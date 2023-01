Über 35 Jahre lang tätig für gut 25 000 Schüler

Von: Peter Kees

Teilen

Ein Ensemble aus Lehrerinnen und Lehrerin spielte zu Ehren des verabschiedeten Musikschulleiters Peter Pfaff. © PETER KEES

Mit einem Festakt wurde der langjährige Musikschulleiter Peter Pfaff am Wochenende in alten Speicher in Ebersberg verabschiedet.

Ebersberg - Standing Ovations nach den Worten des scheidenden Musikschulleiters Peter Pfaff vergangenen Samstag in Ebersbergs Altem Speicher. Nach fast 35 Jahren wurde der nun auch offiziell in den Ruhestand verabschiedet.

Zum Festakt anlässlich seines Ausscheidens waren jede Menge Ehrengäste gekommen: Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, Kollegen, andere Musikschulleiter, der Vorsitzende des Verbandes der bayerischen Sing- und Musikschulen und viele mehr.

Pfaffs Karriere in Ebersberg wurde als große Erfolgsgeschichte gefeiert. Für etwa 25000 Schüler und Schülerinnen war er in den vergangenen dreieinhalb Jahrzehnten tätig. Ebersbergs Alt-Bürgermeister Walter Brilmayer bezeichnete ihn in seiner Laudatio, die er als stellvertretender Landrat hielt, als „großartigen Menschen, als verantwortungsbewussten Verwalter und als herausragenden Pädagogen.“

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Ein paar Jahre bevor Pfaff die Leitung der Musikschule übernahm, wurden dort etwa 500 Schüler unterrichtet, heute sind es 2600. 60 Lehrkräfte sind inzwischen tätig.

Aus einem relativ kleinen Betrieb wurde in der Zeit eine echte Marke

„Musik macht Sinn für die Entwicklung unserer Kinder und ist wichtig für die Gesellschaft,“ so der Laudator. Einig waren sich alle: kulturelle Bildung stehe für individuelles wie gesellschaftliches Wohlbefinden.

Vielleicht bleibt die Anregung Pfaffs und auch seines Verbandsvorsitzenden Markus Lentz, Musikunterricht in die Ganztagsbetreuung zu integrieren, nicht ungehört. Das könne auch Personalengpässen entgegenwirken, wenn 2026 die Ganztagsbetreuung zur Pflichtaufgabe wird.

Pfaff wurde an diesem Abend mit dem speziell für ihn ins Leben gerufenen Ehrenpreis des Landkreises ausgezeichnet. Mit seiner Tätigkeit hat er einiges bewegt, treu dem Prinzip „nur wer sich ändert, bleibt sich treu“, war dabei immer dem Prinzip „Mensch“ gefolgt, aus dem heraus er jeweils Formen entwickelte. Vernetzungen und Kooperationen etwa seien Ergebnisse seiner beruflichen Leidenschaft.

Die rühmenden Worte aller Redner konnten wertschätzender kaum sein. Da geht einer in den Ruhestand, den man ganz offensichtlich überall sehr schätzt. „Auch weil Peter Pfaff immer offen war,“ so etwa Frank Haschler von EBE Jazz, „danken wir ihm.“

Pfaff stellt die Bedeutung künstlerischer Schulung junger Menschen in den Mittelpunkt

Pfaff gab den Beifall gerne zurück. Ohne Unterstützung der vier Trägergemeinden des Zweckverbandes Kommunaler Bildung (Ebersberg, Grafing, Kirchseeon und Markt Schwaben), in dem Musikschule und Volkshochschule organisiert sind, sowie der elf Vertragsgemeinden und vieler Partner mehr wäre die Arbeit so nicht möglich gewesen.

Auch die Vertreter des Zweckverbandes waren voll des Lobes für den scheidenden Musikschulleiter, der seit 2006 als Zweckverbandsvorsitzender auch die Volkshochschule mit leitete. „Es geht immer ums Ganze,“ betonte Pfaff und verdeutlichte die Bedeutung der Kultur als Bindeglied zwischen den Gegenwartskrisen und der Demokratie. Eine offene Musikschule müsse in die gesellschaftlichen Veränderungen einbezogen werden, auch wenn es zunehmend schwieriger werde, die Jugendlichen zu erreichen.

Was wäre solch ein Festakt, noch dazu einer der Musikschule, ohne Musik. Die blieb freilich nicht aus. Zwischen den einzelnen Wortbeiträgen, der Moderation von Ebersbergs Bürgermeister Ulrich Proske und einem Dreigänge-Menü waren verschiedene Ensembles zu hören: eine Cellogruppe, das Vivaldi Orchester, ein Akkordeon Quintett, ein Percussions Ensemble, ein Drumset Solo sowie eine auffallend begabte Harfenistin, Sophie Betzl, die einen „Baroque Flamenco“ auf ihrem Instrument intonierte. Zum Finale bot ein Ensemble der Lehrer und Lehrerinnen die „Amalien-Polka“ dar. Weil´s so schön war, musste das Stück prompt wiederholt werden. Nicht jeder wird zum Abschluss seines Berufslebens derart fulminant gefeiert.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter