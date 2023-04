Neue Kinderarztpraxis an der Kreisklinik Ebersberg

Von: Michael Acker

Aufsichtsratsvorsitzender Robert Niedergesäß, Dr. Veronika Spranger, die Kaufmännische Leiterin des MVZ Ebersberg, Peggy Jakob, Dr. Helen Budiman, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe, Melanie Kotter, Medizinische Fachangestellte (MFA), der Geschäftsführer der Kreisklinik, Stefan Huber, und Caroline Schubert, ebenfalls MFA (v.i) freuen sich über den Start der Kinderarztpraxis. © Klinik

Eine Kinderarzt-Praxis ist ab sofort Teil des mit der Kreisklinik Ebersberg eng verbundenen Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Ebersberg.

Ebersberg - Geführt wird die neue Kinderarztpraxis von der Kinderärztin und Neonatologin Dr. Veronika Spranger. Robert Niedergesäß, Aufsichtsratsvorsitzender der Kreisklinik Ebersberg, Geschäftsführer Stefan Huber, die Kaufmännische Leiterin des MVZ Ebersberg, Peggy Jakob und Dr. Helen Budiman, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe, begrüßten die neue Kollegin und ihr Team nun offiziell in den Praxisräumen in der Pfarrer-Guggetzer-Straße.

Spranger war zuletzt Kinderärztin in Kirchseeon

Veronika Spranger stammt nach Angaben der Klinik aus dem Landkreis Ebersberg und war zuletzt als Kinderärztin in Kirchseeon tätig. Zuvor arbeitete sie unter anderem in der Notaufnahme der Kinderklinik Dritter Orden in München, auf der Pädiatrischen Intensivstation des Dr. von Hauner’schen Kinderspitals in München und im Kinderarzt-Notdienst der Landeshauptstadt München. Der Kreisklinik Ebersberg ist sie als Neonatologin bereits seit 2012 als Konsiliarärztin der Geburtshilfe verbunden.

Die Sprechstunde der Praxis des MVZ Ebersberg richte sich an Kinder und Babys. Spranger werde darüber hinaus die Untersuchungen der in der Kreisklinik Ebersberg geborenen Babys übernehmen, so die Klinik in einer Mitteilung, die am Donnerstagabend verschickt wurde.

Kinderarztpraxis in Kirchseeon hatte Ende März geschlossen

Mit dem Weggang von Veronika Spranger aus Kirchseeon hatte die dortige kinderärztliche Praxis unter dem Dach der Familienpraxis Kirchseeon zum 31. März geschlossen. „Der offene Sitz im Planungsbereich Ebersberg wird auf jeden Fall ersetzt, das heißt, er verfällt nicht“, hatte Axel Heise, stellvertretender Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern, nach dem Aus in Kirchseeon gesagt. Und: „Der Zulassungsausschuss hat einer Nachfolgerin beziehungsweise einem Nachfolger einen Zuschlag erteilt.“ Aus Datenschutzgründen könne derzeit nicht gesagt werden, in welchem Ort der damit verbundene Sitz angesiedelt sein werde.“

Kirchseeons Bürgermeister Jan Paeplow hatte das Ende der Kinderarztpraxis in seiner Gemeinde bedauert. Aus eigener Erfahrung wisse er, dass die Versorgung mit Kinderärzten im Landkreis als zu gering empfunden werde. Es gebe einen Unterschied zwischen Theorie und Realität.

