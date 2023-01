Cannabis, Blitzer und ein Riesenwaller: Das sind die meistgelesenen Geschichten aus dem letzten Jahr

Von: Anna Liebelt

Teilen

Unser Platz 1: Über 600 000 Menschen lasen die Geschichte von Rudi Hasil und seinem Riesenwaller. © Privat

Welche Themen der Ebersberger Zeitung haben die Online-Leser 2022 besonders interessiert? Unsere Top Ten Geschichten reichen vom Nachbarschaftsstreit bis zum möglichen Blackout.

Landkreis – Wer die Ebersberger Zeitung abonniert hat, für den ist die Heimatzeitung ebenso wenig vom Frühstückstisch wegzudenken wie die Tasse Kaffee. Dabei starten immer mehr Menschen mit dem Griff zum Smartphone in den Tag und checken regelmäßig die Online-Nachrichten. Der Münchner Merkur und seine Lokalausgaben haben längst auf diese Entwicklung reagiert: Über ein kostenloses Onlineportal können Leser auf eine Vielzahl an Berichten zugreifen. Welche Geschichten der Ebersberger Zeitung die Online-User im letzten Jahr besonders beschäftigt haben, zeigen unsere Top Ten:

Die Metzgerei Fischer in Steinhöring schloss Ende 2022 für immer. © Privat

Platz 10: Wo 2021 noch das 60-jährige Firmenjubiläum gefeiert wurde, stehen in den Tagen vor Weihnachten die Kunden zum letzten Mal: Petra Fischer-Slowik (61) muss die Traditionsmetzgerei Fischer in Steinhöring schließen. Zur Aufgabe stehen ihr Tränen in den Augen. Aber es geht nicht anders: Ihr Bruder Wolfgang (49), der als Metzger tätig war, hatte einen schweren Unfall. Die gesundheitlichen Folgen sind gravierend. „Ihm fehlt einfach die Kraft“, sagt Fischer-Slowik. Einen Ersatz gibt es nicht. So entschied sich die Chefin schweren Herzens, die Steinhöringer Metzgerei an der B304 zu schließen. Anteil am Schicksal des Handwerksbetriebs nahmen online fast 116 300 Menschen.

Eine Debatte zur Photovoltaik-Pflicht und die Frage nach der Cannabis-Legalisierung

Platz 9: Mitte des Jahres erhitzt eine Debatte den Landkreis: die mögliche Photovoltaik-Pflicht. Völlig überflüssig, findet unser Autor. Denn wer sich in diesen Zeiten den Bau eines Wohn- oder Gewerbegebäudes leisten kann, sollte alles dafür tun, um laufende Kosten zu drücken und die Tilgung der Investition zu beschleunigen. Egal, ob er den Strom selbst verbraucht, ins Netz einspeist oder an seine Mieter verkauft: Eine PV-Anlage ist eine Gelddruckmaschine. Für den Meinungsbeitrag interessierten sich knapp 120 800 Menschen.

Platz 8: Noch 7000 Online-Besuche mehr verbuchte eine Geschichte über die Frage zur Cannabis-Legalisierung. Im Januar plante die Ampelkoalition die Abgabe von Haschisch und Marihuana zu Genusszwecken. Zwischen den Fachleuten im Landkreis herrscht dazu eine gespaltene Meinung. Während Sucht-Beauftrage Christin Strell klar stellt, dass es – egal ob legal oder illegal – keinen risikoarmen Konsum gibt, fordert Chefarzt Ulrich Zimmermann eine Alternative: Einen Cannabis-Führerschein. „Der Konsum sollte vom Wissen abhängig gemacht werden“, erklärt er. Zudem soll die Droge nur an Erwachsene ab dem 21. Lebensjahr abgegeben werden.

Was es mit dem mysteriösen Loch im Ebersberger Forst auf sich hat

Platz 7: Ein mysteriöses Loch im Ebersberger Forst sorgt im Juli für Aufsehen. Der Brunnen, der im Mai von einem Jäger entdeckt worden war, soll endlich untersucht werden: Archäologe Bernhard Häck will das Geheimnis rund um Alter und Funktion des Brunnens lüften. Dafür benötigt Häck eine Probe des Balken, der sich am Grund des Brunnens befindet. Doch der ist noch mit Wasser gefüllt. Mit von der Partie ist daher die Freiwillige Feuerwehr Ebersberg, die das Wasser abpumpt. Kurz darauf holen die Helfer einen Eimer Schlamm aus der Tiefe. Darin befinden sich neben Scherben auch kleinere Knochen. Das rätselhafte Loch beschäftigte über 138 000 User.

Platz 6: Anfang September ist es soweit: Der Tankrabatt läuft aus und die Spritpreise schießen in die Höhe. Über zwei Euro zahlen Autofahrer für einen Liter Kraftstoff – hart für den Geldbeutel. Unser Reporter startet daher einen Selbstversuch: spritsparendes Autofahren. Mit minderem Erfolg. Zwar sinkt der Verbrauch seines Pkw um 1,3 Liter, jedoch fühlt sich unser Reporter beim spritsparenden Fahren über die Landkreisstraßen ganz und gar nicht wohl. Waghalsige Überholmanöver, aufdringliches Auffahren, Beleidigungen. Die spritsparende Fahrweise stößt auf Aggressivität. An sparen denkt keiner. Den Selbstversuch verfolgten 147 000 Menschen.

Nicole und Miroslaw Gola in ihrem Haus in Pörsdorf. Ihr Schicksal stieß auf großes Interesse. © Stefan Rossmann

Platz 5: Fast 231 300 Besuche erreichte die Geschichte einer Aßlinger Familie: Schon 2021 haben die Golas ein renovierungsbedürftiges Haus in Pörsdorf gekauft. Doch seit dem steht alles still. Der Grund: Ihre Nachbarn blockieren die Zufahrten zur Immobilie. Im Norden und im Süden ist der gemeindliche Weg nur breit genug für Fußgänger und Fahrradfahrer. Im Westen und Osten fehlt der Familie die Genehmigung der Nachbarn deren Privatstraße zu nutzen. Eine Renovierung unmöglich. Eine Lösung gibt es nicht: Die Gemeinde sieht sich nicht in der Verantwortung und der Nachbar hätte das Grundstück gerne selbst gekauft: „Ich gebe keinen Millimeter her.“

Ein Gerichtsprozess beschäftigt die Leser

Platz 4: Auf einem Parkplatz in Parsdorf spielt ein Kind mit einem Rottweiler. Eine Frau kommt aus dem nahen Restaurant und bittet den Besitzer den Hund anzuleinen. Der weigert sich. Plötzlich fängt die Frau an hysterisch zu schreien und fuchtelt wild mit den Armen. „Erst dadurch ist der Hund auf sie aufmerksam geworden“, erklärt der Grafinger Besitzer im Dezember vor Gericht. Dort musste er sich verantworten, weil sein Rottweiler in den Arm der verängstigten Frau gebissen hatte. Rund 250 000 Leser verfolgten den Prozess online.

Eine Beamtin hält im April nach Verkehrs-Sündern Ausschau. © Stefan Rossmann

Platz 3: Er findet jedes Jahr statt: Der bayernweite Blitzermarathon. Ganze 24 Stunden lang kontrolliert auch die Ebersberger Polizei am 2. April Tempo- und Überhol-sünder. Darunter einen Porsche-Taycan-Fahrer. Und der erfüllt dabei jedes Klischee: „Schreib‘s einfach auf, ist mir egal“, bafft der Mann aus seinem Taycan mit Stuttgarter Kennzeichen die Polizistin an. Ins Netz gegangen ist der Fahrer den Beamten zwischen Oberpframmern und Zorneding, weil er im Überholverbot einen Lkw „geschnupft“ hatte. Macht 70 Euro Bußgeld, 25 Euro Gebühren und 3,50 Euro Schreibkosten. Den Fahrer scheint das hingegen wenig zu interessieren. „Aber mach bitte schnell“, fordert er die Beamtin auf. Fast 357 000 mal landeten die User auf dieser Geschichte.

Im Herbst liefen die Vorkehrungen für einen möglichen Blackout auf Hochtouren

Was tun bei einem Blackout? Diese Frage stellten sich im Herbst viele Menschen. Die Tipps der EZ führen zur Geschichte mit der zweithöchsten Reichweite. © Christin Klose

Platz 2: Im Herbst hat die Energiekrise Deutschland fest im Griff. Auch im Landkreis machen sich die Bürger Sorgen. Zwar steht im Landratsamt ein Notfallplan bereit, dennoch sollen Bürger vorsorgen – aber nicht mit Elektroheizgeräten. Denn die können laut Katastrophenschutz für eine Stromknappheit sorgen. Zur Eigenvorsorge sollen Bürger lieber Kerzen und Taschenlampen auf Vorrat halten. Im Ernstfall kann zum Kochen auf einen Gas- oder Holzkohlegrill ausgewichen werden. Ratsam ist es zudem, Bargeldreserven und ein batteriebetriebenes Radio bereitzuhalten. Die Tipps für einen Blackout erreichten 435 000 Personen.

Der Riesen-Waller aus Mart Schwaben

Platz 1: Die meistgelesene Geschichte ist zugleich die überraschendste. Eigentlich hatte Rudi Hasil von der Anglergilde Sempt Markt Schwaben Ende August auf einen großen Karpfen gehofft. Dann zappelte aber etwas ganz anderes an seinem Haken: Gegen 6 Uhr morgens bemerkt Hasil ein Ziehen an der Schnur. Schnell ist ihm bewusst, dass er da einen ganz großen Kämpfer am Haken hat: Einen Waller. 40 Minuten dauert der Drill, bis sich der Riesen-Fisch in Ufernähe zeigt. Mithilfe eines Mitanglers landet Hasil den Waller. Die unglaubliche Länge des Tieres: 234 cm. Für die kuriose Geschichte interessierten sich fast 601 200 Menschen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.