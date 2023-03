Skandale und schlechte Planung: Priestermangel schlägt im Landkreis voll durch

Von: Jörg Domke

„304-Pfarrer“ Josef Riedl bei der Weihe von Palmbuschen in Ebersberg. Sein Wirkungskreis wird immer größer. © Stefan Rossmann

Immer weniger Mitarbeiter, nur noch halbe Stellen in den einzelnen Gemeinden: Der Priestermangel hat den Landkreis im Griff. Pfarrer Josef Riedl über seine vier Gemeinden an der B304.

Landkreis – Im Büro von Josef Riedl steht ein Ordner, der die Bezeichnung „P 304“ trägt. „P“ steht für Pfarrstelle. Unter Kollegen wird der 67-jährige Ebersberger Pfarrer, zugleich Dekan, schon mal 304-Pfarrer genannt. Das ist nicht despektierlich gemeint. Im Gegenteil: Dass die Gemeinden Steinhöring, Ebersberg, Kirchseeon und Zorneding (alle an der Bundesstraße gereiht) gegenwärtig zu seinem Zuständigkeitsbereich gehören, erzeugt vielmehr Anerkennung.

Das, was Riedl hier gerade als seinen beruflichen Alltag erlebt, ist etwas, was so manchem Pfarrer im Landkreis Ebersberg noch blühen wird.

Statistik: In den nächsten zehn Jahren 30 Prozent weniger Mitarbeiter

Im Ordinariat bastelt man gegenwärtig an Plänen, die die Personalentwicklungen für die nächsten Jahre neu regeln. Rein statistisch, sagt Riedl, sei schon jetzt klar, dass die Zahl der hauptamtlichen Mitarbeiter in den nächsten zehn bis 15 Jahren um 30 Prozent schrumpfen werde. Quer durch alle Berufsgruppen.

Es gibt mehrere Gründe für die Entscheidung der Kirche, personell abzuspecken. Demografische etwa, weil, wie Riedl, gleich eine ganze Reihe von Kollegen noch im Dienst sind, die innerhalb der nächsten Jahre bestenfalls noch als Ruhestandskräfte zur Verfügung stehen werden. Es habe aber auch, räumt Riedl ein, strategische Fehler gegeben. In den 1980er und 1990er Jahren habe die Kirche jährlich nur begrenzt Interessierte eingestellt; und zwar in den Laienberufen bzw. als Hauptamtliche. Damals wanderten nicht wenige Theologen in andere Berufe ab. „Das rächt sich jetzt“, sagt Riedl. Hinzu kommt die „gesamtkirchliche Lage“. Nach einer ganzen Reihe von Skandalen gebe es genug Gründe, die katholische Kirche nicht als Arbeitgeber zu wählen. Die Zahl der Bewerber sei im Vergleich zu früher um mehr als 50 Prozent gesunken.

Aus vier Stellen wurden eineinhalb

Der Stellenplan für Hauptamtliche in der Seelsorge, der jetzt vor Ort für rege Debatten sorgt, ist auf das Jahr 2030 ausgelegt. Aber Insider wie Riedl oder auch der Forstinninger Pfarrgemeinderatsvorsitzende Toni Beer gehen davon aus, dass die Maßnahmen schon viel früher greifen. Womöglich schon 2025. Oder sie sind, wie bei Riedl, bereits Realität.

Aus vier Stellen in den Pfarreien an der B 304 sind inzwischen nach dem Plan 1,5 geworden. Das wirkt sich auf die seelsorgerische Arbeit aus. Riedl nimmt das Wort Beerdigungsstress in den Mund. Im Duden kaum zu finden, in seinem Vokabular inzwischen durchaus. Ein echtes Requiem, sagt er, benötige einen Pfarrer, nur bei gewöhnlichen Trauerfeiern sei der unter Umständen ersetzbar durch einen hauptamtlichen anderen Mitarbeiter. Ähnlich verhält es sich bei Taufen. „Ohne optimiertes Zeitmanagement geht das alles nicht“, sagt Riedl.

Die Seelsorge leidet

Dass zugleich die Seelsorgearbeit leide, macht alles nicht leichter. Die besondere Herausforderung an ihn und seine Kollegen heißt: Trotz enger Taktung muss der Herr Pfarrer voll präsent bleiben.

In Forstinning rief Toni Beer dazu auf, sich an der Basis frühzeitig auf die Entwicklungen einzustellen und alles dafür zu tun, so viel wie möglich mit Laien abzufedern. Im Prinzip alternativlos, kommentiert das der Dekan. Und blickt sogleich nach Augsburg. Im Bistum dort habe man es mit Zentralisierung probiert. Übertragen zum Beispiel auf den Pfarrverband Steinhöring wird das zu Ostern heißen: Gründonnerstag die große Feier in Oberndorf, Karfreitag in St. Christoph, in der Osternacht in Steinhöring. Lediglich in Zorneding, Ebersberg und Kirchseeon schaut’s etwas entspannter aus, weil hier außerordentlich Kollegen einspringen können. „Eine Luxussituation“, sagt Riedl.

Ebersberg und Steinhöring wechseln sich jeden Sonntag ab

Nominell existieren im Plan gegenwärtig in Steinhöring, Ebersberg und Zorneding jeweils halbe Pfarrerstellen, auch in Grafing sei das schon so. Und ebenfalls in Aßling, Glonn und Moosach. Keine Chance also, dass zeitlich und überall zu besonderen Festtagen wie Ostern Eucharistiefeiern angeboten werden können, die derzeit nur ein Pfarrer leiten darf. Ändern kann sich das laut Riedl, wenn der Synodale Weg weiter beschritten wird und auch Laien in die entsprechenden Befähigungen gebracht werden. Die Wortgottesdienstleiter gibt es ja vielfach schon lange. Davon würden nach Riedls Einschätzung deutlich mehr gebraucht. Zugleich fordert er dazu auf, ein gewisses Anspruchsdenken unter gewissen Gläubigen zurückzufahren. Der Dekan sagt: „Ein Wortgottesdienst ist nicht nichts.“

Für seinen B 304-Bereich hat er sich einen Kompromiss ausgedacht. Ebersberg und Steinhöring wechseln sich mit Eucharistiefeiern und Wortgottesdiensten Sonntag für Sonntag ab, ebenso verfährt man in Kirchseeon und Zorneding. Welche Kooperations-„Pärchen“ sich sonst noch herauskristallisieren werden, dazu kennt auch der Dekan keine genaueren Pläne. Anzings Pfarrer Bernhard Waldherr, derzeit Chef im Pfarrverband Anzing/Forstinning, zuckte auf Anfrage die Achsel. Es könne Poing sein, Markt Schwaben oder auch Gelting. Da steht noch so manches in den Sternen.

