum stehen. Doch die Umsetzung der Bestimmungen gestaltet sich genau so sperrig wie der Name des Bundesgesetzes klingt.

An Schulen sind Ladenpunkte mit eingeschränkter Nutzung kaum wirtschaftlich

Um Ladesäulen wirtschaftlich betreiben zu können, ist eine möglichst hohe Anzahl von Ladevorgängen vonnöten. Ein privater Ladepunkt mit einem eingeschränkten Nutzerkreis wie zum Beispiel für Lehrkräfte einer Schule, werde sich auch aufgrund der Wochenenden und Ferienzeiten nicht wirtschaftlich betreiben lassen, sagt das Landratsamt. Öffentliche Ladepunkte in den abgesperrten Bereichen der Schulen brächten den Nachteil mit sich, dass sich auch unbekannte E-Auto-Fahrer auf den Schularealen aufhalten würden. Die Kreisbehörde sieht das kritisch angesichts von Vandalismus-, Brand- und Einbruchs-Vorfällen in der Vergangenheit. Es bedürfe einer intensiven Betrachtung, die abgeschlossenen Schulbereiche der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, heißt es in schönstem Bürokratendeutsch.

Vandalismus könnte eine Thema sein

Beim überwiegenden Teil der Gebäude des Landkreises gebe es zusätzliche Stellplätze außerhalb der abgesperrten Bereiche, die sich für die Errichtung von öffentlichen Ladepunkten besser eigneten, meint das Landratsamt. Ausnahmen stellten hier das Sonderpädagogische Förderzentrum (SFZ) Poing mit angrenzender Realschule sowie das Gymnasium Kirchseeon dar. Für diese drei Schulen stünden aktuell keine Stellplätze außerhalb der umzäunten Gelände zur Verfügung. Für die nebeneinanderliegenden Schulen in Poing soll eine Quartierlösung geprüft werden. Für das Gymnasium Kirchseeon, bei dem es sich um ein Modell mit einem externen Investor handelt, soll mit dem Betreiber ein Lösungsansatz erarbeitet werden.

Für die Errichtung einer Wallbox mit Stele auf Fundament ist laut Behörde mit Kosten in Höhe von rund 4500 Euro zu rechnen. Hinzu kämen die Kosten für die Leitungsinfrastruktur und eventuell Anpassung der Elektroverteilung. Diese seien stark abhängig von der jeweiligen Situation vor Ort und müssen im Planungsprozess geprüft werden.

Möglicherweise Vergabe an externe Firmen

Die Errichtung der notwendigen Ladeinfrastruktur, deren Wartung und die Abrechnung sollen möglichst ganz oder teilweise an externe Firmen unter Einhaltung der Vergabevorschriften vergeben werden. Am Verwaltungsgebäude des Landratsamtes in der Eichthalstraße 2 in Ebersberg soll im ersten Schritt eine Minimallösung mit Ladekapazitäten für zwei Stellplätze umgesetzt werden.

Generell sei damit zu rechnen, dass der Landkreis die Errichtung und den Betrieb der Ladepunkte subventionieren müsse, heißt es von der Behörde. Ein wirtschaftlicher Betrieb sei derzeit nicht zu erwarten.

Übrigens: Aktuell werde der Fuhrpark des Landratsamts laut Behörde fast ausschließlich über elf vorhandene Ladepunkte mit je 22 kW Leistung elektrisch geladen, so die Behörde. Vorhanden seien sechs Hybridfahrzeuge und fünf rein elektrisch betriebene Autos.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.