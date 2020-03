Landratswahl 2020: Vincent Kalnin (Linke) ist der Wachstumskritiker

Am 15. März ist Landratswahl. Vincent Kalnin geht mit den Linken ins Rennen. Beim Containern in Ebersberg spricht er über Gärtnern und das Sparkassengebäude.

Ebersberg – Vincent Kalnin, 32, wartet mit zwei Pappkartons am Marienplatz in Ebersberg. Es ist ein sonniger Januartag, die Kirchenglocken schlagen zur Mittagsstunde. Eigentlich ist es jetzt Zeit fürs Mittagessen. „Wir gehen Containern“, sagt Kalnin daher passend. Das kommt überraschend. Containern ist eine vor allem in Städten populäre Erscheinung: Essbare Lebensmittel werden aus Abfallcontainern mitgenommen. Die Mülltonnen gehören Lebensmittelmärkten. Das Mitnehmen der Nahrungsmittel ist meist illegal, oft aber mit den Ladenbesitzern abgesprochen. Wie mit dem Eigentümer des Biomarkts Korn in Ebersberg. Die Laderampe des kleinen Geschäfts ist der Ort für das heutige Gespräch. Los geht’s.

Vincent Kalnin: Es geht zum Containern

Am Schlossplatz stehen neben der Rampe zwei Mülltonnen. Eine für Bioabfälle und eine für Restmüll. Kalnin, lange, lockige Haare, bis oben zugeknöpftes Hemd, schwarze Cordhose, öffnet die grüne Tonne. Viel liegt nicht darin, man muss sich tief hineinbeugen, um etwas rauszuholen. Der Oberkörper des Landratskandidaten verschwindet in der Tonne. Heraus kommt er mit zwei Orangen und einen kleinen Apfel. Sie haben kleine Dellen, sehen aber gut aus. Nichts, was man zuhause wegschmeißen würde. Der Lokalpolitiker freut sich: „Cool, das hier ist ein Butternut-Kürbis“. Aus dem mitgenommenen Obst und Gemüse macht er am liebsten Smoothies und Säfte. Oder er verteilt die Lebensmittel an teils fremde Menschen auf der Straße. Bestimmte Kritiker würden ihn Gutmensch nennen.

Landratskandidat: Schon mit 18 Jahren im Gemeinderat

Schon mit 18 Jahren hatte sich Kalnin für Öko-Lebensmittel interessiert. Er arbeitete im Korn-Markt und auf einem Biohof. Das war ungefähr zu der Zeit, als er in den Zornedinger Gemeinderat gewählt wurde. Seit vielen Jahren hat er einen 400 Quadratmeter großen Garten gepachtet. Dort baut er Gemüse und Obst an.

So viel grüner Spirit, wieso ist er im vergangenen Jahr aus der Grünen-Fraktion im Kreistag ausgetreten und zu den Linken gewechselt? „Bei mir geht’s immer noch um Ökologie. Nur mit mehr sozialen Themen“, sagt Kalnin. Es seien die gleichen Ziele, nur wolle er mit den Linken einen anderen Weg gehen, um sie zu erreichen. Die Grünen seien mehrheitsfähig geworden, die Linke dagegen wage es ehrliche Positionen zu vertreten. Auch, wenn das Mandate kosten würde.

Kalnin: Keine Windmühlen oder mindestens 15

Der ledige Zornedinger stimmte kürzlich im Umweltausschuss des Kreistags gegen Windräder im Ebersberger Forst. Seine Forderung: Keine Windmühlen oder mindestens 15. In seinen Worten: „Gar nicht oder ganz“.

Den „Veggie Day“ (wöchentlicher fleischloser Tag in Kantinen), einst von den Grünen gefordert, findet er gut. Kalnin ist ein Lokalpolitiker, der nicht auf Kuschelkurs ist.

Thema Sparkassengebäude: Da sind ihm viele Vorschläge nicht nachhaltig genug. Wieder verkaufen und dann pachten? Nicht mit Kalnin. Er würde lieber den bestehenden Platz im Landratsamt besser nutzen, mit Homeoffice und Flexoffice (flexibles Zusammenarbeiten ohne festen Schreibtisch).

Kalnin denkt pragmatisch. Ist ihm die Linke nicht zu ideologisch? Manchmal, sagt er. Im Januar trat er in eine Ausschussgemeinschaft im Kreistag, der neben Kreisräte der ödp und Bayernpartei auch Mitglieder angehörten, die über die AfD-Liste eingezogen waren. „Für viele aus meiner Partei ist das ein No-Go. Für sie ist die AfD eine Rechtsradikalenpartei“, sagt der selbstständige Berater. Für ihn war es in Ordnung, weil die Kreistagskollegen „nicht weiter negativ aufgefallen sind“.

Wichtigste Wahlkampfthemen: Wachstum, Armut, Klimaschutz

Kalnins wichtigste Wahlkampfthemen: Wachstum („nicht um jeden Preis“): Das Kreistagsmitglied ist für „Sparen statt produzieren“. „Es ist wie beim Containern“, sagt er. Man müsse bestehendes Potenzial nutzen. Armut bekämpfen („Geflüchtete und Arbeitslose müssen besser geschützt werden“): durch unabhängige Ombudsstellen in Behörden etwa. Naturnotstand („Verbrauch hinterfragen“): Bei politischen Entscheidungen müssten die Auswirkungen auf das Klima und nachfolgende Generation beachtet werden. „Wir müssen die Kosten für unseren Wohlstand tragen.“

Es ist die erste Landratskandidatur für den studierten Betriebswirtschaftler. Es ist auch das erste Mal, dass ein linker Bewerber um den Chefsessel im Landratsamt antritt. Kalnin jedenfalls ist für den politischen Diskurs. Dabei dürfe es auch ruppig zugehen. „Lokalpolitik ist wie Gärtnern“, sagt er. „Anstrengend und unbequem.“

