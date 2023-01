Experten warnen: Krisen befeuern Obdachlosigkeit im Landkreis Ebersberg

Von: Anna Liebelt

Ein Mitarbeiter bereitet ein Zimmer in einer Notunterkunft für Obdachlose vor. © DPA

Die Folgen der Inflation, Energie- und Ukrainekrise sollen in diesem Jahr voll durchschlagen: In den kommenden Monaten rechnen Experten mit einem starken Anstieg an obdachlosen Personen. Für die Landkreisgemeinden ist das hingegen nur Spekulation.

Landkreis – Inflation, Energie- und Ukrainekrise: Viele Menschen im Landkreis Ebersberg hoffen auf ein besseres Jahr 2023. Lilo Lüling, Bereichsleiterin der Fachstelle zur Verhinderung von Obdachlosigkeit (FOL) in Ebersberg, steht dem jedoch skeptisch gegenüber. Denn die Auswirkungen der Krisen, so befürchtet die Sozialpädagogin, werden im neuen Jahr mit voller Wucht auf viele Landkreisbewohner prallen.

Inflation, steigende Lebenshaltungskosten und hohe Abschlagszahlungen

Zwar seien die Fallzahlen von obdachlosen Menschen im Landkreis Ebersberg im Jahr 2022 nicht signifikant gestiegen, dennoch habe die FOL vermehrt Anfragen von hilfesuchenden Menschen erhalten. „Besonders wegen der Inflation und den wachsenden Lebenshaltungskosten haben viele Menschen große Probleme bekommen“, bedauert Lüling. Hohe Abschlagszahlungen für Strom und Heizung könnten so einige Landkreisbewohner in diesem Jahr in die Mietschuld treiben – oder im schlimmsten Fall in die Wohnsitzlosigkeit. „Die 200 Euro mehr pro Monat für Nebenkosten kann sich nun mal nicht jeder leisten“, betont Lüling.

Treffen könne das Schicksal jeden, sagt Brigitte Fuhrmann, ehemalige SPD-Gemeinderätin in Forstinning und momentan Mitarbeiterin im Ebersberger Jugendamt. Daher fordert sie: Die einzelnen Gemeinden und Städte sollen die Zahl an Notwohnungen für mögliche wohnsitzlose Personen ausbauen.

Gemeinden sehen sich erstmal nicht in der Pflicht

Doch die Landkreisgemeinden sehen da keine Notwendigkeit. „Wir rechnen derzeit nicht mit einem Anstieg an obdachlosen Personen“, heißt es auf Nachfrage der EZ aus dem Anzinger Rathaus. Laut Gemeindeverwaltung werden die hohen Energie- und Lebenshaltungskosten nicht zwangsläufig zur Obdachlosigkeit führen. Erst einmal abwarten will man der Verwaltungsgemeinschaft Glonn sowie in der Kreisstadt Ebersberg. „Wir schauen jetzt, wie die staatlichen Maßnahmen, also der Gaspreisdeckel und die Strompreisbremse wirken“, erklärt Ebersbergs 2. Bürgermeister Günter Obergrusberger (CSU). Handlungsbedarf bestehe erst, wenn die Städte und Gemeinden keine Kapazitäten mehr hätten, einzelne Bürger im Ernstfall unterzubringen. Zudem sei der Erhalt der Wohnung der Betroffenen immer noch das primäre Ziel der Gemeinden.

Problem: Schwierige Wohnungslage im Landkreis

Einzig die allgemeine Wohnungslage im Landkreis macht allen Rathauschefs zu schaffen: „Schwierig wird es, wenn doch mehr Leute obdachlos werden als gedacht“, gibt Obergrusberger zu. Vor allem geflüchtete Ukrainer und Asylbewerber würden den bezahlbaren Wohnungsmarkt momentan stark belasten. Dennoch sehen die Landkreisstädte und Gemeinden positiv ins neue Jahr. Ganz im Gegensatz zur FOL. „Wir wissen nicht, was auf uns zukommt“, sagt Lilo Lüling. „Wir sind auf alles gefasst.“

Anna Liebelt

