Neues Haus mit 60 Wohnungen an der Kreisklinik geplant

Von: Robert Langer

Teilen

An dieser Stelle im Bereich der Von-Scala-Straße soll das neue Haus entstehen. © SRO

Wohnungen für Personal: Zusätzlich zum neuen Gebäude an der Kreisklinik Ebersberg mit 22 Appartements soll in unmittelbarer Nähe an der von-Scala-Straße eine weitere Anlage mit nach vorläufiger Planung 60 Wohnungen entstehen.

Ebersberg - In einem ersten Schritt wurde nun das gemeinsame Kommunalunternehmen Wohnbaugesellschaft Ebersberg (WBEgKU) vom Kreisausschuss mit der Umsetzung beauftragt. Der Kreistag wird sich mit dem Thema noch beschäftigen.

Derzeit noch Parkplatz

Das Gelände mit einer Größe von rund 2400 Quadratmetern, derzeit noch als Parkplatz genutzt, ist im Eigentum des Landkreises. Möglicher Baubeginn könnte 2023 sein.

Bezahlbarer Wohnraum

Die Kreisklinik Ebersberg (Träger ist der Landkreis) benötigt dringend bezahlbaren Wohnraum vor allem für das Pflegepersonal. Die vorhandenen Personalwohnbauten sind laut Landratsamt alt und unattraktiv, seien trotzdem voll und könnten den Bedarf nicht decken. Im August diesen Jahres wird eine erster Personalwohnbau mit 22 Wohnungen bezugsfertig, der auch durch die Wohnbaugesellschaf umgesetzt wird. Der Bau entstand innerhalb kürzestes Zeit aus vorgefertigten Modulen und aus Holz. Angeboten werden Appartements mit jeweils 33 Quadratmetern Fläche.

Lange Warteliste

Mit diesem Neubau an der Pfarrer-Guggetzer-Straße kommen laut Landratamt 19 philippinische Pflegekräfte dazu, die untergebracht werden müssen. Es bestehe schon eine Warteliste mit 22 Mitarbeitern für Apartments und 15 Mitarbeitern für 2-Zimmer Wohnungen. Bedarf gibt es auch für 3- bis 4-Zimmer Wohnungen. „Wohnraum auf dem freien Markt ist aber nicht zu gewinnen“, so das Landratsamt. Neue, qualifizierte Pflegemitarbeiter seien nur in Kombination mit günstigem, bezahlbaren Wohnraum zu bekommen.

Förderprogramm des Freistaates

Die Planungen für den zweiten Personalwohnbau an der von-Scala-Straße sind eingeleitet und derzeit in Abstimmung mit der Regierung Oberbayern. Die Baukosten sollen 15 bis 20 Millionen Euro betragen. Bei dem Projekt sei damit zu rechnen, dass eine europaweite Ausschreibung durchgeführt werden müsse. Die Finanzierung erfolgt zum Teil durch ein Förderprogramm des Freistaats.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.