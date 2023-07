Mitreißende Zeitreise: Ebersberger Trachtler spielen Theater

Kritik

Drei Stunden Spielzeit und keine Sekunde Langeweile: Das Freilufttheater des Ebersberger Trachtenvereins kommt richtig gut an.

Ebersberg – Was, wenn man seine Seele dem Teufel verkaufen könnte und dafür alle Wünsche in Erfüllung gingen? Reizvoll oder nicht? Am Ende gibt es den Teufel gar nicht und die Frage wäre überflüssig.

Dem Müller Jakob Pegler immerhin begegnet der Teufel. Und der bietet ihm doch prompt einen solchen Handel an. Doch der Müller glaubt nicht, dass es den Teufel wirklich gibt und geht deshalb auf das Geschäft nicht ein. Am nächsten Morgen findet sich eine schwarze Hahnenfeder an der Tür der Mühle – ein Zeichen des Teufels. Und prompt macht das Gerücht die Runde, der Müller sei mit dem Teufel im Bunde.

Der Teufel wiederum ist mürrisch ob des ausgeschlagenen Deals und lässt deshalb große Not über die Mühle kommen. Das Mühlrad steht still. Schließlich verlassen Frau, Kinder, Magd wie Knecht die Mühle. Einsam und arm bleibt der Müller zurück.

Und jetzt kommt der Teufel wieder ins Spiel. Alles könne sich ändern, wenn der Müller jetzt auf den Handel einginge. Mit einer List, die der Teufel allerdings vereitelt, schlägt der Müller ein. Wären da nicht eine Tochter des Müllers, die bei ihm geblieben ist, eine Pilgerin sowie die alte Kräuterhexe Burgel, bei der die andere Tochter des Müllers lebt.

Teuflische Angelegenheit

Die Frauen bezwingen den Teufel und damit findet die Geschichte ihr Happy End. So erzählt am Mittwoch bei der Premiere des diesjährigen Freilichttheaters des Ebersberger Trachtenvereins.

Das Stück, das man spielt, heißt „Wer mit’m Deifi tanzt“ und stammt von der Münchner Autorin Heidi Faltlhauser. Ein großes Kompliment muss man dem Trachtenverein für diese Produktion machen.

Das Stück, der Plot ist gut, und die Trachtler spielen es hervorragend. Drei Stunden, in denen keine Langeweile aufkommt. Man ist vielmehr permanent wissbegierig wie es weitergeht. Schon das Ambiente, jene idyllische Naturbühne am Vereinsheim der Trachtler ist zauberhaft.

Da steht tatsächlich ein Mühlrad über das Wasser läuft. Nicht weit davon die Hütte der Kräuterhexe. Und auch im richtigen Wald unter den mächtigen Bäumen jenseits der Bühne wird gespielt. Das alte, denkmalgeschützte Holzblockhaus – das Vereinsheim – unterstützt den Realitätseffekt.

Ja, beinahe glaubt man wirklich in eine andere Zeit gefallen zu sein und dieses Schauspiel regelrecht real mitzuerleben. Eine Märchenwelt tut sich mit dieser Komödie auf.

Und was da für Typen auf der Bühne stehen! Welche Talente! Natürlich, es ist Volkstheater im besten Sinn, nicht von hehrem Kunstanspruch getragen, doch das tut der Sache keinen Abbruch. Die Vorbehalte, man könne sich bei einem Laienspiel womöglich recht schnell langweilen, gehen nicht auf.

Drei Stunden Spielzeit

Knapp drei Stunden wird man bestens unterhalten, mit viel Witz und durchaus derbem Humor, der ebenso bayerisch ist wie die Sprache der Darsteller und Darstellerinnen, selbstredend. Die Inszenierung vermittelt das Bauernmilieu von einst. In diesem Sinne wird der Theaterabend beinahe zu einer Zeitmaschine. Ob dann wirklich alles einmal so war, sei dahingestellt.

Großes Lob allen Darstellern und Darstellerinnen (Michi Kinzner als Müller, Susanne Steinherr als seine Frau, Marlene Schneider und Eva Reichert als Müllertöchter, Andreas Maschberger als Müllersohn, Steffi Wagner als Magd, Maximilian Reischl als Knecht, Michi Wiefan als des Müllers Saufkumpan, Antonie Wisneth als Kräuterhexe, Berti Weber als schillernder Teufel, Christoph Propstmeier als Pfarrer, Christiane Winter als Pilgerin, und vielen mehr) sowie dem Regieteam (Doris Lang und Hildegard Brummer) für diese Entführung aus der Gegenwart.

Nicht vergessen werden darf die Musik der achtköpfigen Dochboden Musi, der ebenso hervorragend musizierte, live, und dabei eben nicht im Klischee der bayerischer Volksmusik verhaftet blieb.

Noch zu sehen ist das Volksstück in zwei Akten „Wer mit’m Deifi tanzt“ am Freitag, Samstag und Sonntag am Vereinsheim der Ebersberger Trachtler. Beginn ist jeweils 20 Uhr. Karten gibt es über die Website www.ebrachtaler-ebersberg.de oder an der Vorverkaufsstelle im Alten Speicher. Restkarten kann man auch an der Abendkasse erwerben. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

