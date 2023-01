Ebersberger warten im Schnitt 74,2 Tage auf Steuererstattung

Von: Michael Acker

Das Ebersberger Finanzamt, hier am Schlossplatz in der Kreisstadt, schneidet nicht gut ab. © SRO EBERSBERG

Im Schnitt mussten die Menschen im Landkreis Ebersberg im vergangenen Jahr 74,2 Tage auf ihre Steuererstattung warten. Damit belegt das Finanzamt Ebersberg den drittletzten Platz in Bayern.

Ebersberg - Die Zahlen gehen aus einer Datenerhebung des Online-Steuerportals lohnsteuer-kompakt.de hervor. Im Jahr 2021 hatte Ebersberg demnach noch den 17. von 77 Plätzen in Bayern erreicht.

Spitzenreiter braucht nur 23,6 Tage

Am schnellsten arbeitete 2022 im Freistaat das Finanzamt Zeil am Main mit einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von 33,6 Tagen, bundesweiter Spitzenreiter ist das Finanzamt Olpe in Nordrhein-Westfalen, das nur 23,6 Tage für die Bearbeitung einer Steuererklärung brauchte.

Bundesweiter Schnitt liegt bei 53,6 Tagen

„Insgesamt ist die Bearbeitungszeit der einzelnen Finanzämter langsamer geworden“, sagt Felix Bodeewes vom Portal Lohnsteuer-kompakt.de. Der bundesweite Schnitt liegt bei 53,6 Tagen und ist somit um 4,6 Tage höher als im Vorjahr.

Für den den Chef der Deutschen Steuer-Gewerkschaft, Florian Köbler, sind die Verzögerungen laut dem Bericht nur ein Vorgeschmack auf das gerade begonnene Jahr. „2023 wird sich die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Steuererklärungen dramatisch erhöhen“, sagte Köbler.

Gewerkschaft sagt: Mitarbeiter kommen nicht mehr hinterher

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vielen Finanzämtern kämen nicht nach mit der Bearbeitung. „Schon jetzt stapeln sich in den Finanzämtern bis zu 50 Prozent mehr Erklärungen als zum Vorjahreszeitpunkt“, sagte Köbler der „Welt am Sonntag“. In einigen Regionen betrage die Wartezeit bereits drei Monate. Normalerweise dauere die Bearbeitung nur halb so lange.

Ursache sind aus Köblers Sicht die 36 Millionen Grundsteuererklärungen, die zusätzlich von den Ämtern bearbeitet werden müssten und die Steuerverwaltung belasteten. Zudem werde es mehr Einkommenssteuererklärungen geben, da Hilfszahlungen aus den Entlastungspaketen verteuert werden müssten. Verunsicherte Bürgerinnen und Bürger hielten mit Fragen die Beschäftigten außerdem von ihrer eigentlichen Arbeit ab.

Auch das Bundesfinanzministerium rechnet laut der „Welt am Sonntag“ mit weiteren Verzögerungen für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Jahr. „Es ist wohl auch im Jahr 2023 noch von steigenden Bearbeitungszeiten auszugehen“, teilte das Ministerium der Zeitung mit.

