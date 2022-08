Ebersberger Polizist: „Der Umgang wird respektloser“

Von: Josef Ametsbichler

„Ein klassischer Nachbarschaftsstreit baut sich oft über Jahre auf und entzündet sich dann an Kleinigkeiten“, sagt der Ebersberger Polizist Martin Schedo (58). © SRO

Heftiger Ärger mit dem Nachbarn: Für die Beteiligten ist so eine Eskalation oft eine große Stresssituation. Der Ebersberger Polizist Martin Schedo berichtet übers Streiten und Schlichten.

Ebersberg – Ein Ex-Nationaltorwart, der mit der Kettensäge auf dem Nachbargrundstück marodiert: Der Fall Jens Lehmann hat über den Tatort Starnberg hinaus Wellen geschlagen. Auch im Landkreis Ebersberg geraten sich Nachbarn in die Wolle – man kann sich nicht aussuchen, mit wem man Zaun an Zaun lebt. Oft muss dann die Polizei anrücken. Der Ebersberger Hauptkommissar Martin Schedo (58) erzählt im Interview, was man wie noch schlichten kann und ab wann Hopfen und Malz verloren sind.

Herr Schedo, was machen Sie als Polizist, wenn Sie Jens Lehmann erwischen, wie er auf einem Nachbarsgrundstück die Kettensäge schwingt?

Das ist jenseits einer Nachbarschaftsstreitigkeit, da haben wir einen Straftatbestand. Da heißt es, Parteien trennen, Personalien aufnehmen, das geht zur Anzeigensachbearbeitung. Das mit der Kettensäge ist schon extrem. Generell gilt aber: Für die Beteiligten ist so eine Eskalation eine große Stresssituation, für die sich ein Polizist wappnen muss.

Wie kommt es, dass Streits zwischen Nachbarn so eskalieren?

Ein klassischer Nachbarschaftsstreit baut sich oft über Jahre auf und entzündet sich dann an Kleinigkeiten. Wie an der ungepflegten Hecke, die durch den Zaun wuchert. Wenn der Nachbar dann auf seiner Seite zurückstutzt, was übrigens rechtens ist, geht es schon los. Oder es geht um das auf öffentlichem Grund, aber direkt vorm Haus geparkte Nachbarsauto. Dann können wir als Polizei die Parteien schon mal zusammenholen und ihnen die Rechtslage erklären. Oder sie an die Gemeinde verweisen, wenn die zuständig ist. Zum Glück ist nicht alles ein Fall für die Polizei, aber die Bürger rufen uns, weil sie nicht mehr weiterwissen.

Wie können Sie in solchen Fällen deeskalieren?

Am besten nicht mit Schlagstock und Pfefferspray. Lieber beide Seiten getrennt voneinander anhören. Dabei haben die Leute Zeit runterzufahren. Je länger, desto ruhiger wird es. Nach den beiden Gesprächen, wissen wir schon, in welche Richtung das geht. Wenn keine Straftat vorliegt, haben wir als Mediatoren die Chance, die Parteien wieder auf ein normales Niveau zu holen.

Haben Sie dazu ein Beispiel parat?

Wo das einmal toll funktioniert hat, das war bei einer Beschwerde über fußballspielende Kinder, vor einigen Jahren schon. Ein Bürger hat bei uns angerufen und sich beschwert, weil die Kinder den Ball auf sein Grundstück rübergeschossen haben. Als ich rausgefahren bin, habe ich gesehen, dass der Beschwerdeführer schon vier, fünf Bälle einkassiert hatte. Die habe ich mir rausgeben lassen und ihm erklärt, dass es so einfach mit fremdem Eigentum auch nicht geht. Dann bin ich zu den Kindern rüber, die waren vielleicht sieben, acht Jahre alt. Denen habe ich geraten, das Tor an eine andere Ecke des Grundstücks zu stellen. Wir haben dann noch fünf Minuten Fußball gespielt, da haben sie sich gefreut. Der Nachbar war sehr erstaunt, aber die Kinder haben es verstanden und aus dem Bereich kam keine Beschwerde mehr.

Das klingt nach Polizeiromantik à la Hubert und Staller. Wie oft gelingt so eine Lösung?

Eher selten. Wir haben einen großen Dienstbereich und die Kollegen fahren von einem Einsatz zum nächsten. Oft ist bei solchen Streitereien das Kind schon in den Brunnen gefallen. Bei Ordnungswidrigkeiten wie einer zugeparkten Einfahrt reicht vielleicht eine mündliche Verwarnung. Aber Straftaten wie Beleidigung oder Sachbeschädigung müssen wir als Polizei verfolgen.

Welche Wege haben Nachbarn noch, statt die Polizei zu rufen?

Interessanterweise beschreitet die Stadt Ebersberg gerade einen neuen Weg: Über das katholische Kreisbildungswerk sollen Ehrenamtliche zu Mediatoren ausgebildet werden. Vermittelt durch die Stadt solche Themen im niederschwelligen Bereich zu befrieden. Das ist ein Versuch. Erfahrungswerte müssen wir abwarten. Auch der örtliche Bürgermeister kann als Mediator fungieren, wenn sich die Streitparteien an ihn wenden. Das ist durchaus übliche Praxis.

Wie viel macht beim Schlichten die Persönlichkeit des Beamten aus?

Sehr viel, auch die Berufserfahrung. Wenn der Akademiker mit dem alkoholisierten Arbeitslosen von nebenan streitet, gibt es eine Spannweite, wo es schwierig wird. Jeder Einsatz ist anders, jeder Mensch tickt anders. So entstehen Missverständnisse. Dann muss ich als Polizist die Worte finden, dass es beide Seiten verstehen. Und dass die Leute sich besinnen und verstehen: Über was streiten wir eigentlich?

Streiten die Leute heutzutage lieber?

Eher finde ich, dass der Umgang respektloser wird. Daran entfacht sich dann Streit. Das merken Rettungskräfte, Polizei, der Staat generell. Alles, was irgend etwas regelt, wird von manchen als Zumutung empfunden. Unsere Gesellschaft fährt immer mehr die Ellbogen aus.

Woran liegt das?

Ich weiß es nicht. Wir leben hier im Landkreis immer noch sehr, sehr gut. Was auffällt: Die klassische Nachbarschaft, wie es sie früher gegeben hat, wird immer seltener. Ich meine das aufeinander Schauen, mal dem Nachbarn die Blumen zu gießen oder gemeinsam ein Straßenfest zu veranstalten. Anonymität gibt es nicht nur in den Hochhäusern. Ich finde es wichtig, wenn man den Kontakt zu den Nachbarn pflegt, sich kümmert, positives Interesse hat. Das beugt Streitereien vor.

Inwiefern?

Vieles entzündet sich daran, dass die Menschen im Vorfeld nicht miteinander sprechen und rechtzeitig sagen: Das stört mich. Stattdessen ärgert sich der Bürger, wird immer dünnhäutiger. Und irgendwann wartet er nur noch auf einen Anlass, dass es eskaliert. Dann reicht schon die Mülltonne, die zu nah am Gartenzaun steht.

Gibt es für unser Miteinander noch Hoffnung?

Absolut! Es gibt viele Einsätze, bei denen uns große Dankbarkeit entgegenschlägt. Und für mich als Verkehrserzieher ist es jeden Tag eine totale Bereicherung, mit Kindern zusammenzuarbeiten. Die leuchtenden Augen und die Neugier, wenn du vor dem Kindergarten aus dem Polizeiauto steigst, das ist einfach schön. Und das macht Hoffnung, dass sich die Sache auch wieder normalisiert.

Aus Kindern werden Erwachsene...

Wir sind einmal zu einer Handgreiflichkeit beim Fasching angerückt. Einer der beiden Kontrahenten hat mich als seinen Prüfer beim Radlführerschein wiedererkannt. Davon war er so begeistert, dass die ganze Situation komplett entschärft war. Er hat mir in die Hand versprochen, dass jetzt Ruhe ist – und so war es dann auch.

