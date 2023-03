Streik am Montag: Einzelne Schüler können zu Hause bleiben

Von: Helena Grillenberger

Keine S-Bahnen und kaum Busse sollen am Montag fahren. Die Schulen im Landkreis sehen dem Wochenstart gelassen entgegen. © Sigi Jantz

Die Gewerkschaften legen Deutschland lahm. Doch einige Busse sollen nach wie vor fahren. Die Schulen im Landkreis sehen dem Streik zum Wochenstart deshalb gelassen entgegen.

Landkreis – Am Montag bewegt sich in Deutschland fast nichts. Busse, Bahnen, Fern- und Nahverkehr: Alles wird im gemeinsamen Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi lahmgelegt. Mit dem Auto in die Arbeit fahren oder Homeoffice lautet zum Wochenanfang also die Devise. Aber wie gehen die Schulen im Landkreis mit der Situation um?

Die Staatliche Realschule Vaterstetten hat eine klare Herangehensweise: „Nachdem das Streikgeschehen frühzeitig bekannt ist, sollte es allen Schülern und Schülerinnen trotzdem möglich sein, die Schule am Montag zu besuchen“, schreibt die Schulleitung rund um Direktor Stefan Gasior in einem Brief an die Eltern. Wem es allerdings tatsächlich aufgrund der Entfernung nicht möglich sein sollte, in die Schule zu kommen, könne mit einer ausreichenden schriftlichen Begründung durch die Eltern entschuldigt werden.

Streik kein Problem in Poing

Wo sich bislang gar kein Problem abzeichnet, ist die Dominik-Brunner-Realschule in Poing. Hier kommen beinahe alle Kinder aus Poing, Pliening oder Anzing. „Da kommt der Großteil mit dem Radl, wir haben nur wenige S-Bahnfahrer“, erklärt Direktorin Sylvie Schnaubelt. Die wenigen Anträge auf Befreiung seien alle genehmigt worden. „Wir arbeiten digital“, sagt sie, da sei es leicht möglich, alle Kinder mit den Unterrichtsmaterialien zu versorgen.

Durchaus eine weitere Anfahrt haben aber einige Lehrkräfte. Die haben sich aber der Schulleiterin zufolge zu Fahrgemeinschaften zusammengeschlossen – „und werden versuchen, trotz des Verkehrs, der am Montag ja auch zunehmen wird, pünktlich zu sein“. Auch am Grafinger Max-Mannheimer-Gymnasium werden am Montag Fahrgemeinschaften gebildet. „Viele Busse fahren ja außerdem“, sagt Matthias Flurl, Vize-Schulleiter. Die Linien, die das Landratsamt mitgeteilt habe, dass weiterhin in Betrieb seien, seien an die Eltern weitergegeben worden. Die Schule wird am Montag ab 7 Uhr geöffnet sein, damit die Eltern auch auf dem Weg zur Arbeit ihre Kinder an der Schule absetzen können.

Grafing: „Keine Vollkatastrophe“

„Noch ist es keine Vollkatastrophe“, so Flurl. „Es fährt ja noch viel.“ Betroffene Schüler, die tatsächlich nicht in Schule kommen könnten, seien in Grafing eher Einzelfälle. Konkrete Richtlinien habe die Schule daher keine ausgearbeitet: „Wir wissen nicht, ob der Streik zu einem Problem bei uns führt.“

So hält es auch die Lena-Christ Realschule Markt Schwaben. Es gebe keine speziellen Richtlinien, die die Schule sich überlegt habe, heißt es dort. „Wir richten uns nach den Vorgaben des Kultusministeriums.“

Kultusministerium spricht von Sonderregelungen

Das spricht von Sonderregelungen für Schüler, die keine Möglichkeit haben, am Montag in die Schule zu kommen: Sie dürfen zuhause bleiben, aber die Schule muss informiert werden. Auch die Verlegung von Schulaufgaben oder Distanzunterricht für einzelne Stufen ist laut Münchner Ministerium möglich.

