Stellen Sie sich vor, Söder wäre eine Lampe. . .

Söder ist nicht nur der neue Parteichef der CSU! Und Ministerpräsident Bayerns. Söder ist auch eine Lampe. Wieso und welche, erklärt Merkur-Reporter Christoph Hollender.

Wenn Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine Lampe wäre, welche wäre er dann? Ernste Frage: Stellen Sie sich vor, Söder müsste an der Decke hängen. Als Lampe natürlich! Ich bitte Sie! Also: Wie stellen Sie sich das vor?

Die Schweden stellen sich Söder so vor: Perlen, Blumen, weißes Glas, mattes Stahl (schimmert aber silbern, ganz wichtig!). Die Hängeleuchte Söder „passt ins Fenster, über Kommoden (...) verleiht dem Raum einen Hauch von Nostalgie“, schreiben die Schweden. Na? Södert es Ihnen, werden Sie erleuchtet? Nein? Komisch: Die Schweden versprechen ein „weiches Stimmungsbild“. Sie müssen grinsen, stimmt’s? Ich auch.

Hat Söder ein Nebengewerbe bei Osram?

+ Lampe Söder. Bevor Sie denken, Söder hat ein Nebengewerbe bei Osram oder er wird eine neue sprechende Zeichentricklampe von Astrid Lindgren: alles falsch. Söder ist DIE Hängeleuchte von Ikea. Ikea? Kennen Sie, oder? Das schwedische Einrichtungshaus mit den witzigen Möbelnamen und den Fleischbällchen aus Pferdefleisch – zumindest früher. Ikea hat Söder auf Vorrat an der Decke. Was für eine Leuchte!

In München-Eching im Markt ist Söder vorrätig, in München-Brunnthal sogar von 39.99 Euro erst auf 19.99 und jetzt auf 9.99 runtergesetzt. Söder ist 194 Millimeter lang. Es gibt sie mit weißen Glasschirm oder mit Glasperlen und Glasblümchen verziert.

Markus Söders Körpergröße

Dass diese Lampe ganz klar beispielhaft an Markus Söder entworfen wurde, wie unsere Zeitung nun exklusiv herausfand, zeigt sich an folgendem Fakt: Die Körpergröße von Markus Söder ist 194 Zentimeter. Das kann kein Zufall sein, oder? Und jetzt kommt’s. Dass es Söder vor allem in und um München gibt hat auch einen Grund: Söder ist schwedisch und heißt auf deutsch: Süden. Vogelwild!