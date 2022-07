Photovoltaik: Landkreis Ebersberg richtet Fokus auf die Schulen

Solaranlage auf der Mülldeponie bringt gute Zahlen

Photovoltaik: Allein an den Zahlen gemessen wurde im Landkreis Ebersberg bei den kreiseigenen Immobilien schon viel erreicht. Aber es gibt laut Landrat Robert Niedergesäß noch „Luft nach oben“. Jetzt sind die Schulen im Blick.

Landkreis – Es ist zum einen eine gute Nachricht die Klimapolitik, zum anderen ein Auftrag für neue Projekte: Im Fokus steht die Nutzung von landkreiseigenen Grundstücken und Immobilien für die Photovoltaik. Dazu wurde jetzt im zuständigen Ausschuss des Kreistages eine Studie vorgelegt. Das Ergebnis zusammengefasst: Schon viel erreicht, aber es gibt auch noch viel Potenzial.

Erstes Konzept aus dem Jahr 2010

Bereits im Jahr 2010 sei ein Photovoltaik-Konzept vorgestellt worden, so das Landratsamt. Da sich die Rahmenbedingungen für Photovoltaik seitdem in technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht deutlich verändert hätten, sei eine neue Betrachtung erarbeitet worden. Verantwortlich für die Studie ist die Energieagentur Ebersberg-München.

Konkrete Zahlen

Laut Landratsamt wurden im Jahre 2020 auf den Flächen des Landkreises Ebersberg durch PV-Anlagen 3 769 475 Kilowattstunden Strom erzeugt. Der Stromverbrauch aller Liegenschaften des Landkreises habe für diesen Betrachtungszeitraum bei rund 2 100 000 Kilowattstunden gelegen. Also ein Überschuss von 44 Prozent aus umweltfreundlicher Sonnenenergie. Heißt auch: Bereits jetzt erzeugt der Landkreis Ebersberg mehr Strom auf seinen Flächen, als durch seine Liegenschaften verbraucht werden.

Hinweis auf große Flächen an der Kreisdeponie

„Das ist sehr beeindruckend“, sagt Landrat Robert Niedergesäß (CSU). Er verwies aber auch darauf, dass ein großer Teil davon auf Anlagen an der Kreisdeponie an der Schafweide in Ebersberg entfalle. Auf anderen Gebäuden gibt es noch Möglichkeiten. „Nach oben ist noch Luft“, meinte der Landrat.

Neue Studie als erste Orientierung

Die Studie, im Ausschuss von Anna Neumeier (Energieagentur) vorgestellt, ergab nämlich noch weitere Möglichkeiten. Genauer untersucht wurden 16 Immobilen des Landkreises. Im Blick stehen vor allem Schulgebäude. Die noch zur Verfügung stehenden Flächen könnten so viel Strom erzeugen, wie 620 Haushalte verbrauchen, so der erste Blick. Die Studie soll nämlich nur als erste Orientierung dienen. Denn die genauen Prüfungen zu Punkten wie zum Beispiel Statik, Brandschutz, Netzverträglichkeit, Zustand und Aufnahmekapazität der Niederspannungshauptverteiler stünden noch aus. Weiterführende Betrachtungen gab es jedoch bereits für das Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing, das Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, die Realschule Vaterstetten, das Gymnasium Kirchseeon und die Johann- Comenius-Schule Grafing.

Positive Reaktion der Kreisräte

„Packen wir das an!“, sagte Thomas von Sarnowski (Grüne). Bianka Poschenrieder (SPD) betonte: „Ich freue mich, dass wir so viel Potenzial haben.“ Sie regte an, zu den Projekten frühzeitig die Energiegenossenschaften einzubinden. Der Landkreis Ebersberg könne die Projekte nicht alleine stemmen, meinte sie.

