Zwölfjähriger geht bei renommiertem bayerischen Modellbauer in die Lehre

Von: Michael Seeholzer

Teilen

Stolz auf das Ergebnis: Pirmin und sein Lehrmeister Reinhold Schmatzer mit dem fertigen Modell. Rund 100 Stunden Arbeitszeit stecken da drin. © sro

Pirmin hat es geschafft: Nach zweijähriger Wartezeit und viel Einsatz ist sein Schiff, ein Hochseeschlepper im Modellformat, jetzt fertig. Und es gibt schon neue Pläne.

Ebersberg – Pirmins größte Sorge war, dass der Klostersee zufrieren könnte. 100 Stunden hatte der Zwölfjährige in ein Projekt investiert, und zum Schluss drohte ihm das Wetter noch einen Strich durch die Rechnung zu machen. Ist das etwa eine dünne Eisdecke? Oder täusche ich mich? Der Ebersberger Bub schaute jeden Tag nach. Und dann war es doch so weit. Seine „Pazifik“, ein Hochseeschlepper, konnte eisfrei starten.

Eisfreier Stapellauf am Klostersee

Vor dem Stapellauf bewies der Bub aber ein für einen Zwölfjährigen ganz erstaunliches Durchhaltevermögen. Angefangen hatte die Geschichte vor gut zwei Jahren. Da besuchte Pirmin die Modellbauausstellung in Ebersberg unterm First. Es war die letzte Veranstaltung dieser Art des Modellbauclubs „Olympic Delphin 72“. Der Verein war mal 30 Mitglieder stark, jetzt sind es nur mehr eine Handvoll.

Genaue Pläne sind wichtige Vorlagen: Das gibt es alles bei Reinhold Schmatzer. © sro

Eine große Modellbau-Ausstellung mit Schiffen gebaut im Maßstab 1:100 zu organisieren ist schweißtreibend. Teilweise wiegen die Exemplare etwa einen Zentner oder sogar mehr. So einen Aufwand wollten die Vereinsmitglieder künftig nicht mehr bewältigen müssen.

Ein Abschied und war ein Anfang

Aber auf dieser Abschiedsausstellung kam es zu einer bemerkenswerten Begegnung. Unter den Besuchern war damals nämlich auch Pirmin. Der fasste sich ein Herz und sprach den Aussteller Reinhold Schmatzer (72) an. „Kann man so etwas lernen?“, fragte der Bub mit Blick auf die tollen Schiffe, die der renommierte Ebersberger Modellbauer herstellt. Zum Teil wendet der 72-Jährige 5000 Stunden für ein Exemplar auf, bis es fertig ist. „Alles ist Handarbeit, nichts gibt es fertig zu kaufen.“ Die Pläne dazu stammen aus maritimen Museen oder auch aus dem Bundesarchiv.

„Das kann man schon lernen, aber wie alt bist du denn?“, fragte Schmatzer zurück. „Zehn Jahre“, antwortete der Bub. „Zwölf Jahre solltest du schon sein, wegen der Maschinen“, meinte Schmatzer.

Zwei Jahre warten

Dann passierte zwei Jahre nichts. Aber als die Zeit um waren, klingelte Pirmin bei der Familie Schmatzer in Ebersberg und sagte: „Ich bin jetzt zwölf.“ Damit begann ein großes Abenteuer.

Nach einer Werkstattbesichtigung waren Papa Walter und Mama Monika einverstanden, dass ihr Sohn bei dem anerkannten Modellbauer Schmatzer in die „Lehre“ gehen sollte, der auch Auftragsarbeiten anfertigt. „Zuerst habe ich ihm mal gezeigt, was ich alles für Pläne habe.“ Der Zwölfjährige und der 72-Jährige verständigten sich darauf, dass man für Pirmins „Gesellenstück“ ein zumindest in Bezug auf das Gewicht leichteres Modell wählen würde. Zu schwer sollte sein Erstlingsschiff nicht werden, weil es der Bub sonst nicht transportieren könnte. „Mit zehn Kilogramm kommt er nicht weit“, war Schmatzer klar.

Gesellenstück ausgesucht

In der Werkstatt stand ein angefangenes Modell eines Hochseeschleppers, der „Hermes“. „So etwas will ich machen“, sagte Pirmin. An der Wand hängt noch der Plan dazu. Ein Schiff, das auf hoher See andere Schiffe vor dem Untergang bewahren kann, das gefiel dem Ebersberger Schüler, der in Grafing die siebte Klasse der Mittelschule besucht. Wie seine Noten sind? „In Werken bin ich der Beste in der Klasse“, kommt prompt als Antwort.

Eigene Vorstellungen hatte Pirmin auch. Das Modell wurde in den Aufbauten nämlich nach seinen Vorschlägen modifiziert und bekam einen zweiten Schornstein. Im Fahrbetrieb kommt Rauch aus beiden Schloten. Die „Pazifik“ schafft auf dem Klostersee locker Schrittgeschwindigkeit. „Das Schiff schiebt eine Riesenbugwelle vor sich her. Ich war froh, dass es gut fährt“, sagt Schmatzer erleichtert.

Slalom um die Pfosten

Bei der Jungfernfahrt am Klostersee „bin ich unter dem Steg durchgefahren“, berichtet Pirmin. Und sein Lehrmeister ergänzt stolz: „Im Slalom um die Pfosten herum.“

Bis es aber so weit war, wartete jede Menge Arbeit auf den Buben. „Ich hab’ noch Elektronik, Motor und Steuerung von Leuten, die mit dem Hobby aufgehört haben, das können wir gut verwenden“, sagte Schmatzer zu dem Schüler, als das Werk begonnen wurde. „Etwa 80 Euro“ habe das Material für die „Pazifik“ gekostet. 500 Euro ist das Modell im fertigen Zustand jetzt wert, schätzt Schmatzer. „Zwei bis drei Mal in der Woche“, ist an dem Schiff gearbeitet worden, berichtet er. „Jeweils vier Stunden am Stück. Ich habe ihm schon geholfen, aber im Prinzip hat er sehr viel selbst gemacht“, berichtet der Lehrmeister.

„Herr Schmatzer hat das so toll gemacht“, ist Pirmins Mutter Monika begeistert. „Zum Teil ist er gleich nach der Schule mit dem Rad zu ihm hingefahren.“

In der Werkstatt stehen kleine Sägen, Hobel, Bohrmaschinen und eine Miniaturdrehbank, mit der zum Beispiel die Ankerwinde der „Pazifik“ aus einem Stück Vollmaterial hergestellt wurde. „Am meisten hat mir das Arbeiten mit Holz Spaß gemacht“, berichtet Pirmin und hebt das Dach der Kajüte ab. „Der Boden ist aus Kirsche“, sagt er stolz. Gefuchst habe ihn die Elektrik. „Das war schwer.“ Im Rumpf befinden sich fingerdicke Kabelstränge. Die Betriebsspannung beträgt 9,6 Volt, das Schiff ist innen beleuchtet und funkferngesteuert.

Das richtige Werkzeug ist notwendig: Ein Blick auf den Arbeitstisch. © sro

Wenn mal was nicht gleich auf Anhieb geklappt hat, hatte Schmatzer aufmunternde Worte für den Buben: „Pirmin, du kannst es besser“, meinte er dann. Insgesamt haben der 72-Jährige und sein Schüler etwa 100 Stunden an dem Modell gearbeitet, bis alles fertiggestellt werden konnte. „Für mich war’s kurz, für ihn war’s lang“, sagt der Modellbauer.

Nach Hochseeschlepper: Ein Eisbrecher ist das nächste Projekt der beiden

Die beiden haben sich angefreundet und nächste Pläne gibt es auch schon: „Einen Eisbrecher“, will Pirmin bauen. Ein Schiff, das überall durchkommt. Was der Schüler mal von Beruf werden will? „Etwas mit Modellbau oder vielleicht mit Lego“, denkt der Zwölfjährige nach. Und wer gesehen hat, was er jetzt schon kann, dem ist klar, dass er mit Lego keine einfaches Spielen mit Bauklötze aus Plastik meint, sondern sich vielleicht eher in der Konstruktionsabteilung der Firma sieht.

Handwerklich hat er es jedenfalls drauf „und auch das Verständnis hat er“, lobt Schmatzer seinen „Auszubildenden“, den er auch schon auf eine Modellbauausstellung mitgenommen hat. Dazu sind die beiden zusammen nach Friedrichshafen am Bodensee gefahren. Mal schauen, was andere Modellbauer so machen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.