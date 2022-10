Steigende Preise, Zinsen und Fachkräftemangel: Immer weniger Wohnungsbauer

Von: Raffael Scherer

Zwei Männer arbeiten in einem Neubau, von denen es wohl weniger geben wird (Symbolbild). © Nestor Bachmann, dpa

Im Landkreis gibt es wegen steigender Preise immer weniger Häuslebauer. Gleichzeitig wächst die Angst vor höheren Mieten.

Landkreis – Immer mehr Menschen im Landkreis legen ihre Pläne zum Bau eines eigenen Hauses auf Eis: „Die Baufirmen haben mit den gewerblichen Bauten noch genügend zu tun, aber bei den Eigenheimen ist es ein ziemlich großer Einbruch zur Zeit“, sagt Kreishandwerksmeister Johann Schwaiger.

Wegen der Inflation, also steigenden Preisen, und der Zinsentwicklung, sei es etwa einem Drittel der Bürger einfach nicht mehr möglich, mit ihren Mitteln den Bau eines Eigenheims zu finanzieren, schätzt der Grafinger Schwaiger. Zum Teil werden schon gestellte Bauanträge wieder zurückgezogen.

Eigenheimler können nur mit ihrem Lohn planen

Das bestätigt die Bauabteilung im Ebersberger Landratsamt: Während in der Pandemie die Zahl an Bauanträgen größer wurde, so waren es 2019 noch 770 eingereichte Bauanträge, vergangenes Jahr bereits 1017, sei die prognostizierte Zahl für 2022 mit 833 wieder rückläufig.

Das treffe vorwiegend kleine Bauunternehmer, die sich auf den Bau von Eigenheimen verlassen haben, erklärt Schwaiger. Gewerbebauer könnten die steigenden Kosten durch die Verlängerung der Abschreibung auf fünf Jahre zumindest noch etwas leichter wegstecken, „Eigenheimler“ müssten dagegen mit dem festen Lohn rechnen, den sie verdienen.

Vaterstettener Bauamt verzeichnet mehr Anträge

Im Bauamt Vaterstetten lässt der Rückgang noch auf sich warten: „Ich würde sagen, dass wir in den letzten zwei, drei Monaten circa 10 bis 15 Prozent mehr Anträge haben, als in den vorangegangenen Monaten. Ich rechne aber damit, dass sich das über die nächsten Monate wieder relativieren wird“, sagt Brigitte Littke vom Vaterstettener Bauamt.

Und sie ergänzt: „Interessant ist, dass nun auch vermehrt Anträge eingereicht werden zu Vorhaben oder Grundstücken, die schon über die Jahre immer wieder beplant wurden und bei uns in der Bauberatung mit den Bauherrn besprochen wurden, die Bauanträge kommen aber erst jetzt, zu einem Zeitpunkt, in dem Zinsen und Baukosten wohl weiter ansteigen werden.“ Sie vermutet, dass die steigenden Zinsen für die Finanzierung dazu führen, dass Bürger wie Firmen jetzt noch versuchen in den Genuss einigermaßen bezahlbarer Darlehen zu kommen.

Mieter bangen vor dem Jahreswechsel

Mieten als Alternative sei dagegen kaum attraktiver geworden, erklärt Norman Sauer vom Grafinger Mieterbund. Zwar sei seit der Pandemie die Nachfrage nach Mietwohnungen weiter gestiegen, aber gerade wegen der steigenden Nebenkosten sei bereits vielerorts eher die Befürchtung, dass sich Bewohner die Miete bald nicht mehr leisten können. „Das war aber davor auch schon, Stichwort: Rentner“, ergänzt Sauer.

Der große Schock komme jedoch wohl erst nächstes Jahr, wenn die immens hohen Gas- und Stromrechnungen eintrudeln. Einfach wegzaubern könne man auch als Vermieter die Kosten nicht: „Die Lage trifft uns alle.“

Fachkräftemangel als grundlegendes Problem

Ein Trend auf lange Sicht für den Bau- und Wohnungsmarkt sei schwer vorherzusagen, erklärt Kreishandwerksmeister Schwaiger, schließlich könne niemand sagen, wie die Situation rund um den Ukraine-Krieg und den damit verbundenen hohen Preisen für Öl, Gas und Rohstoffe weitergeht. „Abwarten und Kaffee trinken“, sei daher seine „Empfehlung“.

Gleichzeitig überall die größte Erschwernis: mangelnde Fachkräfte. „Dies ist für uns derzeit das größte Problem, dass nicht mehr genug Leute für die Bauberatung und die Bearbeitung der Anträge da sind. Auch das Landratsamt Ebersberg und die Gemeinde Zorneding haben hiermit zu kämpfen“, so Littkes Erfahrung im Vater-stettener Rathaus.

Alle Betriebe suchen Azubis und Fachkräfte

Das kann Kreishandwerksmeister Schwaiger nur bestätigen: „Viele Betriebe suchen, suchen, und suchen Auszubildende in allen Bereichen“ und schauen sich auf Messen um. „Ich kenne keinen Betrieb im Landkreis, der nicht irgendwelche Arbeitskräfte sucht – egal ob Metzger, Schreiner, Bäcker oder was auch immer“, so Schwaiger.

Wenn dann auch noch Großbetriebe, wie etwa BMW in Parsdorf, die wenigen noch vorhandenen Fachkräfte zu sich ziehen, wäre das auf lange Sicht für den Landkreis Ebersberg „keine gute Entwicklung“.

