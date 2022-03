Neuer Corona-Impfstoff Novavax: Nur eine Impfung am Tag

Von: Josef Ametsbichler

Die Politik hatte große Hoffnungen in den neuen proteinbasierten Impfstoff gesetzt. Doch die werden enttäuscht. © dpa

Der proteinbasierte Impfstoff der Firma Novavax, der als Alternative zu den mRNA-Mitteln gegen das Coronavirus bislang Impfunwillige überzeugen soll, legt auch im Landkreis Ebersberg einen Fehlstart hin.

Landkreis – „Wir impfen jeden Tag circa eine Person“, sagt Liam Klages, Chef des Impfzentrums. Bei den 50 bis 100 Impfungen, die sein Haus derzeit am Tag durchführe fast vernachlässigbar, könnte man sagen. „Jede Spritze hilft“, sagt Klages.

Gebremst wird die Nachfrage auch dadurch, dass das Mittel derzeit nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich ist: Risikopatienten und jenen aus der Pflegebranche, die von dem herannahenden Berufsverbot für Ungeimpfte betroffen wären. Offenbar so mancher Skeptiker: „Die kommen dann oft mit einer Riesen-Litanei an Fragen zu uns“, sagt Klages.

Impfzentrums-Chef: „Wohl schon bald für alle freigegeben“

Er gehe davon aus, dass der Novavax-Impfstoff „Nuvaxovid“ schnellstmöglich für alle Impfwilligen freigegeben werde. Ob dann die Nachfrage steigen werde? „Keine Ahnung.“ Es müsse sich zeigen, ob die Menschen, die angeben, auf einen Totimpfstoff zu warten, das auch so meinten oder sich überhaupt nicht impfen lassen wollten.

Ärgerlich sei derzeit, dass für die eine Dosis am Tag eigens eine Ampulle mit acht Dosen geöffnet werde. „Der Rest landet dann im Müll“, beklagt der Impfzentrums-Chef und appelliert an die berechtigten Impfwilligen: „Bitte einfach vorbeikommen, auch ohne Anmeldung!“ Zum Ende des Monats schließt in Poing die Außenstelle des Impfzentrums. Welche Kapazitäten Ebersberg weiter vorhalten wird, hängt wohl auch davon ab, welche Nachfrage die Novavax-Freigabe generiert – und ob es einen Ansturm auf die Impfstoffe gegen die Omikron-Variante gibt, die wohl ab Mai verfügbar sind. j

