Jugendkulturpreis Ebersberg: Noch nie haben so viele mitgemacht

Von: Peter Kees

Teilen

Bei der Auswahl (v.li.): Jurymitglied Peter Hinz-Rosin, KJR-Geschäftsführer Philipp Spiegelsberger, Jurymitglied Luci Ott, Projektleiterin Leonie Gillhuber, Jurymitglied Max Bauer und Jurymitglied Konrad Peters. © PETER KEES

Mit dem Thema „Nachts wach“ hat der Kreisjugendring Ebersberg voll ins Schwarze getroffen. Noch nie haben sich so viele Kinder und Jugendliche am jährlichen Jugendkulturpreis-Wettbewerb beteiligt.

Ebersberg – Das Licht im Studio an der Rampe des Ebersberger Kunstvereins ist ausgeschaltet. An einer Wand flimmert ein Video. Zu sehen ist, wie ein achtjähriges Mädchen Fagott spielt. Dazwischen erklärt sie etwas und trägt Texte vor. Auf einem zweiten Filmchen sieht man sie Klavierspielen. Vor der Leinwand sitzt die diesjährige Jury des Jugendkulturpreises, den der Ebersberger Kreisjugendring seit 23 Jahren austrägt: der Fotograf Peter Hinz-Rosin, die Grafikerin Luci Ott, der Geräuschemacher Max Bauer und Konrad Peters vom Kreisjugendring. Die vier sichten die eingereichten Beiträge, die in diesem Jahr zum Thema „Nachts wach“ von Kindern und Jugendlichen im Alter von sieben bis 21 Jahren, allein oder als Gruppe. Eingegangen sind insgesamt 84 Kunstwerke, so viel wie noch nie.

Die beiden Filme der Achtjährigen sind musikalische Ergänzungen zu einem Märchen, das sie sich ausgedacht und in einem Heftchen zusammengetragen hat. Die Jurymitglieder sind angetan. Auf einem anderen Video tanzen Spielzeugfiguren in einer Vollmondnacht bis der Wecker klingelt. Immer wieder hört man die Juroren lachen. Noch wissen sie nicht, wen sie auszeichnen werden.

Zeichnungen, Malerei, Objekte, Musik, Digitales

Auf langen Tischen im Raum liegen jede Menge Zeichnungen, Malereien, Objekte. Auch digitale Werke wurden eingereicht. Alles hat etwas mit dem Thema zu tun. Einsamkeit wird genauso thematisiert wie van Goghs Sternenhimmel. Es geht um Tiere, die nachts wach sind, um die Stille, um Mond und Sterne, künstliches Licht, nächtliche Partys, aber auch um die Misshandlung von Sexarbeiterinnen. Ein gemaltes Portrait einer jungen Frau zeigt deren Blessuren, während sie sich schminkt. Einem Auge entrinnt eine Träne. Die jüngsten Teilnehmer des Wettbewerbs gehören einer Klasse der Korbinanschule aus Steinhöring an, sie sind zwischen drei und sieben Jahre alt. Der älteste Teilnehmer ist 18 Jahre alt.

Auch interaktive Beiträge gibt es. Auf einem collageartigem Bild etwa kann man einen Stift an bestimmte Stellen im Bild halten, der dann eine Tonaufnahme abspielt. Kurze Antworten auf die Frage „An was denkst Du, wenn Du nachts wach liegst?“ sind zu hören. Die Juroren schauen sich die einzelnen Werke sehr intensiv an. Erst einmal jeder für sich.

Jury ist sich bei der Beurteilung weitgehend einig

Max Bauer erzählt, wie er in der ersten Runde eher vom spontanen ersten Eindruck geleitet wird, ehe er noch einmal durchgeht und seine erste Punktevergabe reflektiert und verfeinert. Erst wenn alle ihre Einschätzung vorgenommen haben, wird diskutiert. Das kann intensiv werden, wobei „wir uns in der Regel immer einig sind, bis auf Kleinigkeiten“, so Bauer. Dann wird in Kategorien aufgeteilt, nach Alter geordnet, so dass in verschiedenen Gruppen Preise vergeben werden können. „Wir schauen uns auch an, inwieweit Eltern oder Lehrer mitgearbeitet haben. Zuviel Beeinflussung gibt Punktabzug. Schließlich geht es um die Arbeit der Kinder und Jugendlichen“, verdeutlicht Luci Ott.

Ausstellung und Preisvergabe im Studio an der Rampe

Über Stunden wurde am Wochenende juriert. Auch wenn das Votum inzwischen gefallen ist und die Preisträger feststehen, so bleibt das Ergebnis bis zur Preisverleihung geheim. „Zunächst zeigen wir alle Werke in einer Ausstellung“, erklärt KJR-Geschäftsführer Philipp Spiegelsberg: vom 3. bis 5.Februar im Studio an der Rampe (im Klosterbauhof in Ebersberg) wird das sein. Am Sonntag, 5. Februar, dann wird das Geheimnis gelüftet: „Zur Abschlussveranstaltung ab 15 Uhr werden wir die besten Werke bekannt geben.“ Neben den Preisen der Jury – insgesamt stehen 2500 Euro dafür zur Verfügung – dürfen auch die Besucher für den Publikumspreis ihre Stimmen abgeben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.