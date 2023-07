Wenn Kinder Straftaten begehen: „Strafunmündig heißt strafunmündig!“

Von: Josef Ametsbichler

So weit kommt es selten: Polizeibeamte umringen einen Jugendlichen. Meist verbirgt sich hinter den Tatvorwürfen gegen strafunmündige Unter-14-Jährige ein verhältnismäßig harmloser Tatvorwurf. © dpa

117 Fälle im vergangenen Jahr: Was Polizei und Jugendamt im Landkreis Ebersberg mit strafunmündigen Tätern tun.

Landkreis – Kinder unter 14 Jahren können nicht bestraft werden, wenn sie gegen das Gesetz verstoßen. Sie tun es aber immer wieder mal, das zeigt die Statistik des zuständigen Polizeipräsidiums Ingolstadt. In 117 Fällen haben die Beamten vergangenes Jahr im Landkreis Ebersberg gegen strafunmündige Kinder ermittelt, teilt ein Sprecher auf EZ-Anfrage mit. Bei insgesamt 4697 vorgeworfenen Straftaten sind das 2,5 Prozent vom Gesamtaufkommen. Häufige „Kinder-Taten“ sind laut Polizeistatistik etwa Verbreitung pornografischer Inhalte (11 im Jahr 2022), Sachbeschädigung (15), Körperverletzung (19) und Ladendiebstahl (32).

Straftaten Strafunmündiger: Reale Fälle meist harmloser als der Tatbestand vermuten lässt

Das hört sich heftig an. Die realen Fälle, die die Polizei ans Jugendamt weitermeldet, lesen sich meist weit weniger aufregend, als es der Tatbestand vermuten lässt. Das sagen Sven Kautz und Florian Robida vom Jugendamt. Hinter den Diebstählen verbergen sich gern geklaute Kaugummis oder auch mal Bier. Eine abgetretene Zaunlatte am Spielplatz ist eine Sachbeschädigung, wenn sie jemand zur Anzeige bringt. Genau wie ein über den Nachbarszaun geschossener Fußball beim Zurückholen einen Hausfriedensbruch ausmachen kann – plus Sachbeschädigung, wenn er unterwegs einen Blumenkübel trifft.

Und eine Rauferei an der Bushaltestelle ist eben eine Körperverletzung, genau wie wenn der große Bruder die kleine Schwester beim Schaukeln versehentlich zu gach schubst, sie sich wehtut und jemand die Polizei dazu holt – ein Beispiel, das so ähnlich im Landkreis vorgefallen ist. „Zu schwereren Verletzungen ist es bisher nicht gekommen“, so Ebersbergs Polizeichef Ulrich Milius über seinen Dienstbereich. Der heikle Pornografievorwurf ist laut Jugendamt zumeist mit der Digitalisierung zu erklären. Ein freizügiges Handyfoto, verschickt unter pubertierenden 13-Jährigen, ist juristisch Kinderpornografie, ohne erwachsene Tatbeteiligte.

Jugendgerichtshelfer: Delinquenz gehört dazu - und wächst sich wieder aus“

„Alles nicht tragisch“, unterstreicht Jugendamts-Teamleiter Robida. Und Jugendgerichtshelfer Sven Kautz sagt: „Delinquenz gehört zur Entwicklung von Kindern und Jugendlichen dazu. Und wächst sich wieder aus.“ Für die „Spezialisten“, Wiederholungstäter, die es auch bei Unter-14-Jährigen manchmal gebe, hat Kautz eine pädagogische Maßnahme bereit: Zum 14. Geburtstag gibt es einen Glückwunschbrief aus dem Jugendamt. „Mit dem Hinweis, dass sie jetzt strafmündig sind, und was das für Folgen haben kann“, so der Jugendamts-Sachbearbeiter. Von Sozialstunden bis zum Freizeitarrest.

Bevor dieses Alter erreicht ist, haben die Behörden keine Handhabe. „Strafunmündig heißt strafunmündig“, so Teamleiter Robida. Das schließt auch Zwangsmaßnahmen seitens des Jugendamts aus, solang keine klaren Hinweise auf gefährliche Vernachlässigung durch die Eltern vorliegen. Das Jugendamt lädt die Familien von polizeilich auffällig gewordenen Unter-14-Jährigen zum Beratungsgespräch ein. „Das ist immer freiwillig“, betont Robida. Die Polizei kontaktiert ebenfalls die Erziehungsberechtigten im Nachgang zu Straftaten sowie die Schule, wenn sich die Tat in deren Umfeld ereignet hat.

Maßnahmen sind rein freiwillig - Behörden setzen auf Vorbeugung

Zudem setzten die Behörden auf Vorbeugung. Meistens seien die strafunmündigen Täter schon 13, so Polizeichef Milius. Dieses Publikum spricht das Jugendamt mit Besuchen in den 8. Klassen aller Schulformen an – wo es oft schlicht darum gehe, ein Bewusstsein für das Verbotene zu schaffen. Wann etwa das Herunterladen eines Films illegal ist und welche Fotos man besser nicht auf seinem Smartphone spazierentrage, erklärt Teamleiter Robida.

Was ihm aber noch wichtiger ist, damit Kinder und Jugendliche nicht auf dumme Gedanken kommen: Tagesstruktur. „Wenn die Familie schaut, hilft das viel“, sagt der Mann vom Jugendamt. Richtig wichtig seien auch Vereine. Egal ob im Fußballtraining oder bei der Bandprobe lernten Kinder dort, sich an gemeinsame Regeln zu halten und ihren Anteil in einer Gruppe beizutragen. „Das ist gelebte Prävention.“

