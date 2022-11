Wildunfall: So handeln Sie richtig

Von: Raffael Scherer

Ein totes Reh liegt nach der Kollision mit einem Auto am Rand einer Landstraße. © Julian Stratenschulte

Besonders im Herbst gibt es besonders viele Kollisionen mit Rehen und Hirschen. Ein Experte räumt mit falschen Gerüchten auf.

Landkreis – Gerade noch in gemütlicher Feierabendstimmung hinterm Steuer zu den Hits im Radio mitsummen, auf einmal passiert es: Aus dem Nichts schießt ein Reh auf die Fahrbahn, trotz Bremsen ist ein Wildunfall unvermeidbar. Unter Schock ist es dabei oftmals schwer, das Richtige zu tun. Zudem sollte man sich dabei besser nicht auf die Halbwahrheiten und Erzählungen anderer verlassen. Karem Gomaa, Vorsitzender der Kreisgruppe Ebersberg im Landesjagdverband, erklärt, worauf es im Ernstfall ankommt.

Gerücht 1: Wildtiere laufen nur im Herbst über die Straßen.

Karam Gomaa, Vorsitzender der Kreisgruppe Ebersberg im Landesjagdverband © Jürgen Rossmann

Schon muss Gomaa widersprechen: „Wildunfälle tauchen das ganze Jahr über auf“, stellt er klar. Trotzdem seien zu dieser Jahreszeit die Unfallzahlen am höchsten: „Im Herbst wird es früher dunkel und da fällt die Dämmerungszeit, in der das Wild besonders aktiv ist, genau mit der Hauptverkehrszeit zusammen“, erklärt der Jäger. Wenn also zwischen 17 und 18 Uhr die Sonne untergeht, während die meisten Berufstätigen auf dem Weg in den Feierabend sind, könne dementsprechend schneller ein Unfall passieren. „Aber es gibt auch die ganze Nacht hindurch Unfälle“, sagt der Experte.

Gerücht 2: Rehe durch Hupen und Aufblenden vertreiben.

„Hupen bringt gar nichts, genau wie Aufblenden“, so Gomaas klare Aussage. Hupen bringe das Tier nur in Panik, grelles Licht blende es nur. Und bei beiden Maßnahmen könne nicht vorhergesagt werden, wie das Wild darauf reagiert: „Es kann sein, dass es dann erst recht stehen bleibt oder spontan umdreht“, so seine Erfahrung. Das Wichtigste sei, an Stellen, an denen vor Wildwechsel gewarnt wird, möglichst langsam zu fahren, sodass rechtzeitig gebremst werden könne.

Gerücht 3: Tieren auf der Straße immer ausweichen.

Sollte ein Zusammenstoß unvermeidbar sein: Bremsen ja, ausweichende Lenkbewegungen nein, so Gomaas Anweisung. Schließlich bringe es niemandem etwas, wenn das Auto beim Ausweichmanöver auf die Gegenfahrbahn oder von der Straße abkommt.

Gerücht 4: Verunglücktes Wild darf mitgenommen werden.

Der Unfallfahrer darf sich per Gesetz das tote Tier nicht aneignen, stellt Gomaa klar. Sondern Polizei und Jäger müssten dafür sorgen, dass der Kadaver fachgerecht entsorgt wird. „Außerdem, was wollen sie mit einem toten Tier?“, fragt sich der Experte. Sollte der Kadaver auf der Fahrbahn liegen und den Straßenverkehr gefährden, sei es hingegen „gesunder Menschenverstand“, die Gefahr zu bannen und das tote Tier zumindest an den Straßenrand zu zieht, wo es niemanden gefährde.

Gerücht 5: Dem angefahrenen Tier nach einem Unfall nachlaufen.

„Hinterherrennen bringt nichts, sondern die Polizei verständigen, die dann wiederum den für das Gebiet zuständigen Jäger informieren kann“, stellt der Experte klar. Schon allein für die Versicherung brauche es schließlich von der Polizei die Wildunfall-Bescheinigung. Dazu gehöre der nächste Schritt, die Unfallstelle genau zu kennzeichnen: „Es nützt nichts, wenn der Fahrer eine Stelle auf 200 Meter genau angibt, sondern bitte wirklich exakt kennzeichnen wo, sodass der Jäger eine Chance hat, das verletzte Tier zu finden“, bittet der Experte. Und wenn es nur ein in den Boden gesteckter Ast oder ein mit Stein fixiertes Taschentuch als Markierung ist.

Gerücht 6: Verletztes Reh mit einer Decke beruhigen.

„Wie kommt man denn darauf?“, wundert sich Gomaa. Wenn das Tier noch lebt und sich bewegen kann, werde es schon von selbst wegrennen. Wenn nicht, einfach runter von der Fahrbahn und in Ruhe lassen, rät der Experte. Bis Polizei oder Jäger kommen und das verletzte Tier von seinen Qualen erlösen.

