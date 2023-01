Pflegebonus sorgt für Misstöne an der Kreisklinik

Von: Michael Acker

Unter erschwerten Bedingungen mussten alle Beschäftigten der Kreisklinik Ebersberg (hier eine Mitarbeiterin auf der Corona-Station im Jahr 2020) schon wegen der Schutzbedingungen arbeiten, doch nicht alle erhielten dafür einen Bonus. Das sorgt für Missstimmung. © Stefan Rossmann

Die einen haben ihn bekommen, die anderen nicht: Die Rede ist vom Pflegebonus. Derzeit herrscht deswegen schlechte Stimmung an der Kreisklinik Ebersberg.

Ebersberg – Gut gemeint, aber von der Politik schlecht gemacht? Dass Klatschen alleine nicht genügt – da herrschte schnell Einigkeit in der Corona-Pandemie, wenn es um den Einsatz von Pflegekräften in den Krankenhäusern ging. Deswegen beschlossen die Bundesregierung den Pflegebonus und die Staatsregierung den Intensivpflegebonus. Beide wurden an der Kreisklinik Ebersberg im Dezember vergangenen Jahres an insgesamt 269 Mitarbeiter ausbezahlt. Seitdem herrscht dort dicke Luft. Von „Zündstoff fürs Betriebsklima“ und „Spaltung der Teams“ ist die Rede.

Boni nur für examinierte Pflegekräfte

Der Grund: In den Genuss von Pflegebonus und Intensivpflegebonus kamen nur examinierte Pflegekräfte, die im Jahr 2021 mindestens 185 Tage „am Bett“ gearbeitet haben. Pflegehelfer, Reinigungskräfte, Stationssekretärinnen und alle anderen gingen leer aus. Und das stinkt einigen von ihnen gewaltig. „Das ist in höchstem Maße ungerecht“, sagt eine Pflegehelferin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, weil sie berufliche Nachteile befürchtet.

In der Klinik hätten alle in der Pandemie unter einer viel größeren Belastung gearbeitet, deswegen hätten auch alle die Boni verdient, argumentiert die Frau und sagt: „Es geht hier nicht um das ausbezahlte Geld, sondern um die ungerechte Verteilung und um die Wertschätzung und Anerkennung jedes einzelnen Mitarbeiters.“ Ein reibungsloser alltäglicher Klinikablauf werde eben nicht nur mit Fachkräften am Laufen gehalten. Ohne das „Fußvolk“, das fleißig im Hintergrund tätig ist, würde so ein Unternehmen innerhalb kürzester Zeit wie ein Kartenhaus zusammenbrechen, so die Pflegehelferin, die vorgibt im Namen vieler Kolleginnen und Kollegen zu sprechen.

Vorwurf: Klinik hat Empfängerkreis nicht kommuniziert

„Der E-Mail-Eingang des Betriebsrats läuft sicherlich über, so viele Beschwerden gibt es“, sagt die Frau, die weiß, dass nicht die Klinik entscheidet, wer in den Genuss der Sonderzahlungen kommt, sondern der Gesetzgeber. Doch hätte ihr Arbeitgeber das im Vorfeld deutlich kommunizieren sollen, dann wäre ihm viel Ärger erspart geblieben, lautet ihre Vermutung.

Über 512 000 Euro hat die Kreisklinik Ebersberg vom Bund und 174 000 Euro vom Land für die Weitergabe an Mitarbeiter erhalten. Martin Ellmauer, stellv. Geschäftsführer und Personalleiter, zeigt Verständnis für den Unmut in Reihen des Personals. Doch seien die Verantwortlichen in der Kreisklinik die Hände gebunden, was die Verteilung der Bundes- und Landesmittel angeht. Da gebe es strikte gesetzliche Vorgaben, an die sich alle Krankenhäuser zu halten hätten, Entscheidungsspielräume für die Geschäftsführung gebe es nicht. Die Boni seien für examinierte Krankenpfleger, wohl auch, um den Beruf attraktiver zu machen und die Leute an die Kräfte zu binden.

Die Krankenpflegehelferin, die leer ausgegangen ist, sagt, dass sie gerne in der Kreisklinik arbeitet. Doch fühle sie sich im Moment von der Politik „vergessen“. So gehe es vor allem auch den Reinigungskräften, die in der Pandemie unter „krassen Bedingungen“ ihren Job erledigt hätten. „Die hätten sich auch über ein paar hundert Euro gefreut“, sagt sie. Doch sei nichts mehr übrig gewesen, weil andere Pflegekräfte im Dezember mit Oberarzt-Gehältern nach Hause gegangen seien.

