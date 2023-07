Kampfjets über Ebersberg: Bundeswehr liefert Erklärung

Von: Josef Ametsbichler

Eurofighter über der Kreisstadt Ebersberg und der Umgebung sind ein seltener Anblick - und vor allem ziemlich laut. Was dahinter steckt.

Ebersberg - In rund 300 Metern Höhe haben zwei Bundeswehr-Jets vom Typ Eurofighter am Mittwochnachmittag die Umgebung der Stadt Ebersberg überflogen – wenig später folgten zwei weitere auf rund 730 Meter Höhe. Das teilte das Luftfahrtamt der Bundeswehr auf EZ-Anfrage zu dem deutlich hörbaren Überflugsgeschehen mit. „Der Bereich Ebersberg unterliegt keiner besonderen Einschränkung für militärischen Tiefflug und solche Flüge können immer wieder über den Bereich Ebersberg führen“, so ein Sprecher.

Mountain Hornet 2023: Flugbeschränkungen bei Bad Reichenhall

Im aktuellen Fall habe es sich um Teilnehmer der Übung „Mountain Hornet 2023“ gehandelt, einer gemeinsamen Übung mit den Gebirgsjägern am Alpenrand. Der Einsatz sei „unter Beachtung der flugbetrieblichen Bestimmungen“ erfolgt.

Offenbar findet die Übung seit 2019 zum 4. Mal statt. Ziel sei es, das Zusammenspiel von Fliegerleitpersonal und Flugzeugbesatzungen unter alpinen Bedingungen zu trainieren, heißt es auf einschlägigen Portalen. „Für die militärische Übung Mountain Hornet wird im Fluginformationsgebiet München vorübergehend ein Gebiet mit Flugbeschränkungen eingerichtet“, heißt es etwa in einem öffentlich zugänglichen Info-Schreiben der Deutschen Flugsicherung.

Bei Fragen die Bundeswehr anrufen: Luftfahramt steht für Bürger bereit

Es galt aber für einen verhältnismäßig kleinen Bereich in der Region Bad Reichenhall. Dem Papier ist ebenso zu entnehmen, dass die Übung offenbar am Donnerstag, 27. Juli, zu Ende ging - die Flugbeschränkungen galten bis dahin seit dem 24. Juli (Montag).

Die Pressestelle des Luftfahrtamts der Bundeswehr verweist zudem auf ihr Bürgertelefon: „Unter der kostenfreien Rufnummer 0800 - 8620730 können sich alle Bürgerinnen und Bürger mit Fragen oder Beschwerden zum militärischen Flugbetrieb direkt an das Luftfahrtamt der Bundeswehr wenden.“

