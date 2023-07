Messerstecherei in Münchner Gaststätte

Ein 53-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg stach mit einem Messer auf einen 55-Jährigen ein. © Christoph Reichwein/dpa

Ein Mann aus dem Landkreis Ebersberg ist in einem Münchner Lokal auf einen zweiten Ebersberger losgegangen.

Landkreis – Ein Landkreis-Bürger ist in einem Münchner Lokal mit dem Messer auf einen zweiten losgegangen. Das 55-Jährige Opfer, ebenfalls mit Wohnsitz im Kreis Ebersberg, befand sich laut Polizei in einer Gaststätte in der Sonnenstraße. Dort kam der 53-Jährige auf ihn zu, stach unvermittelt mit einem Messer auf ihn ein. Danach habe sich der 53-Jährige selber Verletzungen mit dem Messer zugefügt.

Zeugen griffen ein, nahmen dem Mann das Messer ab und alarmierten den Notruf. Mehrere Streifen Einsatzkräfte des Rettungsdienstes rückten an. Beide Verletzte mussten ins Krankenhaus gebracht. Vor Ort folgten Spurensicherung, Zeugenvernehmung und Betreuung der Zeugen durchs Kriseninterventionsteam. Das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) ermittelt.

